Женщины и соискатели без водительских прав дольше всего ищут работу
4 февраля 2025
11:30
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Почти 40% людей, потерявших работу, оказываются в числе долгосрочных безработных. Это означает, что они не могут найти работу более девяти месяцев. К факторам риска относятся не только возраст или регион проживания, но и пол или неумение водить машину. Поэтому сейчас Бюро труда хочет сосредоточиться на людях из группы риска.
Теперь Бюро будет использовать модель, разработанную Масариковым университетом. «Мы будем оценивать десять факторов, которые имеют наибольший вес», — сказал генеральный директор бюро Даниэль Криштоф.
Среди них — наличие у человека в прошлом длительной безработицы и регион проживания. Люди, имеющие только начальное школьное образование, также имеют меньше шансов найти работу. Меньше всего времени на рынке труда проводят выпускники университетов, а дольше всего — те, кто имеет только начальное образование или вообще не имеет образования.
Важно и то, как долго человек работал на предыдущем месте: чем дольше, тем лучше. Проблемы возникают и у тех, кто не имел работы в течение двух месяцев до регистрации в Бюро. Возраст также имеет значение: доля рискованных соискателей остается относительно стабильной до 50 лет. Хуже всего приходится людям в возрасте 55 лет и старше.
Найти работу труднее и женщинам, которые, как правило, дольше мужчин находятся на пособии. «Удивительно, но эта разница стирается благодаря уровню образования. Как только женщина получает высшее образование, ее стаж становится таким же долгим, как и у мужчин», — сказал генеральный директор. «Людям, у которых нет водительских прав, также сложно найти работу», — отметил Криштоф.
Необходимо иметь электронную почту
Среди основных факторов, которые будут оцениваться, — наличие у безработного электронной почты. Это и понятно, ведь люди без электронной почты обычно не могут отправлять ответы на объявления о работе, и потенциальные работодатели с меньшей вероятностью свяжутся с ними.
Теперь Центр занятости хочет использовать эту модель для того, чтобы заранее оценить, кто будет подвержен большему риску поиска работы в течение более девяти месяцев после регистрации. Затем он будет уделять больше внимания тем, кто находится в группе риска.
Конечно, все будут получать базовые консультации. Но для тех, кто не входит в группу риска, это будет примерно одна получасовая консультация после регистрации и одна получасовая в следующем месяце, одна из которых может быть онлайн. Более подробно с ними будут работать только примерно с третьего месяца, а помощь будет оказываться только тогда, когда они будут искать новую работу на долгосрочной основе. Это делается для того, чтобы дать людям больше времени на самостоятельный поиск работы и отдых, чтобы им не приходилось без нужды обращаться в бюро по трудоустройству.
Для группы риска консультации будут проводиться чаще и даже длиться два часа.
Рынок труда любит квалификацию и специализацию
В связи с этими изменениями Бюро труда также представило первые результаты анализа, показывающего, какие учебные заведения и специальности стоит изучать. Это касается трудоустройства на рынке труда.
Ведомство оценило более 2 000 выпускников, исходя из того, сколько времени они провели после регистрации в центре занятости. Выяснилось, что почти 37% из тех, которые после начальной школы никуда не поступили, рискуют оказаться в долгосрочной безработице. «Поэтому моя рекомендация такова: если ваш ребенок не поступил в желаемую среднюю школу, отправляйте его куда угодно», — советует Криштоф.
«Кроме того, если человек не поступает в университет, то диплом о специальном среднем образовании в этом отношении хуже, чем диплом об общем среднем образовании», — заявил он. «Рынок труда любит квалификацию и специализацию», — добавил он.
Согласно анализу, 17% выпускников неполной средней школы, к которой обычно относятся гимназии, подвержены риску долгосрочной безработицы, в то время как в полной средней школе этот показатель составляет одну десятую. «Стоит отправить ребенка в гимназию, если он собирается продолжить обучение», — рекомендуют документы Бюро труда.
При полном среднем профессиональном образовании с дипломом средней школы без ученичества риск долгосрочной безработицы существует у 9,2% выпускников, при ученичестве без диплома средней школы — у 9,1%, при высшем профессиональном образовании — у 7,9%, при полном среднем профессиональном образовании, то есть при ученичестве с дипломом средней школы, — у 7,7%.
В случае с высшим образованием эти показатели составляют 6,7% для бакалавров, 3,8% для магистров и 2,4% для докторов.
Разумеется, эти данные должны рассматриваться с учетом того, что речь идет о людях, зарегистрировавшихся в центре занятости. Это не данные обо всех выпускниках, включая тех, кто нашел работу самостоятельно или продолжил обучение.
В ближайшее время Центр занятости опубликует полный анализ по отраслям и рейтинг лучших учебных заведений с точки зрения возможности трудоустройства.
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