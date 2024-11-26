В уведомлении об увольнении срок будет сокращен на месяц. Что еще изменится в Трудовом кодексе в этом году?

С 1 января 2025 года вступили в силу некоторые изменения в Трудовом кодексе. Остальные начнут применяться с 1 апреля в рамках так называемой флексиновелы. Это означает, что нынешним и будущим работникам придется столкнуться с рядом изменений в течение своей экономически активной жизни. Что меняется?



Испытательный срок станет длиннее

Испытательный срок служит для того, чтобы работник как следует прочувствовал обязанности на новом месте и понял, подходит ли он для этой должности. То же касается и работодателя. В течение оговоренного испытательного срока работодатель проверяет, действительно ли сотрудник соответствует информации, которую он указал в резюме, и будет ли он полезен компании. Таким образом, этот период служит защитой как для работника, так и для работодателя.



Как правило, обе стороны могут расторгнуть трудовые отношения в любое время в течение испытательного срока без штрафных санкций, без объяснения причин и без уведомления. До сих пор испытательный срок мог быть установлен не более чем на 3 месяца подряд с момента начала трудовых отношений. Для сотрудников, занимающих руководящие должности, он более длительный и рассчитан на 6 месяцев с начала трудовых отношений.



Эти сроки будут продлеваться, но не с января, а только с 1 апреля 2025 года. Для рядовых сотрудников испытательный срок составит максимум 4 месяца. Для руководящего состава он может быть продлен до 8 месяцев в трудовом договоре.



По словам представителей Министерства труда и социальных дел, причина заключается в том, что конкретные профессиональные позиции требуют более длительного процесса адаптации. «В случае с руководящими работниками продление испытательного срока до 8 месяцев обусловлено тем, что речь идет об управленческих должностях, для которых невозможно рационально оценить вклад конкретного менеджера в течение короткого периода в 4 месяца», — объясняет Якуб Аугуста из Министерства труда и социальных дел.



«Даже после продления испытательный срок остается относительно ниже предела, установленного Европейской директивой о прозрачных и предсказуемых условиях труда в ЕС, которая допускает испытательный срок до шести месяцев для обычных работников. В то же время испытательный срок никогда не может быть больше половины оговоренной продолжительности срочных трудовых отношений», — добавляет пресс-секретарь.



Период уведомления об увольнении будет начинаться раньше

С 1 апреля 2025 года период уведомления претерпит несколько изменений. Первое заключается в том, что он будет сокращен в принципе. Он начнет исчисляться с даты вручения другой стороне. В настоящее время срок по-прежнему исчисляется только с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было подано уведомление.



«Сложившаяся ситуация создает нежелательное неравенство между работниками, чья фактическая оставшаяся продолжительность работы с даты вручения может различаться почти на месяц в зависимости только от того, на каком этапе месяца было вручено уведомление. На практике, к сожалению, также имеет место целенаправленное увеличение продолжительности трудовых отношений путем уклонения от вручения до конца месяца», — ратует за изменения Якуб Аугуста.



Помимо прочего, можно будет еще больше сократить срок уведомления до одного месяца, если оно было подано на основании § 52(f) Трудового кодекса, то есть потому, что работник не по вине работодателя не соответствует требованиям, установленным законом для выполнения работы, и демонстрирует низкие результаты.



По словам Августы, новые правила призваны обеспечить равные условия как для работников, так и для работодателей. Кроме того, можно будет договориться не только о другой продолжительности периода уведомления, но и о другом порядке уведомления. Это при условии, что обе стороны согласны на это.



Также будет увеличен срок, в течение которого работодатель может уведомить сотрудника или немедленно расторгнуть трудовые отношения на основании серьезного нарушения обязанностей со стороны работника. В настоящее время это можно сделать через два месяца с момента, когда работодателю стало известно о причине. Однако с апреля этот срок будет снова увеличен до трех месяцев. Кроме того, дополнительно будет продлен срок, отсчитываемый с момента совершения работником проступка. В настоящее время он составляет один год. Однако с 1 апреля 2025 года он увеличится до 15 месяцев.



