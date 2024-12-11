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Двойное выходное пособие, если не указана причина увольнения? Новое предложение от депутатов

Новости и статьи
27 января 2025
15:00
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Людям, которых увольняют без объяснения причин, следует выплачивать выходное пособие в два раза больше стандартного. Для большинства это будет средняя шестимесячная зарплата. Такой результат поправки к Трудовому кодексу, разработанной депутатами от ODS и TOP 09. Согласно поправке, нельзя будет увольнять без причины работников за пять лет до выхода на пенсию, пенсионеров-инвалидов и беременных женщин. При этом это должно относиться только к частным компаниям, а не к государственному и общественному сектору.
Люди, проработавшие у своего нынешнего работодателя не менее двух лет, будут иметь право на шестимесячное выходное пособие. Те, кто проработал у работодателя от одного до двух лет, при увольнении без объяснения причин получат четырехкратную среднюю зарплату. Сотрудники, работавшие в компании менее года, получат удвоенный средний заработок.

«Двукратный размер стандартного выходного пособия — это сумма, которая является достаточно большим запасом, чтобы позволить работнику решить, хочет ли он продолжать работать в той сфере, в которой он работал, или сосредоточиться на переобучении», — сказал Михал Зуна (TOP 09), один из разработчиков законопроекта.

«Шесть месяцев — достаточный срок для того, чтобы не только найти новую работу, но и, возможно, новое жилье в другом населенном пункте или открыть свое дело», — добавил он.

Увольнение без причины не должно распространяться на работников государственного сектора, людей, которым осталось до пяти лет до выхода на пенсию, и пенсионеров-инвалидов. Оно также не должно быть возможным для беременных женщин, женщин в декретном отпуске, родителей в отпуске по уходу за ребенком. По мнению Зуны, это должно гарантировать защиту уязвимых групп работников.

Часть коалиции выступает против.

Пока, однако, кажется, что предложение не пройдет. Против выступает не только оппозиция, но и коалиция STAN и KDU-ČSL. «Это поправка, на которую я не дам своего согласия», — неоднократно заявлял министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL), отвечающий за Трудовой кодекс.

«Мы всегда были против этого и ничего не изменится. В то время, когда компании испытывают серьезную проблему с нехваткой рабочей силы, это даже не имеет смысла», — сказал Марек Выборный, председатель Народной партии и министр сельского хозяйства.

Предложение было внесено ODS и TOP 09 в тот момент, когда поправка к Трудовому кодексу обсуждается во втором чтении. Затем будет третье чтение, где будет принято окончательное решение о том, будет ли вопрос об увольнении без указания причины передано вместе с кодексом в Сенат и на подпись президенту.
работа безработица увольнения
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