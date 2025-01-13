Manpower: Работодатели в Чехии планируют во втором квартале больше нанимать, чем увольнять

Согласно опросу, 31% работодателей планирует нанять новых сотрудников в предстоящем квартале, а 20% собираются провести увольнение. Остальные не намерены ничего менять. Чистый индекс рынка труда составляет 11%, что совпадает с оценкой за первый квартал.





«Начало года традиционно приносит самый высокий уровень безработицы, что обусловлено окончанием сезонных работ, завершением краткосрочных контрактов и снижением активности компаний в подборе персонала после рождественского периода», — сказала генеральный директор ManpowerGroup ČR Ярослава Резлерова.





По ее словам, в этом году запуск онлайн-регистрации безработных в центрах занятости может способствовать дальнейшему росту напряженности на рынке труда. «Несмотря на эти проблемы, планы компаний по набору персонала во втором квартале остаются стабильными, и в них преобладает оптимизм», — добавила она.