Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Виртуальные сотрудники? ИИ может кардинально изменить рынок труда

Новости и статьи
13 января 2025
16:30
140
Первые виртуальные сотрудники могут появиться на рынке труда уже в этом году, изменив методы работы предприятий, считает глава компании OpenAI Сэм Альтман. По его словам, так называемые агенты искусственного интеллекта могут в корне трансформировать методы работы предприятий и сделать сотрудников более эффективными.
Фирмы, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), стремятся использовать его для получения прибыли от значительных инвестиций в эту технологию. Одна из возможностей — введение виртуальных сотрудников для ускорения работы.

По данным сайта The Guardian, Microsoft, крупнейший спонсор компании, стоящей за ChatGPT, уже объявил о внедрении ИИ-агентов, а консалтинговая фирма McKinsey входит в число ранних последователей. Последняя создает ИИ-агента, который будет обрабатывать запросы новых клиентов и выполнять такие задачи, как назначение последующих встреч.

Кроме того, по прогнозам консалтинговой компании, к 2030 году в экономике США вероятно будет автоматизировано до 30% рабочего времени.

Суперинтеллект на подходе
Сообщается, что OpenAI планирует запустить агента искусственного интеллекта под кодовым названием «Оператор» уже в этом месяце.

Это стало ответом на анонс нового продукта от Microsoft, Copilot Studio, а также на запуск модели Claude 3.5 Sonnet AI от конкурирующей компании Anthropic. Последняя сможет выполнять такие задачи на компьютере, как перемещение курсора мыши и набор текста.

Помимо ИИ-агента, OpenAI должна быть способна создавать общий искусственный интеллект (AGI) — ранее описанный как «системы искусственного интеллекта, которые в целом умнее человека».

«Теперь мы уверены, что знаем, как создать AGI в традиционном понимании», — написал Сэм Альтман в своем блоге. «Мы любим наши текущие продукты, но теперь мы хотим направить наши амбиции в сторону суперинтеллекта. С ним мы сможем сделать все остальное», — добавил глава OpenAI.

По мнению Альтмана, сверхинтеллектуальные инструменты могут значительно ускорить научные открытия и инновации, намного превышающие возможности человека, и в свою очередь значительно увеличить изобилие и процветание.

ИИ заменит 300 миллионов работников
Согласно докладу американского инвестиционного банка Goldman Sachs, искусственный интеллект может заменить до 300 миллионов рабочих мест по всему миру. Однако ИИ также возможно приведет к созданию новых рабочих мест и повышению производительности труда в различных отраслях.

Впрочем, по мнению Мартина Форда, американского футуриста и автора книги Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, сокращение рабочих мест из-за искусственного интеллекта вести к плачевным последствиям.

«Речь идет не только об отдельных людях, это способно стать вполне системным явлением. Такое может произойти со многими людьми совершенно неожиданно, потенциально одновременно. И это будет иметь последствия не только для этих людей, но и для всей экономики», — сказал Форд.

Матиас Дёпфнер, генеральный директор немецкой медиагруппы Axel Springer, ранее говорил, что такие системы, как ChatGPT, могут заменить, например, журналистов. «ChatGPT, например, позволяет людям с посредственными писательскими навыками создавать эссе и статьи. Таким образом, журналисты столкнутся с большей конкуренцией», — говорил BBC Карл Бенедикт Фрей, экономист из Оксфордского университета.

Даже художники напуганы
Некоторые художники и программисты также выражают беспокойство по поводу перспектив трудоустройства в контексте ИИ. Однако ИИ сумеет также создать новые возможности и рабочие места в тех областях, где необходимо повысить производительность и эффективность.

В отчете Goldman Sachs подчеркивается, что использование ИИ варьируется в зависимости от области, и в административной сфере можно автоматизировать больше задач, чем в других отраслях, например в строительстве.
работа технологии компании
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
9 ЯНВАРЯ 2025
798
КАРЬЕРА
НЕОБЫЧНО ВЫСОКИЙ ДЛЯ ЧЕХИИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ: 4,1% В ДЕКАБРЕ
16:30
7 ЯНВАРЯ 2025
4505
КАРЬЕРА
В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СРОК БУДЕТ СОКРАЩЕН НА МЕСЯЦ. ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ В ЭТОМ ГОДУ?
21:00
6 ЯНВАРЯ 2025
963
КАРЬЕРА
ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВАУЧЕРА НА ПИТАНИЕ ВЫРОСЛА ДО 225 КРОН
15:00
6 ЯНВАРЯ 2025
1229
КАРЬЕРА
СОТРУДНИЦА ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМПАНИИ 2 ГОДА РУГАЛАСЬ С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ ИЗ-ЗА ПОСОБИЙ. ВМЕШАЛСЯ ОМБУДСМЕН
18:00
1 ЯНВАРЯ 2025
1464
КАРЬЕРА
ТРУДОВОЙ КРИЗИС ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КОГДА 13-Я ЗАРПЛАТА СТАЛА РЕДКОСТЬЮ?
10:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
1209
КАРЬЕРА
В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ ВАС РАБОТАТЬ В РОЖДЕСТВО?
11:30
23 ДЕКАБРЯ 2024
2595
КАРЬЕРА
ДВЕ ТРЕТИ ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ НЕ МОГУТ НАЙТИ ПОДХОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ
10:00
18 ДЕКАБРЯ 2024
994
КАРЬЕРА
ПОЛОВИНЕ СОТРУДНИКОВ В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ, ЧАЩЕ ВСЕГО НА 2 000–5 000 КРОН
10:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1637
КАРЬЕРА
ПОЛГОДА И ХВАТИТ. ЧЕШСКОЕ БЮРО ТРУДА УДАЛИТ СТАРЫЕ ВАКАНСИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
19:30
12 ДЕКАБРЯ 2024
1569
КАРЬЕРА
300 000 КРОН К ЗАРПЛАТЕ? ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В JABLOTRON РАНЬШЕ СРОКА
19:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
843
КАРЬЕРА
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ РОЖДЕСТВО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И СТРЕСС С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ
18:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1220
КАРЬЕРА
РАБОТНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДОМАШНИЙ ОФИС
12:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
13842
КАРЬЕРА
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ БОЯТСЯ, ЧТО НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ УСЛОЖНЯТ ИМ ЖИЗНЬ
18:00
30 НОЯБРЯ 2024
1273
КАРЬЕРА
ПИТОМЦЫ В ОФИСЕ? ЖИВОТНЫЕ ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, НО САМИ БУДУТ СТРАДАТЬ
11:30
28 НОЯБРЯ 2024
6112
КАРЬЕРА
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ В ЧЕХИИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ В 2025 ГОДУ