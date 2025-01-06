Те, кому за 60, не могут найти работу в Чехии. Не помогает даже высокая квалификация

«Я окончила инженерный факультет и получила степень MBA. Я прошла путь от клерка до начальника отдела, заместителя экономиста и директора небольшой компании», — так описала свой опыт Мирослава, добавив, что потеряла работу в возрасте 61 года.



Она родом из небольшого городка, но при этом здорова, социально активна, не боится ездить на работу и планирует трудиться как минимум до 70 лет. Поэтому она предположила, что быстро найдет работу. Но она просчиталась. «Я разослала 17 сопроводительных писем и в 13 случаях даже не получила ответа», — говорит она.



«Что касается собеседования, если вас вообще на него приглашают, то это всегда один и тот же фарс. Все очень воодушевлены, а потом от них ничего не слышно или они пишут избитую фразу о том, что предпочли другого кандидата», — говорит Рената, которая имеет диплом инженера-экономиста и ей всего 51 год.



«Когда я интересуюсь менее квалифицированной работой, компании отвечают, что я слишком квалифицирована для них», — добавила она.



«Мне уже 60 лет. Я потерял работу во время ковида. Это было, когда мне было 56 лет. Я прошел около 20 собеседований лично. Результат был нулевой. Причина всегда называлась заранее. Возраст, избыточная квалификация и размер зарплаты», — рассказал Йиржи.



«После года поисков я получил работу в Северной Чехии. Для уроженца Остравы это немного непривычно. Так что вот уже четыре года я нахожусь вдали от семьи и друзей», — заключил он.



«Наша компания, наши правила»



Жалобы поступают и в адрес Совета пожилых людей. «К нам обратилась женщина с высшим образованием, которая три года ухаживала за матерью, а теперь хочет вернуться на работу, но уже несколько лет тщетно ищет. Ей говорят, что у нее слишком высокая квалификация или что она должна искать работу уборщицы», — сказала Ленка Десятова, председатель Совета.



По ее словам, люди старше 50 лет часто предпочитают не указывать свой возраст в резюме. «Но рекрутеры обычно все равно спрашивают об этом. И когда они отвечают, что по закону не должны спрашивать, они понимают, что это они претендуют на работу и должны уважать правила компании», — сказала она.



Бюро по трудоустройству пытается помочь людям старше 55 лет в рамках своего проекта «Возраст — не помеха». «Наши специалисты всячески помогают им вернуться на рынок труда, предлагают им курсы обучения и переподготовки в различных областях, консультируют и так далее», — заявили в бюро.



Однако, по словам Десятовой, предлагаемая помощь часто не соответствует ожиданиям пожилых людей.



«Они полагают, что когда бюро предлагает им переобучение, это связано с предложением конкретной работы. Но это не так, и даже после переобучения они продолжают искать работу», — отметила она.

Одновременно с ростом числа безработных людей за шестьдесят увеличивается и их доля в общем объеме безработицы. В январе прошлого года она составляла 10,7%, а в этом году уже 12,3%.