Выбираете среднюю школу? Центр занятости рассказал, какие выпускники подвержены риску долгосрочной безработицы

Это следует из анализа, опубликованного Бюро труда в то время, когда многие дети выбирают среднюю школу. В нем оценивалось, как долго выпускники различных специальностей остаются на учете в Бюро труда вскоре после окончания обучения.





«Важно, чтобы выпускник не оставался без работы слишком долго. Потому что тогда он теряет привычку к работе, и шансы найти хорошую работу снижаются», — говорит Даниэль Кристоф, генеральный директор Бюро.





Бюро оценило этот риск с двух точек зрения. Не только с точки зрения типа школы или уровня образования, но и с точки зрения отдельных областей обучения в средних школах.





Согласно первому варианту, молодые люди подвергаются наибольшему риску долгосрочной безработицы, если они никуда не поступают после начальной школы. Среди выпускников 2022 и 2023 годов таких 37%.



«С точки зрения рынка труда лучше, если ребенок куда-нибудь поступит», — говорит Криштоф.



Для получения полного среднего образования в школы, включая гимназии, стоит идти, если ребенок хочет учиться дальше. Риск долгосрочной безработицы составляет 8% для обучения с дипломом средней школы и профессиональных училищ.





Если же говорить об отдельных профессиях средней школы, то среди выпускников 2022 и 2023 годов наименьший риск долгосрочной безработицы имеют слесари, электромонтеры и ремонтники машин и оборудования.





Самый низкий риск долгосрочной безработицы через два года после окончания школы (по специальностям): металлообработчик 3,9%, электротехника 4,7%, обслуживание и ремонт машин и оборудования 5,3%, ремонт сельскохозяйственной техники 5,4%, строительство 5,5%, медсестра и медбрат 5,6%, дошкольное и внешкольное образование 5,7%, электрик, электромонтажные работы 6,4%, слесарь 6,5%, машиностроение 6,5%, сантехник 6,8%, автомеханик 7,3%





Молодые люди, получившие специальность строителя, медсестры или медбрата, воспитателя дошкольных и внешкольных учреждений и электрика, также нашли работу без проблем. С другой стороны, хуже всего ситуация среди продавцов, где долгосрочная безработица составляет 20%. Это, конечно, в пределах нормы для тех, кто зарегистрировался в центре занятости.





Лучше всего обстояли дела у автоэлектриков: риск долгосрочной безработицы для них составлял 11%.





Далее следуют выпускники лицеев. Лицеи, по мнению Бюро, являются звездами среднего образования, поскольку дают качественную подготовку и диплом о среднем образовании. За ними следуют технические междисциплинарные специальности, специализирующиеся на туризме, строительстве, безопасности и юридической деятельности, а также информационных технологиях.





С другой стороны, к профессиям с самым высоким риском долгосрочной безработицы относятся продавец, железнодорожник или швея, где доля выпускников с долгосрочной безработицей составляет 30% и выше.





Самый высокий риск долгосрочной безработицы для людей с дипломом о среднем образовании (по специальностям): прядильщица/прядильщик 37%, ткач 36%, железнодорожный рабочий 32%, швея 31%, продавец в магазине 30%.





По словам Криштофа, при выборе средней школы необходимо оценить, хотят ли дети продолжить обучение после ее окончания, а также текущую ситуацию на местном рынке труда. Отдельные регионы могут существенно отличаться по количеству вакансий.