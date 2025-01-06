Те, кому за 60, не могут найти работу в Чехии. Не помогает даже высокая квалификация
17 февраля 2025
13:00
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Число людей в возрасте за 60 среди безработных снова выросло. В конце января на учете в центре занятости состоял 39 201 человек, что составляет 12,2% от общего числа зарегистрированных людей, не имеющих работы. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось почти на четверть. По данным бюро, они могут воспользоваться специальным проектом, предназначенным для пожилых безработных, который предлагает, например, переобучение. Но это не всегда срабатывает. Более высокая квалификация тоже часто не помогает.
«Я окончила инженерный факультет и получила степень MBA. Я прошла путь от клерка до начальника отдела, заместителя экономиста и директора небольшой компании», — так описала свой опыт Мирослава, добавив, что потеряла работу в возрасте 61 года.
Она родом из небольшого городка, но при этом здорова, социально активна, не боится ездить на работу и планирует трудиться как минимум до 70 лет. Поэтому она предположила, что быстро найдет работу. Но она просчиталась. «Я разослала 17 сопроводительных писем и в 13 случаях даже не получила ответа», — говорит она.
«Что касается собеседования, если вас вообще на него приглашают, то это всегда один и тот же фарс. Все очень воодушевлены, а потом от них ничего не слышно или они пишут избитую фразу о том, что предпочли другого кандидата», — говорит Рената, которая имеет диплом инженера-экономиста и ей всего 51 год.
«Когда я интересуюсь менее квалифицированной работой, компании отвечают, что я слишком квалифицирована для них», — добавила она.
«Мне уже 60 лет. Я потерял работу во время ковида. Это было, когда мне было 56 лет. Я прошел около 20 собеседований лично. Результат был нулевой. Причина всегда называлась заранее. Возраст, избыточная квалификация и размер зарплаты», — рассказал Йиржи.
«После года поисков я получил работу в Северной Чехии. Для уроженца Остравы это немного непривычно. Так что вот уже четыре года я нахожусь вдали от семьи и друзей», — заключил он.
«Наша компания, наши правила»
Жалобы поступают и в адрес Совета пожилых людей. «К нам обратилась женщина с высшим образованием, которая три года ухаживала за матерью, а теперь хочет вернуться на работу, но уже несколько лет тщетно ищет. Ей говорят, что у нее слишком высокая квалификация или что она должна искать работу уборщицы», — сказала Ленка Десятова, председатель Совета.
По ее словам, люди старше 50 лет часто предпочитают не указывать свой возраст в резюме. «Но рекрутеры обычно все равно спрашивают об этом. И когда они отвечают, что по закону не должны спрашивать, они понимают, что это они претендуют на работу и должны уважать правила компании», — сказала она.
Бюро по трудоустройству пытается помочь людям старше 55 лет в рамках своего проекта «Возраст — не помеха». «Наши специалисты всячески помогают им вернуться на рынок труда, предлагают им курсы обучения и переподготовки в различных областях, консультируют и так далее», — заявили в бюро.
Однако, по словам Десятовой, предлагаемая помощь часто не соответствует ожиданиям пожилых людей.
«Они полагают, что когда бюро предлагает им переобучение, это связано с предложением конкретной работы. Но это не так, и даже после переобучения они продолжают искать работу», — отметила она.
Одновременно с ростом числа безработных людей за шестьдесят увеличивается и их доля в общем объеме безработицы. В январе прошлого года она составляла 10,7%, а в этом году уже 12,3%.
Она родом из небольшого городка, но при этом здорова, социально активна, не боится ездить на работу и планирует трудиться как минимум до 70 лет. Поэтому она предположила, что быстро найдет работу. Но она просчиталась. «Я разослала 17 сопроводительных писем и в 13 случаях даже не получила ответа», — говорит она.
«Что касается собеседования, если вас вообще на него приглашают, то это всегда один и тот же фарс. Все очень воодушевлены, а потом от них ничего не слышно или они пишут избитую фразу о том, что предпочли другого кандидата», — говорит Рената, которая имеет диплом инженера-экономиста и ей всего 51 год.
«Когда я интересуюсь менее квалифицированной работой, компании отвечают, что я слишком квалифицирована для них», — добавила она.
«Мне уже 60 лет. Я потерял работу во время ковида. Это было, когда мне было 56 лет. Я прошел около 20 собеседований лично. Результат был нулевой. Причина всегда называлась заранее. Возраст, избыточная квалификация и размер зарплаты», — рассказал Йиржи.
«После года поисков я получил работу в Северной Чехии. Для уроженца Остравы это немного непривычно. Так что вот уже четыре года я нахожусь вдали от семьи и друзей», — заключил он.
«Наша компания, наши правила»
Жалобы поступают и в адрес Совета пожилых людей. «К нам обратилась женщина с высшим образованием, которая три года ухаживала за матерью, а теперь хочет вернуться на работу, но уже несколько лет тщетно ищет. Ей говорят, что у нее слишком высокая квалификация или что она должна искать работу уборщицы», — сказала Ленка Десятова, председатель Совета.
По ее словам, люди старше 50 лет часто предпочитают не указывать свой возраст в резюме. «Но рекрутеры обычно все равно спрашивают об этом. И когда они отвечают, что по закону не должны спрашивать, они понимают, что это они претендуют на работу и должны уважать правила компании», — сказала она.
Бюро по трудоустройству пытается помочь людям старше 55 лет в рамках своего проекта «Возраст — не помеха». «Наши специалисты всячески помогают им вернуться на рынок труда, предлагают им курсы обучения и переподготовки в различных областях, консультируют и так далее», — заявили в бюро.
Однако, по словам Десятовой, предлагаемая помощь часто не соответствует ожиданиям пожилых людей.
«Они полагают, что когда бюро предлагает им переобучение, это связано с предложением конкретной работы. Но это не так, и даже после переобучения они продолжают искать работу», — отметила она.
Одновременно с ростом числа безработных людей за шестьдесят увеличивается и их доля в общем объеме безработицы. В январе прошлого года она составляла 10,7%, а в этом году уже 12,3%.
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