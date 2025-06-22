В WhatsApp начнут появляться рекламные объявления

Новости и статьи 22 июня 2025 13:00 306

Платформа для обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая компании Meta Platforms, в понедельник объявила о запуске функции рекламы. Рекламные объявления будут видны только в разделе «Обновления», который представляет собой отдельную вкладку в нижней части приложения. Компания заверила, что реклама не будет отображаться в личных чатах.