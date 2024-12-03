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Стоит ли ждать обязательных пенсионных накоплений людям с рискованной работой?

Новости и статьи
20 января 2025
18:00
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Ожидается, что в среду правительство обсудит законопроект, предусматривающий обязательное отчисление работодателями средств на пенсионные накопления вместо возможности досрочного выхода на пенсию. Работникам так называемой третьей категории, которые трудятся в условиях холода, жары, вибрации или физического напряжения не менее 11 смен в месяц, работодатели должны будут отчислять 4% от оценочного базового заработка. При продолжительности работы от трех до десяти смен — 3%. Эта норма была выдвинута десятью членами правительства. Они предлагают, чтобы Палата общин одобрила ее в ускоренном порядке, и правила начали действовать с июля. Профсоюзы критикуют предложенное решение и его подготовку.
«Пока неясно, поддержит ли оппозиция одобрение в первом чтении. Если они наложат вето, то мы можем обсудить некоторые изменения. Я бы предпочел — для того чтобы действительно выполнить обещание — обсудить и утвердить его в первом чтении. Чтобы никто не обвинил нас в отсутствии готовности и не довел дело до конца», — заявил Чешскому агентству новостей министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Согласно пенсионной реформе, люди из наиболее рискованной четвертой категории, то есть около 12 000 человек, могут выйти на пенсию раньше без снижения суммы, которую они получают в зависимости от количества отработанных смен. Работодатель платит за них повышенные взносы. Еще 108 000 человек из третьей категории, которые работают в условиях холода, жары, физического напряжения или вибрации, были исключены из поправок к реформе депутатами правительства во время обсуждения в Палате депутатов. Это было сделано в ответ на требование более медленного повышения пенсионного возраста. Вместо этого они договорились об обязательном накоплении средств работодателями.

«Цель предлагаемого закона — помочь таким работникам накопить дополнительные средства в пенсионных продуктах третьего уровня для финансирования своих жизненных потребностей в годы, предшествующие наступлению пенсионного возраста», — заявили авторы.

При работе от трех до десяти смен в месяц работодатель должен откладывать три процента от базы заработной платы. При более чем 11 сменах — четыре процента. В случае работы в одну или две смены отчисления не обязательны. Компания должна будет проинформировать сотрудников о том, что они имеют право на надбавку, а люди обязаны сообщить компании, что они хотят копить. Для этого им нужно будет сообщить номер счета пенсионной программы или дополнительного пенсионного накопительного счета. Получать деньги они начнут со следующего месяца после подачи заявления. Если работодатель не заплатит, он может быть оштрафован на сумму до 2 миллионов чешских крон. В случае, когда работодатель не выдал квитанцию об уплате взносов, штраф может составить до 200 000 чешских крон. Предполагается, что этим будет заниматься трудовая инспекция.

Профсоюзы раскритиковали это предложение. Они жалуются, что коалиция не обсудила его с ними. Они считают это нарушением социального диалога и опасаются, что закон не даст ничего дополнительного по сравнению с нынешней ситуацией, поскольку, согласно коллективным договорам, компании уже откладывают деньги для всех работников.
работа пенсия
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