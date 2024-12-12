33 разосланных резюме и никакого результата. Число 60-летних безработных в Чехии растет

Например, Яна из Остравского края, которая 40 лет работала в одной компании, имеет опыт поиска работы после 60 лет и обратилась за помощью в Совет пожилых людей. У нее есть высшее образование, и она прошла несколько курсов, ее предыдущая компания-работодатель была ликвидирована.



«Собеседования такие многообещающие, а потом наступает разочарование, когда они выбирают более подходящего кандидата и пишут, что у них нет подходящей вакансии для меня в данный момент», — описывает она свою ситуацию.



«В 61 год меня никуда не берут, а работать в ночную смену мне не хочется. И в какой области мне переучиваться? За два года до пенсии получить права на погрузчик и пойти работать по сменам в качестве складского рабочего?», — жалуется она.



У других людей был похожий опыт. Например, пани Хана из Густопече. Она потеряла работу в апреле прошлого года, а новую нашла только сейчас. «Мне 61 год, но я не чувствую себя пенсионеркой. Я пыталась искать работу по специальности, но это было очень трудно. Часто меня даже не приглашали на отбор, и я считаю, что причина в возрасте», — вспоминает она.



Она может говорить о счастье, потому что многие люди ищут работу гораздо дольше. «Я из Остравы, полностью здоров, мне скоро исполнится 61 год, а в 57 лет меня уволили по сокращению штатов», — рассказал Иво из Остравы о своем опыте.



«За последнее время я разослал 33 резюме, и первое, что спрашивают, — это возраст. Когда они узнают, что я выхожу на пенсию через четыре года, они отказывают», — добавил он.



Между тем, по данным Бюро трудовой статистики, число безработных старше 60 лет заметно увеличилось. В конце декабря они составляли более 12 процентов всех зарегистрированных работников. С января их число увеличилось на 5 414 человек, или более чем на 17 процентов.



Если сравнивать декабрьские данные за год, то это число стало самым высоким за последние шесть лет. И не только в количественном, но и в процентном отношении.



«Нет сомнений в том, что число вновь прибывших в центр занятости будет расти. При росте безработицы первыми теряют работу, как правило, люди без полного образования или те, кто близок к выходу на пенсию», — сказала Ленка Десятова, председатель Совета пожилых людей.



В декабре уровень безработицы достиг 4,1 процента, что является самым высоким показателем с апреля 2021 года, и некоторые аналитики говорят, что в этом году можно ожидать небольшого роста из-за изменений в промышленности.



По словам Десатовой, пожилые люди не так перспективны для работодателей и, как правило, имеют более высокую зарплату, чем те, которые получают работники при поступлении на работу. Увеличению числа безработных пожилых людей также будет способствовать перенос пенсионного возраста и недавнее ужесточение условий для досрочного выхода на пенсию.



Томаш Домбровский, аналитик компании Alma Career, управляющей порталами Jobs.cz и Práce.cz, подтверждает, что компании предпочитают более молодых кандидатов.



«В последние два года мы наблюдаем небольшой спад активности в сфере рекрутинга, и в то время, когда возможностей становится меньше, а компании могут выбирать больше, классические предрассудки возвращаются», — говорит он.



Ищите в другом месте



По его словам, не помогает и то, что пожилые люди часто имеют одну и ту же квалификацию в течение длительного времени и могут не найти работу, которая бы им соответствовала. «А когда они хотят сменить специализацию и претендуют на более младшие должности, компании воспринимают их как людей с завышенной квалификацией», — добавил Домбровский.



По его словам, нередко компании не понимают, что тем, кому за 50 и за 60, еще несколько лет до пенсии, и их стоит обучать.



То, что доля людей за шестьдесят в общей возрастной структуре безработных растет, подтвердило и недавнее исследование НИИ труда и социальных проблем. Более того, с увеличением возраста растет и доля инвалидов, отмечают авторы.



«Иными словами, люди старше пятидесяти пяти лет ищут работу значительно дольше, а некоторые и вовсе скатываются в долгосрочную безработицу», — добавил Домбровский.



По его словам, несмотря на препятствия, пожилые люди не должны бояться переобучаться и, возможно, искать работу не по своей специальности. Это касается даже тех регионов, где предложение ниже.



«Например, если у них есть водительские права, они могут попробовать найти работу в социальных службах по доставке еды. Одним словом, они не должны бояться попробовать себя в других сферах», — сказал он.