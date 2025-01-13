ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Manpower: Работодатели в Чехии планируют во втором квартале больше нанимать, чем увольнять

Новости и статьи
11 марта 2025
19:30
279
Во втором квартале этого года работодатели также планируют нанять больше сотрудников, чем уволить. Это следует из регулярного опроса, проведенного компанией Manpower среди 525 работодателей в частном и государственном секторах Чешской Республики. Результаты были опубликованы сегодня на пресс-конференции в Праге.
Согласно опросу, 31% работодателей планирует нанять новых сотрудников в предстоящем квартале, а 20% собираются провести увольнение. Остальные не намерены ничего менять. Чистый индекс рынка труда составляет 11%, что совпадает с оценкой за первый квартал.

«Начало года традиционно приносит самый высокий уровень безработицы, что обусловлено окончанием сезонных работ, завершением краткосрочных контрактов и снижением активности компаний в подборе персонала после рождественского периода», — сказала генеральный директор ManpowerGroup ČR Ярослава Резлерова.

По ее словам, в этом году запуск онлайн-регистрации безработных в центрах занятости может способствовать дальнейшему росту напряженности на рынке труда. «Несмотря на эти проблемы, планы компаний по набору персонала во втором квартале остаются стабильными, и в них преобладает оптимизм», — добавила она.
работа безработица Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
5 МАРТА 2025
4291
КАРЬЕРА
ЧЕХАМ НЕ ХВАТАЕТ МАСТЕРОВ
11:30
28 ФЕВРАЛЯ 2025
6850
КАРЬЕРА
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ КОЛЛЕГА? КОМПАНИЯМ В ЧЕХИИ ПРИДЕТСЯ РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРПЛАТАХ СОТРУДНИКОВ
18:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
3381
КАРЬЕРА
ВРАЧ ИЗ УКРАИНЫ, НАШЕДШАЯ РАБОТУ В ТЕПЛИЦЕ, НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РОДИНУ
13:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
2151
КАРЬЕРА
ТЕ, КОМУ ЗА 60, НЕ МОГУТ НАЙТИ РАБОТУ В ЧЕХИИ. НЕ ПОМОГАЕТ ДАЖЕ ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
15:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
3059
КАРЬЕРА
НА РАБОТЕ 40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ. ПРОСТО ЦИФРА, КОТОРУЮ ПОЧТИ НИКТО НЕ СОБЛЮДАЕТ
22:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
2099
КАРЬЕРА
ОТ 40 ДО 50 ТЫСЯЧ КРОН — ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ ЖДУТ ЧЕШСКИЕ СТУДЕНТЫ НА СВОЕЙ ПЕРВОЙ РАБОТЕ
13:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
7756
КАРЬЕРА
РАБОТА МЕЧТЫ. ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЧЕХИИ
10:00
6 ФЕВРАЛЯ 2025
2073
КАРЬЕРА
ВЫБИРАЕТЕ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ? ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ВЫПУСКНИКИ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
11:30
4 ФЕВРАЛЯ 2025
1344
КАРЬЕРА
ЖЕНЩИНЫ И СОИСКАТЕЛИ БЕЗ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ДОЛЬШЕ ВСЕГО ИЩУТ РАБОТУ
10:00
29 ЯНВАРЯ 2025
6776
КАРЬЕРА
33 РАЗОСЛАННЫХ РЕЗЮМЕ И НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЧИСЛО 60-ЛЕТНИХ БЕЗРАБОТНЫХ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
15:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1743
КАРЬЕРА
ДВОЙНОЕ ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНА ПРИЧИНА УВОЛЬНЕНИЯ? НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДЕПУТАТОВ
14:00
21 ЯНВАРЯ 2025
4290
КАРЬЕРА
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ НЕ СМОГУТ ЗАПРЕЩАТЬ СОТРУДНИКАМ ГОВОРИТЬ О СВОЕЙ ЗАРПЛАТЕ
18:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1241
КАРЬЕРА
СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЛЮДЯМ С РИСКОВАННОЙ РАБОТОЙ?
16:30
14 ЯНВАРЯ 2025
3126
КАРЬЕРА
РАБОТНИКИ БУДУТ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТГУЛЫ, ПРЕДЛОЖИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО
16:30
13 ЯНВАРЯ 2025
1655
КАРЬЕРА
ВИРТУАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ? ИИ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ РЫНОК ТРУДА