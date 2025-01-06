Врач из Украины, нашедшая работу в Теплице, не хочет возвращаться на родину

Врач родом из Крыма осталась в Киеве после учебы и прожила там 12 лет до того момента, как три года назад Россия вторглась в Украину.



«Последние две недели перед этим я очень нервничала. Будучи из Крыма, я знала, что все может пойти плохо, и Киев как столица будет первой целью. Я сказала мужу, что мы должны уехать на неделю или две. За день до вторжения мы поехали к родителям мужа на Запад», — говорит она.



Семья думала, что все быстро закончится, и поначалу не задумывалась о переезде. «Через месяц я поняла, что психологически не могу отдать дочь в детский сад, не могу оставить ее там и пойти на работу, если не знаю, что будет дальше», — утверждает врач, у которой в Теплице была подруга из университета. Она предложила ей помощь, сказав, что в Чехии наверняка захотят взять врача. Ее муж, страдающий сложным диабетом, в это время смог поехать с ней и ее дочерью. Они прибыли в Теплице 4 апреля 2022 г.



Перепелица рассказала, что начало жизни в новой стране было трудным, в основном из-за языкового барьера.



«К этому нужно привыкнуть, но сейчас все хорошо, я счастлива работать в больнице, моя дочь тоже довольна детским садом, хотя поначалу она приходила домой в слезах, потому что ничего не понимала. Это был трудный путь — учить язык, сдавать экзамены, это был стресс, они были сложными, как государственные экзамены. Но мы остались. В Украине нам пришлось бы искать работу, и никогда не знаешь, когда все закончится», — упоминает врач радиодиагностического отделения.



В последний раз она видела своих родителей незадолго до начала событий в Киеве, куда они приехали навестить ее из Крыма. Она ежедневно следит за событиями в Украине. «Все выглядит не очень хорошо, лучше не становится», — сказала женщина, которая также столкнулась с негативной реакцией на свою персону. «Я понимаю, что я иностранка, не всем я должна нравиться. Вначале я реагировала, говорила, что собираю вещи и возвращаюсь. Теперь я стараюсь не принимать это близко к сердцу».



С начала конфликта региональная поликлиника наняла 59 врачей, 19 медсестер и 31 человека немедицинского персонала. «В условиях долгосрочной нехватки квалифицированного медицинского персонала, с которой чешская система столкнулась еще до начала конфликта, медицинские работники из Украины являются несомненным преимуществом для регионального здравоохранения», — сообщила пресс-секретарь. Тридцать шесть украинцев были приняты на немедицинские должности в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.



В конце прошлого года в регионе Усти-над-Лабем проживал 27 271 украинец, из них 22 342 — временно, а 4 929 — постоянно. В 2024-2025 учебном году 3 298 украинских детей поступят в детские сады, начальные и средние школы.