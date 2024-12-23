Работа мечты. Опубликован новый рейтинг лучших работодателей Чехии
11 февраля 2025
13:00
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Студенты уже давно определились с работодателем своей мечты. Среди тысяч старшеклассников и студентов снова победил энергетический колосс ČEZ. В категории IT-технологий звездой среди студентов стала компания Seznam.
11 872 студента университетов и 7 014 старшеклассников выбирали «работодателя своей мечты». В целом группа компаний ČEZ стала однозначным выбором студентов. Она доминирует в рейтингах уже несколько лет подряд. Даже в отраслевых категориях предпочтение было отдано крупным игрокам, поскольку они могут предложить стабильность и безопасность. Например, в автомобильной промышленности — Škoda Auto, в банковской и инвестиционной категории — Česká Spořitelna, а в категории информационных технологий — Seznam.
«Мы высоко ценим повторную победу в категории IT. Мы убеждены, что Seznam — это компания, которой есть что предложить молодым людям и студентам, будь то возможность внедрять новейшие технологии, работать с ними или иметь возможность развиваться вместе со старшими и профессиональными сотрудниками. Эта награда мотивирует нас постоянно углублять работу со студентами и выпускниками и является наградой за проделанную нами работу», — говорит Хелена Кукликова, директор по персоналу компании Seznam.
Исследование, впервые попавшее в распоряжение SZ Byznys, предоставляет уникальные данные о чешской университетской среде — в частности, о том, кто является лучшими работодателями и куда могут устроиться будущие выпускники. Оно также подсказывает компаниям, как стать предпочтительным работодателем и что нужно улучшить.
Инвестиции в таланты
«Как и в прошлом году, выяснилось, что будущие выпускники при выборе первого места работы учитывают не только материальное вознаграждение, но прежде всего стабильность, содержательную работу и возможности для профессионального развития. Они делают акцент на дружелюбной рабочей атмосфере, которая поддерживает командную работу, открытое общение и взаимное признание», — говорит Даниэль Новак, директор исследования TOP Zaměstovatelatelé.
В то же время студенты ищут значимую работу, которая соответствует их личным ценностям, дает возможность внести вклад в инновации и заметно влияет на результаты деятельности компании или проекта«.
Другими ключевыми характеристиками, влияющими на решение о выборе места работы, являются стабильность, гибкий график работы и поддержка со стороны руководства, если новички захотят продолжить свое образование без отрыва от производства.
«Те, кто инвестировал в работу с талантливыми людьми, теперь пожинают плоды. Ориентация на молодое поколение была, есть и будет правильным шагом работодателей», — объясняет Даниэль Новак.
В исследовании также рассматривалось, где студенты каждой специальности хотят работать. В то время как первым выбором лучших студентов-экономистов стала консалтинговая компания KPMG Czech Republic, будущие юристы выбрали юридическую фирму Havel & Partners, а студенты-медики и фармацевты — университетскую больницу Motol.
«Мы не скрываем, что много работаем, но в то же время подчеркиваем, какую пользу это приносит для профессионального и личностного роста. Как правило, вскоре мы вовлекаем новых коллег в интересные проекты с большим эффектом. А в некоторых отделах даже совсем юниор может получить свою первую руководящую должность уже через год», — прокомментировала результаты Тереза Хантакова из KPMG Czech Republic.
В этом году в рейтинге также появился свой «Лидер года». То есть компания, которая больше всего продвинулась в оценке студентов по сравнению с предыдущим годом. Это король 3D-принтеров Prusa Research.
«Работодатели, инвестирующие в работу с молодыми талантами, теперь пожинают плоды. Ориентация на молодое поколение была, есть и будет стратегическим шагом работодателей и определенным конкурентным преимуществом», — резюмирует Новак.
Зарплата не главное
Когда речь заходит о зарплате, можно сказать, что деньги важны, но они, конечно, не главное. Для студентов важны стабильность, безопасность и баланс трудовой жизни. Тем не менее, ожидание стартовой зарплаты остается неизменным по сравнению с прошлым годом и уж точно не является низким.
