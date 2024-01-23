В Чехии больше людей излечиваются от рака. Пациенты с третьей или четвертой стадией болезни больше не являются исключением

В том числе лечение проходят пациенты с третьей или четвертой стадией онкологии, которых почти не было в 1980-х или 1990-х годах. Об этом онкологи заявили в среду на пресс-конференции пражского междисциплинарного коллоквиума Onko. Онкологи хотят больше внимания уделять сравнению доступности онкологической помощи, будь то региональная или социальная.

Современное лечение сегодня сосредоточено в комплексных онкологических центрах (КОЦ), которые есть во всех регионах, кроме Карловарского края. По словам Игоря Кисса, главы Чешского онкологического общества, который был избран в прошлом году, количество пациентов в этих крупных центрах увеличивается вместе с ростом числа вновь диагностированных опухолей.

«Необходимо задействовать дополнительные мощности районных центров, чтобы пациенты, которым не требуется высокоспециализированное лечение, могли получить его, в идеале — по месту жительства», — говорит Кисс.

В 2021 году в среднем 73% пациентов с новым диагнозом проходили лечение в таких центрах, однако между краями существуют значительные различия.

В Праге 90,7% пациентов лечились в КОЦ, причем более трех четвертей — только в трех регионах. В Среднечешском крае треть пациентов лечилась вне КОЦ, на Высочине — более 39%, а в Карловарском крае, где еще нет КОЦ, — 56%.

«Сотрудничество с КОЦ необходимо главным образом для того, чтобы обеспечить пациентам доступ к наиболее эффективному лечению и алгоритму принятия решений в рамках мультидисциплинарной команды», — добавил Кисс.

Самыми значительными факторами, влияющими на заболеваемость раком в Чехии, являются курение, употребление алкоголя и ожирение, причем по всем этим показателям Чехия превышает средний уровень по ЕС.

Мужчины на 38% чаще, чем женщины, страдают избыточным весом и ожирением и на 48% чаще курят сигареты ежедневно. В три раза больше курильщиков относятся к низшим социальным группам. Большее внимание профилактике уделяется более образованными людьми; например, уровень участия в скрининге рака груди на 18% выше среди женщин с университетским образованием.

По мнению Любоша Петружелки, руководителя онкологической клиники при университетской больнице в Мотоле, будущее лечения — в индивидуальном подходе к каждому пациенту и его уникальной опухоли.

По его словам, во многих случаях важно не столько место расположения опухоли, сколько ее генетика. «Эпоха равного лечения всех пациентов на одинаковых клинических стадиях закончилась», — говорит он.

Именно поэтому, по его словам, важно сосредоточить лечение в комплексных онкологических центрах.

«Основа функциональности КОЦ — это так называемые молекулярные команды», — пояснил он. Там клинический онколог, радиолог, молекулярный патолог и, возможно, представители других специальностей оценивают лечение пациента.

«Они оценивают каждого пациента как уникальный случай и ищут для него индивидуальное решение или участие в уже проводимом клиническом исследовании», — добавил он.