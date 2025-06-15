Священники без приглашения? С июля в Словакии это стало реальностью даже в больницах

Новости и статьи 15 июня 2025 11:00 605

Некоторые законодательные изменения выглядят техническими или безобидными, но на самом деле меняют баланс власти между индивидуумом и институтом. Недавно принятый словацкий закон, разрешающий духовным лицам входить во все отделения больниц без явного согласия пациента, является именно таким случаем. Что именно было одобрено?