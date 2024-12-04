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Чешские компании не смогут запрещать сотрудникам говорить о своей зарплате

Новости 420on
21 января 2025
14:00
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Обычная практика многих чешских компаний, которые запрещают сотрудникам говорить о своей зарплате с помощью различных пунктов в контрактах, подходит к концу. Это изменение содержится в поправке к Трудовому кодексу, которая сейчас находится на рассмотрении в Палате депутатов. Если компании будут заставлять сотрудников подписывать такие соглашения о конфиденциальности, им грозят крупные штрафы.
Таков результат поправки, представленной депутатом Европарламента Марией Йилковой (KDU-ČSL). «Это должно послужить сокращению разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, сделать зарплату прозрачной», — сказала она.

«Люди не будут бояться говорить друг с другом о том, сколько они зарабатывают, и компании также будут прозрачны друг с другом», — добавила она.

Согласно предложению, работодатели не смогут ограничивать сотрудников в предоставлении информации о размере и структуре их заработка. Если индивидуальный предприниматель нарушит это требование в отношении своего работника, он заплатит штраф в размере до 100 000 крон. В случае с компаниями штраф увеличится до 400 000 крон.

Это не первая попытка внести подобное в Трудовой кодекс. Поправку рекомендовали министерства внутренних дел и образования и правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова.

«Это позволит работникам получать больше информации о вознаграждении на должностях, аналогичных их, и поможет разрушить атмосферу, в которой люди часто не делятся информацией о своих доходах», — заявили в министерстве образования.

По словам Йиржи Ванасека, вице-президента Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, этот пункт не очень распространен. «Но оно часто встречается во внутренних директивах компаний. До сих пор работникам приходилось отстаивать его в суде», — сказал он.

Министерство труда ранее отклонило это положение, заявив, что готовит собственное комплексное предложение. Однако теперь министр Мариан Юречка (KDU-ČSL) одобрил частичную поправку. И хотя некоторые парламентские клубы все еще хотят обсудить ее, поправка, скорее всего, будет принята. «Это коалиционное соглашение», — сказала Павла Пивонька Вонкова, заместитель председателя клуба STAN.

Спор о рекламе

Изменений в этом направлении требует европейская директива о прозрачности вознаграждений. Компании также должны информировать о диапазоне стартовых зарплат до начала собеседований с соискателями. Например, в рекламных объявлениях.

В то же время сотрудники должны иметь право узнать у своего работодателя, какова средняя зарплата на той же или сопоставимой должности. «Но это больше похоже на рекомендацию», — отметил Ванасек.

У Чешской Республики есть время до июля следующего года, чтобы ввести директиву в действие. В ходе процедуры комментариев к поправкам к Кодексу ряд учреждений потребовали ввести обязательство информировать о предполагаемом доходе в объявлениях о работе.

«Отсутствие информации о диапазоне зарплат ограничивает возможности соискателей, в частности, в переговорах. Эта мера позволит активно предотвращать ситуации, когда женщины, в частности, предлагают более низкую начальную зарплату, чем предлагает работодатель», — сказала Шимачкова Лауренчикова.

Однако Юречка отнесся к этому скептически. «В странах, где это было введено, это приводит к тому, что компании предпочитают писать в своих объявлениях более низкую зарплату. И тогда люди начинают работать за меньшую зарплату, чем могли бы», — отметил он.

Поправка, включая изменение, должна быть одобрена депутатами и сенаторами и подписана президентом. Она может вступить в силу уже в этом году.
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