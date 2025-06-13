Искусственный интеллект распознает ваши эмоции. Hume AI выпустил новую голосовую модель

Новости и статьи 13 июня 2025 21:00 294

Новая модель голосового взаимодействия EVI 3 от Hume AI привлекла значительное внимание в отрасли благодаря своим выдающимся способностям понимать эмоции и возможности персонализировать опыт. Технология может точно распознавать перемены в речи пользователя, генерировать определенные стили и личности на основе предпочтений пользователя.