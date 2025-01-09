Чехам не хватает мастеров
5 марта 2025
19:30
285
В Чехии не хватает мастеров, считает большинство чехов. Их труд используется в основном для более сложных ремонтов, чаще всего при работе с энергетическим оборудованием. С другой стороны, большинство любителей подхода «сделай сам» могут самостоятельно справиться с мелкими работами и ремонтом. Около 6% населения вообще могут обойтись без мастеров. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для GasNet с участием 1 050 респондентов.
По данным опроса, 87% респондентов ощущают нехватку мастеров. По их словам, это отражается в основном на росте цен и увеличении времени ожидания. Поэтому большинство мелких работ по ремонту дома люди выполняют самостоятельно. Около 80% чехов могут справиться с рядом базовых задач без помощи профессионалов. Чаще всего это сборка мебели, покраска стен, прочистка засоров или сверление.
Однако для более сложных или технически требовательных работ чехи предпочитают обращаться к специалистам. Около 81% респондентов готовы заплатить мастеру за такие задачи. С другой стороны, 6% людей вообще обходятся без помощи.
К сложным видам ремонта респонденты чаще всего относят починку электрического и газового оборудования. 19% опрошенных занимаются ремонтом электроприборов, а около 9% подключением газового оборудования.
Дистрибьюторы предостерегают от непрофессионального обращения с газовыми приборами, так как это противоречит закону. «Как дистрибьютор газа мы настоятельно предостерегаем от непрофессионального обращения с газовыми приборами. По закону и по соображениям безопасности газовые работы могут выполнять только профессионалы», — заявила Хелена Штайнер из группы GasNet.
GasNet предупреждает, что в будущем потребность в квалифицированных инженерах-газовиках будет расти из-за возрастающей роли газа. Это подтверждает и Мартин Валента, директор Средней профессиональной школы газовой инженерии Пардубице. «Огромный спрос со стороны работодателей и более высокое материальное вознаграждение делают эти профессии гораздо более привлекательными, чем в прошлом. Это особенно справедливо для наших инженеров-газовиков, которых уже во время учебы приглашают на работу газовые компании», — отметил он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
28 ФЕВРАЛЯ 2025
6584
18:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
3144
13:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1966
15:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
2899
22:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
2008
13:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
7551
11:30
4 ФЕВРАЛЯ 2025
1246
10:00
29 ЯНВАРЯ 2025
6666
15:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1646
14:00
21 ЯНВАРЯ 2025
4164
18:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1158
16:30
14 ЯНВАРЯ 2025
3037
16:30
13 ЯНВАРЯ 2025
1567
13:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1872