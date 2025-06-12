Либерцкая больница первой в Чехии получила сертификат на 3D-печать имплантатов суставов и костей

Новости и статьи 12 июня 2025 18:00 302

Региональная больница в Либерце (KNL) станет производителем суставных и костных имплантатов, изготовленных с помощью 3D-печати, которые затем будут применяться при операциях для пациентов. Это стало возможным благодаря сертификату, который больница получила как первое медицинское учреждение в Чехии. Она планирует заняться производством имплантатов после завершения строительства нового Центра неотложной медицинской помощи.