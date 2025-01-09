Чехам не хватает мастеров

По данным опроса, 87% респондентов ощущают нехватку мастеров. По их словам, это отражается в основном на росте цен и увеличении времени ожидания. Поэтому большинство мелких работ по ремонту дома люди выполняют самостоятельно. Около 80% чехов могут справиться с рядом базовых задач без помощи профессионалов. Чаще всего это сборка мебели, покраска стен, прочистка засоров или сверление.





Однако для более сложных или технически требовательных работ чехи предпочитают обращаться к специалистам. Около 81% респондентов готовы заплатить мастеру за такие задачи. С другой стороны, 6% людей вообще обходятся без помощи.





К сложным видам ремонта респонденты чаще всего относят починку электрического и газового оборудования. 19% опрошенных занимаются ремонтом электроприборов, а около 9% подключением газового оборудования.





Дистрибьюторы предостерегают от непрофессионального обращения с газовыми приборами, так как это противоречит закону. «Как дистрибьютор газа мы настоятельно предостерегаем от непрофессионального обращения с газовыми приборами. По закону и по соображениям безопасности газовые работы могут выполнять только профессионалы», — заявила Хелена Штайнер из группы GasNet.





GasNet предупреждает, что в будущем потребность в квалифицированных инженерах-газовиках будет расти из-за возрастающей роли газа. Это подтверждает и Мартин Валента, директор Средней профессиональной школы газовой инженерии Пардубице. «Огромный спрос со стороны работодателей и более высокое материальное вознаграждение делают эти профессии гораздо более привлекательными, чем в прошлом. Это особенно справедливо для наших инженеров-газовиков, которых уже во время учебы приглашают на работу газовые компании», — отметил он.