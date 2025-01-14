Зарплата женщин в Чехии несправедливо мала, они получают на одну шестую меньше, чем мужчины
12 марта 2025
15:00
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Чешские женщины зарабатывают в среднем на 17,1% меньше, чем их коллеги-мужчины на той же должности. По сравнению с предыдущими годами их положение практически не изменилось. В прошлом году разница составляла 17,4%, а в 2000 году — 20%. Таким образом, их положение ухудшается в международном сравнении и остается ниже среднего уровня.
Из 33 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, чешские женщины занимают 23-е место по положению на рынке труда. Это худший результат за последние восемь лет.
«Проблема не только на стороне работодателей. Женщины часто не могут попросить больше денег, и традиционно долгий отпуск по уходу за ребенком также является негативным фактором», — говорит Андреа Линхартова Паланова из компании PwC, составляющей рейтинг.
Средний гендерный разрыв в оплате труда по всем странам, участвовавшим в исследовании, составляет 13,1%. Лидером по равной оплате труда стал Люксембург, где разрыв стал невыгодным уже для мужчин.
PwC — не единственная организация, сравнивающая положение женщин на международном уровне. Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, Чешская Республика опускается по уровню гендерного равенства, занимая 104-е место из 146 стран. В Европе она занимает предпоследнюю позицию, уступая только Турции.
По данным Евростата, страна занимает третье место в Евросоюзе по неравенству в оплате труда. Мужчины зарабатывают в среднем на 18% больше, чем женщины. Это также отражается на уровне пенсий, который у женщин на 30% ниже.
Рекрутинговое агентство ManpowerGroup, директор которого Ярослава Резлерова, возлагает большую долю вины на работодателей. По ее мнению, они по-прежнему не могут создать надлежащие условия для более активного участия женщин и их карьерного роста.
«Компании могут декларировать равенство на рабочем месте, но зачастую это лишь иллюзия, не основанная на данных. Часто мы даже не знаем, какие барьеры стоят перед женщинами. Им редко предлагается гибкий график, возможность совмещать работу с материнством, доступ к программам развития, карьерный рост и представительство в руководстве», — сказала она.
Резлерова считает, что ключом к решению проблемы может стать повышение прозрачности оплаты труда и поддержка женщин в технических профессиях.
В первом случае может помочь европейская директива, по которой с середины следующего года работодатели обязаны будут указывать соискателям стартовую зарплату или диапазон зарплат для конкретной должности. Также они должны будут предоставлять сотрудникам информацию о средней зарплате на аналогичной должности, системе вознаграждений и гендерном разрыве в оплате.
Однако пока Чехия сделала лишь один шаг в этом направлении: в пятницу депутаты отменили пункты в поправке к Трудовому кодексу, запрещавшие работникам раскрывать свои доходы. Теперь это станет возможным.
Паланова считает, что решить проблему поможет более широкое внедрение должностей с частичной занятостью и совместного труда. «Эти позиции также подходят для женщин, возвращающихся на работу после отпуска по уходу за ребенком», — говорит она.
Но и в этих сферах Чехия отстает. По информации исследования Института демократии и экономического анализа IDEA, за 20 лет доля неполного рабочего дня практически не увеличилась и остается ниже среднего уровня по ЕС.
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