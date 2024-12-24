От 40 до 50 тысяч крон — такую зарплату ждут чешские студенты на своей первой работе

Если в прошлом году 11% студентов планировали открыть свой бизнес, то в этом году интерес старшеклассников и студентов к созданию собственной компании упал.





«Только около 8% респондентов говорят, что хотели бы открыть свое дело после вуза. Этот показатель немного снижается, а число людей, заинтересованных в традиционном трудоустройстве, растет. И теперь вопрос в том, хорошо это или плохо», — говорит Даниэль Новак, руководитель исследования TOP Zaměstnavatelé.





– Вы опубликовали новый рейтинг ТОП-работодателей, и снова на первом месте ČEZ. Что делает компанию такой привлекательной для студентов?





– Безусловно, факторов больше. Но в долгосрочной перспективе это систематическая и долгосрочная работа группы ČEZ, которая работает с молодыми талантами, начиная с начальной школы. Это может быть интерактивное знакомство с техникой и физикой. Со средними школами налажено тесное сотрудничество. Я думаю, что сейчас у них десятки школ-партнеров по всей стране, куда они направляют экспертов и вовлекают школьников в различные экскурсии. Что касается университетов, то здесь тоже много сотрудничества, программ, стажировок. Но один из важных факторов — это то, что сама область привлекает сегодня и имеет большой потенциал в будущем.





– Действительно ли студенты знают историю компаний, за которые они голосуют, или они склонны выбирать крупные и известные имена?





– Скорее всего, им не нужно знать подробности об условиях той или иной работы. Исследование показало, что 60% студентов получают информацию от друзей, знакомых и однокурсников. Компании приспособились к этому: они уже давно стараются дать молодым людям представление о том, как работает компания, над чем она трудится. Это также способствует расширению знаний студентов о компаниях.





– Насколько важно материальное вознаграждение для студентов?





– Я думаю, что это по-прежнему важный фактор, но, конечно, не единственный. В долгосрочной перспективе для них важно, с кем они работают, и значимость работы. Возможно, это звучит как клише, но они отражают некоторые личные ценности, и если работа не соответствует их личным потребностям и ценностям, они не боятся сменить работу.





Мы каждый год пытаемся составить десятку лучших качеств, которые компании воспринимают в молодых людях, и для них очень важны стабильность, осмысленность работы и дружеское окружение.





– Так что если студентам придется выбирать между высокой зарплатой и балансом между работой и личной жизнью, что они выберут?





– Респонденты уже давно отмечают, что баланс между работой и личной жизнью для них важнее, чем деньги.





– А на какую зарплату рассчитывают студенты и что они получают в итоге?



– 30% респондентов назвали зарплату от 40 000 до 50 000, к которой они стремятся. Конечно, здесь есть возможность для гибкости обеих сторон. Однако все зависит от сферы деятельности. Есть области, которые пользуются большим спросом. Это также зависит от опыта молодых людей и опыта, который они приобрели во время учебы. Реальность ожиданий может быть иной, и зарплата может быть ниже в первый год работы, но со временем ожидания по зарплате растут, и молодые люди часто меняют работу, чтобы увеличить свое вознаграждение.





Например, лично меня удивило ожидание определенности и стабильности. Возможно, это связано с нынешним временем и потребностью в определенности. С другой стороны, есть еще и учет личных потребностей.





– Каковы сегодня шансы студентов попасть в компанию своей мечты?





– В фирмах, занимающих верхние строчки рейтингов, будет переизбыток претендентов, и зачастую количество принятых будет исчисляться процентами.





В некоторые консалтинговые фирмы приходят сотни кандидатов, а в финал попадают несколько умных людей.





– Принесли ли рейтинги какие-либо сюрпризы?





– Лично я был удивлен тем, что только около 8% респондентов заявили, что хотят заниматься бизнесом после окончания учебы. Этот показатель немного снижается, а число тех, кто заинтересован в традиционной работе, растет. Вопрос в том, хорошо это или плохо.





– Имеет ли значение, чешская это компания или транснациональная корпорация?





– Это не играет большой роли. Общеизвестно, что иностранные компании настроены на работу с молодым поколением, они делают это уже давно и у них это хорошо получается. Чешские же компании могут конкурировать по таким параметрам, как безопасность, стабильность, и могут предложить работу в сфере услуг, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.