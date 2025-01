Виртуальные сотрудники? ИИ может кардинально изменить рынок труда

Фирмы, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), стремятся использовать его для получения прибыли от значительных инвестиций в эту технологию. Одна из возможностей — введение виртуальных сотрудников для ускорения работы.



По данным сайта The Guardian, Microsoft, крупнейший спонсор компании, стоящей за ChatGPT, уже объявил о внедрении ИИ-агентов, а консалтинговая фирма McKinsey входит в число ранних последователей. Последняя создает ИИ-агента, который будет обрабатывать запросы новых клиентов и выполнять такие задачи, как назначение последующих встреч.



Кроме того, по прогнозам консалтинговой компании, к 2030 году в экономике США вероятно будет автоматизировано до 30% рабочего времени.



Суперинтеллект на подходе

Сообщается, что OpenAI планирует запустить агента искусственного интеллекта под кодовым названием «Оператор» уже в этом месяце.



Это стало ответом на анонс нового продукта от Microsoft, Copilot Studio, а также на запуск модели Claude 3.5 Sonnet AI от конкурирующей компании Anthropic. Последняя сможет выполнять такие задачи на компьютере, как перемещение курсора мыши и набор текста.



Помимо ИИ-агента, OpenAI должна быть способна создавать общий искусственный интеллект (AGI) — ранее описанный как «системы искусственного интеллекта, которые в целом умнее человека».



«Теперь мы уверены, что знаем, как создать AGI в традиционном понимании», — написал Сэм Альтман в своем блоге. «Мы любим наши текущие продукты, но теперь мы хотим направить наши амбиции в сторону суперинтеллекта. С ним мы сможем сделать все остальное», — добавил глава OpenAI.



По мнению Альтмана, сверхинтеллектуальные инструменты могут значительно ускорить научные открытия и инновации, намного превышающие возможности человека, и в свою очередь значительно увеличить изобилие и процветание.



ИИ заменит 300 миллионов работников

Согласно докладу американского инвестиционного банка Goldman Sachs, искусственный интеллект может заменить до 300 миллионов рабочих мест по всему миру. Однако ИИ также возможно приведет к созданию новых рабочих мест и повышению производительности труда в различных отраслях.



Впрочем, по мнению Мартина Форда, американского футуриста и автора книги Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, сокращение рабочих мест из-за искусственного интеллекта вести к плачевным последствиям.



«Речь идет не только об отдельных людях, это способно стать вполне системным явлением. Такое может произойти со многими людьми совершенно неожиданно, потенциально одновременно. И это будет иметь последствия не только для этих людей, но и для всей экономики», — сказал Форд.



Матиас Дёпфнер, генеральный директор немецкой медиагруппы Axel Springer, ранее говорил, что такие системы, как ChatGPT, могут заменить, например, журналистов. «ChatGPT, например, позволяет людям с посредственными писательскими навыками создавать эссе и статьи. Таким образом, журналисты столкнутся с большей конкуренцией», — говорил BBC Карл Бенедикт Фрей, экономист из Оксфордского университета.



Даже художники напуганы

Некоторые художники и программисты также выражают беспокойство по поводу перспектив трудоустройства в контексте ИИ. Однако ИИ сумеет также создать новые возможности и рабочие места в тех областях, где необходимо повысить производительность и эффективность.



В отчете Goldman Sachs подчеркивается, что использование ИИ варьируется в зависимости от области, и в административной сфере можно автоматизировать больше задач, чем в других отраслях, например в строительстве.