Работники будут иметь дополнительные отгулы, предложило правительство

Люди смогут взять до пяти дополнительных дней неоплачиваемого отпуска в случае смерти супруга, партнера, ребенка, внука, родителя, бабушки, дедушки или брата или сестры работника.



«Действующее законодательство предусматривает два оплачиваемых дня отпуска в случае смерти супруга, партнера или ребенка, а также дополнительный день для участия в похоронах. Но в случае, например, с братьями и сестрами или родителями, не говоря уже о бабушках и дедушках или внуках, такой отпуск не предоставляется вообще, а только для участия в похоронах или их организации», — говорится в предложении министерства.



По мнению министерства, очевидно, что справиться с потерей близкого человека нелегко для большинства работников, а нынешний размер отпуска или его полное отсутствие создает социально несправедливую ситуацию, когда человек, понесший утрату, вынужден либо выходить на работу, либо просить отпуск на период непосредственного траура.



Однако, учитывая длительный период отпуска, этот новый период должен быть неоплачиваемым, чтобы не создавать слишком большого бремени для работодателя.



Право на отпуск во время периода уведомления об увольнении

Еще до двух дней будет предоставлено работникам в период уведомления, которым необходимо воспользоваться консультационными услугами агентства по трудоустройству. «Это может сократить или полностью исключить период безработицы, поскольку позволит им начать поиск новой работы или решить вопрос с возможной переподготовкой до окончания текущей работы», — заявили в министерстве.



Это также должно сократить расходы на прямую и косвенную поддержку безработных, говорится в сообщении.



Кроме того, будет полностью изменен порядок предоставления отпуска, на который имеют право увольняемые. До сих пор он предоставлялся на полдня в неделю. Теперь, при стандартных условиях, работники будут иметь право на четыре оплачиваемых дня. Однако если его увольняют за нарушение дисциплины, то это будет только два неоплачиваемых дня.



Если работник увольняется по собственному желанию или договаривается с работодателем об увольнении, то это будет четыре неоплачиваемых рабочих дня.



Отгулы для однополых пар

Однополые пары, заключившие гражданское партнерство, также получат новое право на отгулы. В общей сложности это будет два дня, один из которых будет оплачиваться.



К числу препятствий на пути к работе теперь будут прямо добавлены стихийные и другие чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями. По мнению министерства, к ним, как правило, относятся наводнения, пожары, оползни, промышленные аварии и подобные чрезвычайные ситуации, которые не могут быть классифицированы под понятием «погодные условия».



В настоящее время предложение находится на стадии обсуждения и может быть изменено. Затем оно должно быть утверждено правительством. Если это произойдет, то оно вступит в силу через два месяца после публикации в Собрании законов, что должно произойти в конце этого года.