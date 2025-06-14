Белые пломбы, которые люди до сих пор оплачивали самостоятельно, подешевеют на 930 крон
14 июня 2025
17:00
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Белые стоматологические пломбы, которые люди до сих пор оплачивали самостоятельно, с 2026 года будут стоить на 930 крон дешевле. Их цена будет частично покрываться медицинскими страховыми компаниями. Также рассматривается вариант полного покрытия стоимости страховкой, однако в большинстве случаев более подходящим материалом является фотокомпозитный материал, который будет оплачиваться дополнительно.
Изменения начались с запрета на использование амальгамы, содержащей ртуть, из которой до сих пор делали пломбы, оплачиваемые страховыми компаниями. Стоматологи ставят людям около 2,5 миллиона таких в год. Сколько белых ставят за свой счет, никто не знает. По оценкам, в общей сложности их будет от пяти до семи миллионов в год.
Белые пломбы стоматологи изготавливают из различных материалов, наносят их в один или несколько слоев. Разница в цене между этими материалами практически отсутствует, цена заключается в работе.
В то время как стеклоиономерный цемент врач наносит так же, как амальгаму, за один раз, фотокомпозит наносится тонким слоем, затвердевает под специальным синим светом, после чего наносится следующий слой. Обычно их наносится от трех до пяти, что занимает соответственно больше времени.
Многослойные пломбы имеют меньший риск отрыва от зуба. То, какой материал полностью оплатит страховая компания пациенту, зависит, например, от того, поражена ли кариесом одна поверхность зуба или несколько. Один материал подходит, например, для жевательной поверхности коренного зуба, а другой — для кариеса между двумя зубами.
Положительным качеством стеклоиономерного материала является выделение фтора, который полезен для зубов, но из него сложнее формировать контактные поверхности между двумя зубами. Приоритет всегда отдается фотокомпозиту.
Однако его цену до сих пор мог устанавливать стоматолог по своему усмотрению, он должен был только указать ее в прейскуранте в кабинете или на сайте, чтобы пациент знал о ней заранее. Таким образом, между отдельными кабинетами существуют значительные различия. Отсутствует рекомендуемая цена, страховые компании давно призывают к ее публикации. Палата хотела обнародовать эту информацию, но это было невозможно из-за позиции Управления по защите конкуренции.
Белые пломбы стоматологи изготавливают из различных материалов, наносят их в один или несколько слоев. Разница в цене между этими материалами практически отсутствует, цена заключается в работе.
В то время как стеклоиономерный цемент врач наносит так же, как амальгаму, за один раз, фотокомпозит наносится тонким слоем, затвердевает под специальным синим светом, после чего наносится следующий слой. Обычно их наносится от трех до пяти, что занимает соответственно больше времени.
Многослойные пломбы имеют меньший риск отрыва от зуба. То, какой материал полностью оплатит страховая компания пациенту, зависит, например, от того, поражена ли кариесом одна поверхность зуба или несколько. Один материал подходит, например, для жевательной поверхности коренного зуба, а другой — для кариеса между двумя зубами.
Положительным качеством стеклоиономерного материала является выделение фтора, который полезен для зубов, но из него сложнее формировать контактные поверхности между двумя зубами. Приоритет всегда отдается фотокомпозиту.
Однако его цену до сих пор мог устанавливать стоматолог по своему усмотрению, он должен был только указать ее в прейскуранте в кабинете или на сайте, чтобы пациент знал о ней заранее. Таким образом, между отдельными кабинетами существуют значительные различия. Отсутствует рекомендуемая цена, страховые компании давно призывают к ее публикации. Палата хотела обнародовать эту информацию, но это было невозможно из-за позиции Управления по защите конкуренции.
|Свойство
|Амальгама
|Стеклоиономер
|Фотокомпозит
|Дуально отверждаемый цемент
|Содержит ртуть
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Внешний вид
|Серый металл
|Матовая поверхность
|Естественный цвет
|Естественный цвет
|Прочность
|Высокая
|Низкая
|Высокая
|Высокая
|Формирование контакта
|Удерживает
|Затруднительно
|Точное
|Точное
|Выделяет фтор
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Способ нанесения
|Механический
|Химический
|Отверждение светом
|Световое + химическая реакция
|Оплата по страховке (одна поверхность)
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Оплата по страховке (несколько поверхностей)
|Нет
|Да
|Частично покрывается, возможна доплата пациента
|Частично покрывается, возможна доплата пациента
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