«Почти 30% ожидают зарплату брутто в размере от 40 000 до 50 000 крон в месяц. Эти требования все еще превышают минимально допустимую зарплату, что говорит о некоторой гибкости выпускников в поиске работы. Эта тенденция показывает, что выпускники университетов остаются амбициозными, но все больше осознают реальные условия на рынке труда», — добавляет Новак. Проще говоря, требования к зарплате высоки, но выпускники вузов готовы к переговорам.
«Мы высоко ценим повторную победу в категории IT. Мы убеждены, что Seznam — это компания, которой есть что предложить молодым людям и студентам, будь то возможность внедрять новейшие технологии, работать с ними или иметь возможность развиваться вместе со старшими и профессиональными сотрудниками. Эта награда мотивирует нас постоянно углублять работу со студентами и выпускниками и является наградой за проделанную нами работу», — говорит Хелена Кукликова, директор по персоналу компании Seznam.
Исследование, впервые попавшее в распоряжение SZ Byznys, предоставляет уникальные данные о чешской университетской среде — в частности, о том, кто является лучшими работодателями и куда могут устроиться будущие выпускники. Оно также подсказывает компаниям, как стать предпочтительным работодателем и что нужно улучшить.
Инвестиции в таланты
«Как и в прошлом году, выяснилось, что будущие выпускники при выборе первого места работы учитывают не только материальное вознаграждение, но прежде всего стабильность, содержательную работу и возможности для профессионального развития. Они делают акцент на дружелюбной рабочей атмосфере, которая поддерживает командную работу, открытое общение и взаимное признание», — говорит Даниэль Новак, директор исследования TOP Zaměstovatelatelé.
В то же время студенты ищут значимую работу, которая соответствует их личным ценностям, дает возможность внести вклад в инновации и заметно влияет на результаты деятельности компании или проекта«.
Другими ключевыми характеристиками, влияющими на решение о выборе места работы, являются стабильность, гибкий график работы и поддержка со стороны руководства, если новички захотят продолжить свое образование без отрыва от производства.
«Те, кто инвестировал в работу с талантливыми людьми, теперь пожинают плоды. Ориентация на молодое поколение была, есть и будет правильным шагом работодателей», — объясняет Даниэль Новак.
В исследовании также рассматривалось, где студенты каждой специальности хотят работать. В то время как первым выбором лучших студентов-экономистов стала консалтинговая компания KPMG Czech Republic, будущие юристы выбрали юридическую фирму Havel & Partners, а студенты-медики и фармацевты — университетскую больницу Motol.
«Мы не скрываем, что много работаем, но в то же время подчеркиваем, какую пользу это приносит для профессионального и личностного роста. Как правило, вскоре мы вовлекаем новых коллег в интересные проекты с большим эффектом. А в некоторых отделах даже совсем юниор может получить свою первую руководящую должность уже через год», — прокомментировала результаты Тереза Хантакова из KPMG Czech Republic.
В этом году в рейтинге также появился свой «Лидер года». То есть компания, которая больше всего продвинулась в оценке студентов по сравнению с предыдущим годом. Это король 3D-принтеров Prusa Research.
«Работодатели, инвестирующие в работу с молодыми талантами, теперь пожинают плоды. Ориентация на молодое поколение была, есть и будет стратегическим шагом работодателей и определенным конкурентным преимуществом», — резюмирует Новак.
Зарплата не главное
Когда речь заходит о зарплате, можно сказать, что деньги важны, но они, конечно, не главное. Для студентов важны стабильность, безопасность и баланс трудовой жизни. Тем не менее, ожидание стартовой зарплаты остается неизменным по сравнению с прошлым годом и уж точно не является низким.
«Почти 30% ожидают зарплату брутто в размере от 40 000 до 50 000 крон в месяц. Эти требования все еще превышают минимально допустимую зарплату, что говорит о некоторой гибкости выпускников в поиске работы. Эта тенденция показывает, что выпускники университетов остаются амбициозными, но все больше осознают реальные условия на рынке труда», — добавляет Новак. Проще говоря, требования к зарплате высоки, но выпускники вузов готовы к переговорам.
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