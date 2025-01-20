Комментарий: запрет home office может лишить компании лучших сотрудников

Дебаты на тему «Работа из дома: да или нет» не прекращаются с конца пандемии. Очередной раунд их вызвал недавно Марк Рид, глава глобальной группы рекламных агентств WPP, который приказал десяткам тысяч сотрудников с апреля находиться на рабочем месте не менее четырех дней в неделю.





Креативщики WPP, которые благодаря современным технологиям в большинстве случаев могут выполнять свою работу из любой точки мира, не встретили требование генерального директора с ликованием. Петиция с тысячами подписей разгневанных сотрудников, вероятно, скоро появится в его повестке дня, как и первые увольнения.





Даже если мистеру Риду в конце концов удастся вернуть всех своих людей «на работу», ни о какой окончательной победе не может быть и речи. Стремление к домашнему офису никуда не денется, и со временем это приведет к новым сильным тенденциям на рынке труда.





Компании рискуют тем, что их офисы снова станут густонаселенными, но через некоторое время они будут заполнены, простите, двоишниками. По-настоящему качественные сотрудники могут заставить все работать на себя. Они могут уйти на фриланс, работать над проектами, строить свой собственный цифровой бизнес — способные люди всегда справятся — даже без вас.





Более того, Чехия переживает жилищный кризис. Все чаще люди не могут позволить себе асоциальные цены на жилье в центре Праги или Брно, поэтому они покидают пределы большого города, а зачастую и региона. По статистике, поездка на работу — один из самых больших стрессов в жизни, и люди вскоре устают от этого.





Увлекательная история разыгрывается сейчас в отделах кадров большинства компаний, которые хотели бы привлечь молодое поколение. Место работы — это первое, что спрашивают рекрутеры, чтобы сэкономить время себе и кандидату. На самом деле, насколько упрямо компании отказываются от хоум-офиса, настолько же упрямо кандидаты говорят, что не могут обойтись без хоум-офиса.





Однако в среднесрочной перспективе все карты в руках сотрудников. Они могут найти работу у конкурента, который разрешает домашние офисы, могут начать фрилансить из дома или вообще сменить отрасль. Возникает целая новая отрасль, связанная с полностью цифровыми продуктами и услугами, — она называется экономикой творцов. Ваш бухгалтер может зарабатывать на жизнь как блогер, YouTuber, влиятельный человек или даже автор онлайн-курса.





Подрастающее поколение хочет работать из любого места, исследовать мир и развлекаться. Программисты, консультанты, графические дизайнеры, а также переводчики или терапевты могут, проявив немного доброй воли, принимать и выполнять заказы и задания на Бали или в Испании. Раньше это называлось цифровыми кочевниками, сегодня — гиг-экономикой.





Компании, которые начали возвращать своих сотрудников в офис уже через несколько месяцев после окончания ковида, обычно утверждали, что производительность труда в домашнем офисе была ниже, чем до ковида, и это подтверждалось цифрами. Раздробленность различных команд, по их словам, ухудшала коммуникацию и организацию.





И, наконец, топ-менеджеры компании были напуганы тем, что по крайней мере некоторые люди путают домашний офис с отпуском. Например, внутреннее письмо Элона Маска сотрудникам Tesla, в котором самый богатый человек в мире предписывал подчиненным проводить в офисе не менее 40 часов в неделю, а в противном случае уходить в другое место и делать вид, что работает, стало легендарным. Но Маск доказал свою инновационность и здесь, поскольку теперь он пытается перевернуть эту модель в государственной службе США. По всей видимости, именно он добился того, что американским госслужащим пришлось вернуться в офис. Однако на этот раз он не хочет возвращать служащих в офисы, а надеется, что большинство из них уйдут в отставку.