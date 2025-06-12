В Чехии не хватает мест для лечения алкоголиков

Новости и статьи 12 июня 2025 21:00 410

По мнению экспертов, мест для лечения алкоголиков не хватает. Система стационарного лечения нуждается в реформе, поскольку за последние 20 лет практически не менялась.