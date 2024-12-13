Женщины и соискатели без водительских прав дольше всего ищут работу

Теперь Бюро будет использовать модель, разработанную Масариковым университетом. «Мы будем оценивать десять факторов, которые имеют наибольший вес», — сказал генеральный директор бюро Даниэль Криштоф.





Среди них — наличие у человека в прошлом длительной безработицы и регион проживания. Люди, имеющие только начальное школьное образование, также имеют меньше шансов найти работу. Меньше всего времени на рынке труда проводят выпускники университетов, а дольше всего — те, кто имеет только начальное образование или вообще не имеет образования.





Важно и то, как долго человек работал на предыдущем месте: чем дольше, тем лучше. Проблемы возникают и у тех, кто не имел работы в течение двух месяцев до регистрации в Бюро. Возраст также имеет значение: доля рискованных соискателей остается относительно стабильной до 50 лет. Хуже всего приходится людям в возрасте 55 лет и старше.





Найти работу труднее и женщинам, которые, как правило, дольше мужчин находятся на пособии. «Удивительно, но эта разница стирается благодаря уровню образования. Как только женщина получает высшее образование, ее стаж становится таким же долгим, как и у мужчин», — сказал генеральный директор. «Людям, у которых нет водительских прав, также сложно найти работу», — отметил Криштоф.





Необходимо иметь электронную почту





Среди основных факторов, которые будут оцениваться, — наличие у безработного электронной почты. Это и понятно, ведь люди без электронной почты обычно не могут отправлять ответы на объявления о работе, и потенциальные работодатели с меньшей вероятностью свяжутся с ними.





Теперь Центр занятости хочет использовать эту модель для того, чтобы заранее оценить, кто будет подвержен большему риску поиска работы в течение более девяти месяцев после регистрации. Затем он будет уделять больше внимания тем, кто находится в группе риска.





Конечно, все будут получать базовые консультации. Но для тех, кто не входит в группу риска, это будет примерно одна получасовая консультация после регистрации и одна получасовая в следующем месяце, одна из которых может быть онлайн. Более подробно с ними будут работать только примерно с третьего месяца, а помощь будет оказываться только тогда, когда они будут искать новую работу на долгосрочной основе. Это делается для того, чтобы дать людям больше времени на самостоятельный поиск работы и отдых, чтобы им не приходилось без нужды обращаться в бюро по трудоустройству.





Для группы риска консультации будут проводиться чаще и даже длиться два часа.





Рынок труда любит квалификацию и специализацию





В связи с этими изменениями Бюро труда также представило первые результаты анализа, показывающего, какие учебные заведения и специальности стоит изучать. Это касается трудоустройства на рынке труда.

Ведомство оценило более 2 000 выпускников, исходя из того, сколько времени они провели после регистрации в центре занятости. Выяснилось, что почти 37% из тех, которые после начальной школы никуда не поступили, рискуют оказаться в долгосрочной безработице. «Поэтому моя рекомендация такова: если ваш ребенок не поступил в желаемую среднюю школу, отправляйте его куда угодно», — советует Криштоф.





«Кроме того, если человек не поступает в университет, то диплом о специальном среднем образовании в этом отношении хуже, чем диплом об общем среднем образовании», — заявил он. «Рынок труда любит квалификацию и специализацию», — добавил он.





Согласно анализу, 17% выпускников неполной средней школы, к которой обычно относятся гимназии, подвержены риску долгосрочной безработицы, в то время как в полной средней школе этот показатель составляет одну десятую. «Стоит отправить ребенка в гимназию, если он собирается продолжить обучение», — рекомендуют документы Бюро труда.





При полном среднем профессиональном образовании с дипломом средней школы без ученичества риск долгосрочной безработицы существует у 9,2% выпускников, при ученичестве без диплома средней школы — у 9,1%, при высшем профессиональном образовании — у 7,9%, при полном среднем профессиональном образовании, то есть при ученичестве с дипломом средней школы, — у 7,7%.





В случае с высшим образованием эти показатели составляют 6,7% для бакалавров, 3,8% для магистров и 2,4% для докторов.





Разумеется, эти данные должны рассматриваться с учетом того, что речь идет о людях, зарегистрировавшихся в центре занятости. Это не данные обо всех выпускниках, включая тех, кто нашел работу самостоятельно или продолжил обучение.





В ближайшее время Центр занятости опубликует полный анализ по отраслям и рейтинг лучших учебных заведений с точки зрения возможности трудоустройства.