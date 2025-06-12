Либерцкая больница первой в Чехии получила сертификат на 3D-печать имплантатов суставов и костей
12 июня 2025
18:00
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Региональная больница в Либерце (KNL) станет производителем суставных и костных имплантатов, изготовленных с помощью 3D-печати, которые затем будут применяться при операциях для пациентов. Это стало возможным благодаря сертификату, который больница получила как первое медицинское учреждение в Чехии. Она планирует заняться производством имплантатов после завершения строительства нового Центра неотложной медицинской помощи.
В больнице 3D-печатью занимаются уже несколько лет, но врачи пока используют напечатанные предметы только в качестве моделей при подготовке к операции или при обучении молодых врачей. Недавно полученный сертификат позволит действительно применять напечатанные суставные или костные протезы для пациентов.
«Технология 3D-печати все больше продвигается в здравоохранении. Однако сертификат на ее применение в практике пока имеют только 23 медицинских учреждения в Европе, мы первые в Чехии. Мы ожидаем от этого огромного прогресса, который затронет широкий спектр областей. Что будет дальше, я даже не смею предполагать», — сказал генеральный директор Краевой больницы в Либерце Ричард Лукаш.
«Технология 3D-печати все больше продвигается в здравоохранении. Однако сертификат на ее применение в практике пока имеют только 23 медицинских учреждения в Европе, мы первые в Чехии. Мы ожидаем от этого огромного прогресса, который затронет широкий спектр областей. Что будет дальше, я даже не смею предполагать», — сказал генеральный директор Краевой больницы в Либерце Ричард Лукаш.
Сертификат они получили от ассоциации IQNET, неправительственной некоммерческой организации со штаб-квартирой в швейцарском Берне.
Несмотря на то, что сертификат в Либерце уже есть, производство имплантатов начнется только после 2027 года. Для этого необходимо соответствующее оборудование, которое уже зарезервировано в новом Центре неотложной медицины, который сейчас строится на территории больницы.
Ранее она уже использовала имплантаты из 3D-принтеров, но в рамках операций до сих пор исключительно те, которые поставлялись извне.