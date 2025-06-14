Белые пломбы, которые люди до сих пор оплачивали самостоятельно, подешевеют на 930 крон

Новости и статьи 14 июня 2025 17:00 73

Белые стоматологические пломбы, которые люди до сих пор оплачивали самостоятельно, с 2026 года будут стоить на 930 крон дешевле. Их цена будет частично покрываться медицинскими страховыми компаниями. Также рассматривается вариант полного покрытия стоимости страховкой, однако в большинстве случаев более подходящим материалом является фотокомпозитный материал, который будет оплачиваться дополнительно.