Исследование: Пациенты в Чехии так же довольны качеством первичной медицинской помощи, как и швейцарцы





«Это играет роль и в том, как пациенты принимают рекомендации врачей и соблюдают



По их мнению, Чехия могла бы улучшить электронную регистрацию и координацию медицинской помощи. Согласно медицинскому аналитику ОЭСР, доверие чешских пациентов к системе здравоохранения ниже, чем в странах с сопоставимыми результатами, что является необычным.«Это играет роль и в том, как пациенты принимают рекомендации врачей и соблюдают лечение », — сказал он в ответ на вопрос, показал ли опрос какие-либо слабые стороны.

По словам министра здравоохранения, доверие пациентов пошатнулось во время эпидемии COVID-19, которая сопровождалась хаотичной коммуникацией со стороны государства и неоднозначными рекомендациями экспертов. «В целом доверие граждан Чешской Республики ко всему ухудшается», — добавил он.





ОЭСР объединяет 38 стран, помимо большинства европейских, также страны Северной и Южной Америки, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль. В опросе приняли участие 19 стран.









Результаты Чехии по большинству параметров были выше среднего. Качество медицинского обслуживания 96% респондентов оценили как хорошее. Лучше всего качество медицинского обслуживания оценили швейцарцы, 97% из них считают его хорошим. Опрос также показал, что чехи долго остаются у одного и того же врача общей практики. Более пяти лет это было у 75% людей, средний показатель по ОЭСР составляет 58%. По мнению 90% из них, медицинская помощь была адаптирована к их потребностям. Чехи также лучше оценивают свое субъективное психическое и физическое здоровье . Физически хорошо себя чувствуют 72% чехов, что на два процентных пункта больше, чем в среднем по ОЭСР, а психически – 87% против 83% в среднем.

В чешской части опроса приняли участие около 4000 человек старше 45 лет, большинство из которых имели хронические заболевания. По словам координатора опроса, было случайно выбрано 1000 врачей общей практики, из которых 110 согласились принять участие. Было опрошено 25 000 случайно выбранных пациентов, анкеты заполнила примерно пятая часть из них.