В Чехии не хватает мест для лечения алкоголиков
12 июня 2025
21:00
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По мнению экспертов, мест для лечения алкоголиков не хватает. Система стационарного лечения нуждается в реформе, поскольку за последние 20 лет практически не менялась.
Число людей в амбулаториях растет, но туда поместят не всех, кто в этом нуждается. В опросе Государственного института здравоохранения (SZÚ) почти 15% респондентов старше 15 лет признались, что пьют алкоголь ежедневно или через день. Пагубно пьет каждый десятый мужчина и каждая двадцатая женщина.
По данным Национального портала психиатрической помощи, число людей, проходящих лечение по группе диагнозов F10, то есть психических расстройств и расстройств поведения, вызванных алкоголем, в течение длительного времени колеблется около 30 000 человек, из них около 22 000 страдают зависимостью. В 2023 году, по последним данным, амбулаторное лечение с диагнозом F10 проходили около 19 000 человек, в отделениях неотложной помощи было госпитализировано почти 2700, а на длительное лечение было направлено около 4000.
По данным Национального портала психиатрической помощи, число людей, проходящих лечение по группе диагнозов F10, то есть психических расстройств и расстройств поведения, вызванных алкоголем, в течение длительного времени колеблется около 30 000 человек, из них около 22 000 страдают зависимостью. В 2023 году, по последним данным, амбулаторное лечение с диагнозом F10 проходили около 19 000 человек, в отделениях неотложной помощи было госпитализировано почти 2700, а на длительное лечение было направлено около 4000.
Лечением зависимостей занимается специальная область медицины, называемая адиктологией.
Число проходящих лечение алкоголиков, по всей видимости, выше приведенных данных.
Пациенты часто регистрируются под другими диагнозами. Именно потому, что они страдают также аффективными расстройствами и другими психиатрическими осложнениями, они часто в первую очередь лечатся от этих осложнений, а не как пациенты с зависимостью.
Попробовать избавиться от алкогольной зависимости люди могут с помощью амбулаторных служб или стационарных учреждений, существуют также дневные стационары, куда пациенты приходят на прием, или терапевтические общины. Пребывание в закрытом учреждении специалисты называют стационарным лечением.
Остро не хватает более коротких форм стационарного лечения и мощностей для детоксикации. Что касается самых тяжелых групп пациентов, то они проходят более или менее одинаковую систему, которая с точки зрения стационарных мощностей практически не изменилась за последние 20 лет. Весь стационарный сегмент отрасли ждет открытия дискуссии о реструктуризации.
Все больше людей получают амбулаторное лечение, но его возможностей также недостаточно. Наибольший дефицит по-прежнему наблюдается в небольших амбулаторных учреждениях, особенно в высокоспециализированных амбулаториях, соответствующих концепции психиатрических амбулаторий с расширенным уходом.
Некоторые услуги пациенты оплачивают самостоятельно, другие оплачиваются из государственного медицинского страхования. Общая медицинская страховая компания (VZP), клиентами которой является около 60% населения, сообщила, что в 2023 году она потратила на лечение алкогольно-зависимых 952 миллиона крон, что составило почти две трети расходов на лечение зависимости от всех наркотиков. Лечение прошли 27 000 взрослых и 870 детей.
Согласно данным исследования SZÚ, в прошлом году среднее потребление алкоголя без учета трезвенников составило около 8,7 литра на человека, у мужчин — 11,5 литра, у женщин — 5,8 литра. Больше всего пили люди в возрасте от 45 до 64 лет, чаще из сельских районов и с более низким уровнем образования. Самым распространенным напитком чешских потребителей является пиво, которое еженедельно или чаще пьют более 32 процентов респондентов, вино — примерно 18%. Крепкие спиртные напитки употребляют 11% людей, в основном мужчины, люди старше 65 лет и люди с низким уровнем образования.
Эксперты считают вредным употребление более 40 граммов алкоголя в день для мужчин и 20 граммов для женщин. В пол-литре пива или небольшой рюмке крепкого алкоголя содержится около 16 граммов, в бокале вина — 17 граммов. Клиника подготовила для желающих получить помощь специальный веб-сайт Alkohol pod kontrolou.cz.
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