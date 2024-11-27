Необычно высокий для Чехии уровень безработицы: 4,1% в декабре

Об этом сообщило Бюро по трудоустройству. В Чехии по-прежнему самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.





Помимо повышения уровня безработицы, сократилось и количество вакансий, предлагаемых работодателями. Они сократились примерно на 9 000 до 246 573.

Традиционно самый высокий уровень безработицы наблюдается в регионе Усти-над-Лабем (6,2%) и Моравско-Силезском регионе (5,8%). С другой стороны, самый низкий уровень безработицы — в Праге (2,8%) и Пльзеньском регионе (3,3%).





«В годовом исчислении ситуация сильнее всего изменилась в Оломоуцком, Моравско-Силезском и Либерецком регионах, где доля безработных увеличилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с декабрем 2024 года», — добавили в бюро труда.





По словам Павла Собишека, главного экономиста UniCredit Bank, из-за слабого промышленного спроса безработица в течение большей части этого года будет оставаться на уровне чуть выше четырех процентов. «Однако, учитывая прогнозируемый рост ВВП, она не должна значительно превысить два процента», — считает он.





С точки зрения всей страны, текущий уровень безработицы близок к оптимальному, когда она еще не является социальной проблемой, но в то же время уже облегчает работодателям заполнение вакансий. Однако региональные различия на рынке труда представляют собой проблему. В двух районах Моравско-Силезского края и двух районах Устецкого края доля безработных превышает семь процентов, добавил Собишек.





Средний возраст безработных в декабре составил 42,7 года, причем чаще всего безработными оказываются люди с более низкой квалификацией, то есть в основном те, кто прошел обучение без диплома о среднем образовании и с начальным образованием.





Работодатели ищут людей с начальным или более низким образованием для заполнения 73,8 процента заявленных вакансий, а 68 процентов вакансий подходят для иностранцев. Чаще всего работодатели интересуются строительными рабочими, сборщиками, операторами погрузчиков и складскими рабочими, поварами, водителями грузовиков и тягачей, а также уборщиками.





Наибольшее количество вакансий предложили работодатели Праги — 73 744. За ним следует регион Центральная Богемия с 45 948 незаполненными вакансиями.





«В следующем периоде ожидается значительное снижение количества вакансий, так как вступает в силу законодательная норма, согласно которой вакансии автоматически удаляются из базы данных через шесть месяцев», — добавили в бюро труда.