Работодатель также должен будет сохранять за вами рабочее место, пока вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком

В Кодексе законов о занятости будет введено сохранение рабочего места на время отпуска по уходу за ребенком. Это означает, что работодатель должен будет гарантировать ваше возвращение на прежнее место работы до достижения ребенком двухлетнего возраста. До конца марта работодатель по-прежнему должен удерживать рабочее место только на время возвращения из декретного отпуска или до окончания срока пособия по беременности и родам, который составляет 28 недель для одного ребенка и 37 недель для двух и более детей. Кроме того, гарантия теперь будет распространяться как на мать, так и на отца или на лицо, ухаживающее за ребенком в отпуске по уходу за ним.



«Гарантия сохранения прежней работы и рабочего места только до достижения ребенком двухлетнего возраста (раньше такой гарантии не было) намеренно выбрана в качестве меры стимулирования более раннего возвращения на работу, особенно для женщин, что может быть достигнуто, например, за счет того, что оба родителя будут по очереди брать отпуск по уходу за ребенком», — объясняет Якуб Аугуста, добавляя, что трехлетнее «выпадение» из рынка труда обычно негативно сказывается на карьере человека, ухаживающего за ребенком.



«По истечении определенного периода времени (сейчас он определяется окончанием декретного отпуска, а недавно было предложено до двухлетнего возраста ребенка) работодатель больше не обязан ставить сотрудника на прежнее место работы, но это, конечно, не означает, что он может уволиться без объяснения причин. Работодатель обязан поручить работнику работу, соответствующую оговоренному типу, указанному в трудовом договоре. В зависимости от того, насколько точно вид работы и место указаны в трудовом договоре, по возвращении работника может быть назначен на более или менее определенную должность и место».



Еще более позитивным изменением для родителей станет то, что если во время отпуска по уходу за ребенком они продолжают работать в качестве сотрудников, они смогут выполнять ту же работу для своего работодателя по трудовому договору DPČ или договору на выполнение работ DPP. Это станет исключением из общего правила, согласно которому один вид работы может выполняться только для одного работодателя в рамках одних трудовых отношений или по одному договору или соглашению. Цель, по мнению Аугусты, состоит в том, чтобы избежать обхода защитных положений в отношении рабочего времени, таких как ограничения сверхурочной работы, право на непрерывный отдых и т. д.



Срочные контракты будут возобновляться по новым правилам

До сих пор в соответствии с разделом 39(2) срочный договор может быть заключен максимум на 3 года, с оговоркой, что он может быть перезаключен только 2 раза. Однако с апреля в Трудовом кодексе появится исключение из этого положения.



Срочный трудовой договор можно будет перезаключить более одного раза, если он будет заключен с работником, который заменяет сотрудника, находящегося в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком или по уходу за ребенком. Однако важно, чтобы общая продолжительность всех срочных трудовых отношений не превышала 9 лет с момента начала первых трудовых отношений.



«Срочный срок должен быть согласован с достаточной степенью определенности, чтобы можно было объективно установить, когда он истечет, но он не обязательно должен быть определен конкретной датой или количеством месяцев. Поэтому можно заключить трудовой договор на определенный срок, например, на период отпуска по уходу за ребенком, который берет работник XY. Если работник XY, например, уходит в отпуск по уходу за ребенком гибко (то есть возвращается в декрет, а затем снова выходит на работу) или, например, сначала уходит в отпуск по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком, можно неоднократно заключать срочные трудовые отношения для замещающего работника. Это касается даже тех случаев, когда он/она сначала замещает сотрудника XY, а затем сотрудника AB», — заключает Якуб Аугуста.



Год здесь, год там. 14-летние тоже смогут работать

Если ребенок, достигший 14 лет, хочет работать неполный рабочий день, ничто не помешает ему это сделать. Законодательство позволит 14-летним работать с апреля. Однако работодатель должен будет соблюдать максимальную продолжительность смены и недельного рабочего дня для несовершеннолетнего работника в возрасте до 15 лет, который еще не закончил обязательное школьное обучение, или для несовершеннолетнего работника.



Продолжительность смены в один день не должна превышать 7 часов. Недельная продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.