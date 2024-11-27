Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Необычно высокий для Чехии уровень безработицы: 4,1% в декабре

Новости 420on
9 января 2025
13:00
24
Уровень безработицы в Чешской Республике в декабре впервые за долгое время преодолел отметку в четыре процента, достигнув 4,1 процента, что является самым высоким показателем с апреля 2021 года. В годовом исчислении безработица выросла на 0,4 процентных пункта. В конце прошлого года работу искали 306 478 человек, что примерно на 16 000 больше, чем в ноябре.
Об этом сообщило Бюро по трудоустройству. В Чехии по-прежнему самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.

Помимо повышения уровня безработицы, сократилось и количество вакансий, предлагаемых работодателями. Они сократились примерно на 9 000 до 246 573.
Традиционно самый высокий уровень безработицы наблюдается в регионе Усти-над-Лабем (6,2%) и Моравско-Силезском регионе (5,8%). С другой стороны, самый низкий уровень безработицы — в Праге (2,8%) и Пльзеньском регионе (3,3%).

«В годовом исчислении ситуация сильнее всего изменилась в Оломоуцком, Моравско-Силезском и Либерецком регионах, где доля безработных увеличилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с декабрем 2024 года», — добавили в бюро труда.

По словам Павла Собишека, главного экономиста UniCredit Bank, из-за слабого промышленного спроса безработица в течение большей части этого года будет оставаться на уровне чуть выше четырех процентов. «Однако, учитывая прогнозируемый рост ВВП, она не должна значительно превысить два процента», — считает он.

С точки зрения всей страны, текущий уровень безработицы близок к оптимальному, когда она еще не является социальной проблемой, но в то же время уже облегчает работодателям заполнение вакансий. Однако региональные различия на рынке труда представляют собой проблему. В двух районах Моравско-Силезского края и двух районах Устецкого края доля безработных превышает семь процентов,  добавил Собишек.

Средний возраст безработных в декабре составил 42,7 года, причем чаще всего безработными оказываются люди с более низкой квалификацией, то есть в основном те, кто прошел обучение без диплома о среднем образовании и с начальным образованием.

Работодатели ищут людей с начальным или более низким образованием для заполнения 73,8 процента заявленных вакансий, а 68 процентов вакансий подходят для иностранцев. Чаще всего работодатели интересуются строительными рабочими, сборщиками, операторами погрузчиков и складскими рабочими, поварами, водителями грузовиков и тягачей, а также уборщиками.

Наибольшее количество вакансий предложили работодатели Праги — 73 744. За ним следует регион Центральная Богемия с 45 948 незаполненными вакансиями.

«В следующем периоде ожидается значительное снижение количества вакансий, так как вступает в силу законодательная норма, согласно которой вакансии автоматически удаляются из базы данных через шесть месяцев», — добавили в бюро труда.
безработица Чехия работа статистика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
7 ЯНВАРЯ 2025
3908
КАРЬЕРА
В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СРОК БУДЕТ СОКРАЩЕН НА МЕСЯЦ. ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ В ЭТОМ ГОДУ?
21:00
6 ЯНВАРЯ 2025
845
КАРЬЕРА
ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВАУЧЕРА НА ПИТАНИЕ ВЫРОСЛА ДО 225 КРОН
15:00
6 ЯНВАРЯ 2025
1026
КАРЬЕРА
СОТРУДНИЦА ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМПАНИИ 2 ГОДА РУГАЛАСЬ С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ ИЗ-ЗА ПОСОБИЙ. ВМЕШАЛСЯ ОМБУДСМЕН
18:00
1 ЯНВАРЯ 2025
1367
КАРЬЕРА
ТРУДОВОЙ КРИЗИС ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КОГДА 13-Я ЗАРПЛАТА СТАЛА РЕДКОСТЬЮ?
10:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
1148
КАРЬЕРА
В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ ВАС РАБОТАТЬ В РОЖДЕСТВО?
11:30
23 ДЕКАБРЯ 2024
2526
КАРЬЕРА
ДВЕ ТРЕТИ ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ НЕ МОГУТ НАЙТИ ПОДХОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ
10:00
18 ДЕКАБРЯ 2024
931
КАРЬЕРА
ПОЛОВИНЕ СОТРУДНИКОВ В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ, ЧАЩЕ ВСЕГО НА 2 000–5 000 КРОН
10:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1565
КАРЬЕРА
ПОЛГОДА И ХВАТИТ. ЧЕШСКОЕ БЮРО ТРУДА УДАЛИТ СТАРЫЕ ВАКАНСИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
19:30
12 ДЕКАБРЯ 2024
1508
КАРЬЕРА
300 000 КРОН К ЗАРПЛАТЕ? ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В JABLOTRON РАНЬШЕ СРОКА
19:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
780
КАРЬЕРА
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ РОЖДЕСТВО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И СТРЕСС С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ
18:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1159
КАРЬЕРА
РАБОТНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДОМАШНИЙ ОФИС
12:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
13765
КАРЬЕРА
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ БОЯТСЯ, ЧТО НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ УСЛОЖНЯТ ИМ ЖИЗНЬ
18:00
30 НОЯБРЯ 2024
1219
КАРЬЕРА
ПИТОМЦЫ В ОФИСЕ? ЖИВОТНЫЕ ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, НО САМИ БУДУТ СТРАДАТЬ
11:30
28 НОЯБРЯ 2024
6036
КАРЬЕРА
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ В ЧЕХИИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ В 2025 ГОДУ
16:30
27 НОЯБРЯ 2024
1742
КАРЬЕРА
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕХОВ ОПАСАЮТСЯ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ В 2025-М ГОДУ