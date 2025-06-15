Священники без приглашения? С июля в Словакии это стало реальностью даже в больницах
15 июня 2025
11:00
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Некоторые законодательные изменения выглядят техническими или безобидными, но на самом деле меняют баланс власти между индивидуумом и институтом. Недавно принятый словацкий закон, разрешающий духовным лицам входить во все отделения больниц без явного согласия пациента, является именно таким случаем. Что именно было одобрено?
Религиозный представитель может войти в больницу — в любое отделение, включая гинекологическое или педиатрическое — без приглашения пациента.
Независимо от того, желает ли кто-либо его присутствия. Независимо от желания родителей ребенка. И без гарантии, что это не самозваный «духовный человек», поскольку закон не требует, чтобы он был представителем зарегистрированной церкви. С точки зрения защиты автономии личности в принятии решений о собственном теле, важно, чтобы политика и практика в области здравоохранения избегали давления и манипуляций и вместо этого поощряли информированный выбор, уважение и равное обращение.
Укрепление прав учреждений?
Пациент должен иметь право на духовную беседу в момент кризиса, но он никогда не должен подвергаться нежелательному религиозному присутствию. Закон не защищает пациента. Он защищает институт — будь то церковный или псевдорелигиозный. Он открывает пространство для злоупотреблений, будь то идеологических или властных. С точки зрения стратегической коммуникации этот шаг чрезвычайно красноречив.
О духовной помощи говорят как о «праве верующих», но на самом деле воля пациента игнорируется. На первый план выходит не тот, кто несет в себе хрупкость и уязвимость, а тот, кто имеет институциональный титул и власть получить доступ. И это даже там, где принимаются самые интимные решения. Закон не содержит никакой защитной оговорки, никакого «если пациент желает». Ни слова о уважении частной жизни или праве не сталкиваться с духовной властью. При этом игнорируются основные этические стандарты здравоохранения, которые защищают автономию и частную жизнь пациентов.
И в стране, которая имеет собственную историю игнорирования жертв из числа женщин и детей в церковной среде, особенно цинично, что закон принимается в ускоренном режиме, без обсуждения, в качестве поправки.
Независимо от того, желает ли кто-либо его присутствия. Независимо от желания родителей ребенка. И без гарантии, что это не самозваный «духовный человек», поскольку закон не требует, чтобы он был представителем зарегистрированной церкви. С точки зрения защиты автономии личности в принятии решений о собственном теле, важно, чтобы политика и практика в области здравоохранения избегали давления и манипуляций и вместо этого поощряли информированный выбор, уважение и равное обращение.
Укрепление прав учреждений?
Пациент должен иметь право на духовную беседу в момент кризиса, но он никогда не должен подвергаться нежелательному религиозному присутствию. Закон не защищает пациента. Он защищает институт — будь то церковный или псевдорелигиозный. Он открывает пространство для злоупотреблений, будь то идеологических или властных. С точки зрения стратегической коммуникации этот шаг чрезвычайно красноречив.
О духовной помощи говорят как о «праве верующих», но на самом деле воля пациента игнорируется. На первый план выходит не тот, кто несет в себе хрупкость и уязвимость, а тот, кто имеет институциональный титул и власть получить доступ. И это даже там, где принимаются самые интимные решения. Закон не содержит никакой защитной оговорки, никакого «если пациент желает». Ни слова о уважении частной жизни или праве не сталкиваться с духовной властью. При этом игнорируются основные этические стандарты здравоохранения, которые защищают автономию и частную жизнь пациентов.
И в стране, которая имеет собственную историю игнорирования жертв из числа женщин и детей в церковной среде, особенно цинично, что закон принимается в ускоренном режиме, без обсуждения, в качестве поправки.
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