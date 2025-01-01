На работе 40 часов в неделю. Просто цифра, которую почти никто не соблюдает

Несколько дней назад статистика показала, что дела в испанской экономике идут лучше, чем у ее конкурентов, поэтому левое правительство Педро Санчеса решило сократить количество обязательных рабочих часов в неделю — с прежних 40 до 37,5. Таким образом, оно посылает четкий сигнал своим гражданам: «Хватит так много работать», сообщает Bloomberg.



Если законопроект пройдет через парламент, он вступит в силу в начале следующего года и затронет около 13 миллионов работников. Некоторые работники уже имеют более короткую рабочую неделю в Испании, например, работники государственного сектора и учителя. Правительство надеется за счет сокращения рабочей недели улучшить баланс между работой и личной жизнью и тем самым повысить производительность труда.



Однако обсуждения, которые уже ведутся на местном трехстороннем уровне, не обошлись без осложнений. Представители бизнеса категорически не согласны с законом и досрочно покинули переговоры с правительством и профсоюзами.



В заявлении лоббистской группы Cepyme говорится, что сочетание мер по повышению минимальной заработной платы, принятых правительством на прошлой неделе, с решением о сокращении рабочей недели негативно скажется на малом бизнесе, ограничив его рентабельность и возможность инвестировать.



Однако установленная законом продолжительность рабочего дня — это всего лишь цифра. Почти никто из жителей еврозоны не работает положенное по закону время, обычно 40 часов. Испанцы работают в среднем 36 часов.



Согласно статистике Евростата, в среднем больше всего часов работают жители Турции — 44 часа. Сербы, болгары, румыны и наши соседи в Польше также трудолюбивы. Чехи также работают в среднем 40 часов в неделю. С другой стороны, меньше всего работают голландцы, австрийцы и немцы.



Однако эти цифры сравнивают только время, проведенное на работе, и ничего не говорят об эффективности труда. Последние данные за 2023 год показывают, что если у чехов производительность труда составляет 85% от среднего показателя по ЕС, то у немцев — примерно на уровне среднего показателя по ЕС, а выше него, например, у австрийцев (114,2%) и голландцев (108,6%).



Самая короткая рабочая неделя — во Франции



В подавляющем большинстве стран еврозоны продолжительность рабочего дня составляет 40 часов в неделю. Однако некоторые страны решили облегчить жизнь своим гражданам.



Во Франции установлена самая короткая рабочая неделя — всего 35 часов. В 1998 году во Франции был принят закон о сокращении рабочего времени, который вступил в силу в 2000 году. В то время обосновывалось, что эта мера позволит снизить уровень безработицы. Однако эти прогнозы не оправдались, и Франция и сегодня борется с высоким уровнем безработицы.



Рабочая неделя также короче в Дании, где стандартная продолжительность рабочего времени составляет 37 часов. Хотя единой законодательной базы, строго определяющей продолжительность рабочей недели, не существует, коллективные договоры между работниками и работодателями обычно устанавливают ее на этом уровне. Такая система обеспечивает гибкость и позволяет адаптировать условия труда к специфическим потребностям различных отраслей и профессий.



В Бельгии снова ввели 38-часовой рабочий день. Новый закон от 2022 года, который правительство приняло в ответ на пандемию коронавируса, позволяет бельгийцам работать только четыре дня в неделю, но дольше. Таким образом, у работников есть выбор между классической пятидневной рабочей неделей и четырехдневной. В обоих случаях они работают одинаковое количество часов за одинаковые деньги.