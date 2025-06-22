ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В WhatsApp начнут появляться рекламные объявления
22 июня 2025
13:00
306
Платформа для обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая компании Meta Platforms, в понедельник объявила о запуске функции рекламы. Рекламные объявления будут видны только в разделе «Обновления», который представляет собой отдельную вкладку в нижней части приложения. Компания заверила, что реклама не будет отображаться в личных чатах.
«Опыт использования личных сообщений в WhatsApp не изменится, а личные сообщения, звонки и статусы будут по-прежнему шифроваться и не смогут использоваться для показа рекламы», — сообщил в своем блоге WhatsApp. Тем не менее агентство AP называет это серьезным переломом, поскольку основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Актон обещали, что платформа будет оставаться без рекламы, когда создали ее в 2009 году.
Они уже не работают в компании: в 2014 году приложение купила Meta Platforms, которая давно стремится получать доход от этого сервиса. WhatsApp также сообщил, что реклама будет таргетирована на пользователей на основе таких сведений, как их возраст, язык, страна или город, в котором они находятся, какие каналы они смотрят в приложении и как они взаимодействуют с рекламой, которую видят.
Людям, которые решили связать свой аккаунт WhatsApp с Facebook или Instagram, будут показываться более персонализированные рекламные объявления. Реклама также появится в коммуникационных каналах, где компании смогут взимать с пользователей ежемесячную плату в обмен на эксклюзивный контент. WhatsApp будет удерживать 10% от этой суммы. Кроме того, компании получат возможность платить за продвижение, чтобы быть более заметными для новых потенциальных пользователей.
Они уже не работают в компании: в 2014 году приложение купила Meta Platforms, которая давно стремится получать доход от этого сервиса. WhatsApp также сообщил, что реклама будет таргетирована на пользователей на основе таких сведений, как их возраст, язык, страна или город, в котором они находятся, какие каналы они смотрят в приложении и как они взаимодействуют с рекламой, которую видят.
Людям, которые решили связать свой аккаунт WhatsApp с Facebook или Instagram, будут показываться более персонализированные рекламные объявления. Реклама также появится в коммуникационных каналах, где компании смогут взимать с пользователей ежемесячную плату в обмен на эксклюзивный контент. WhatsApp будет удерживать 10% от этой суммы. Кроме того, компании получат возможность платить за продвижение, чтобы быть более заметными для новых потенциальных пользователей.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
20 ИЮНЯ 2025
2136
15:00
20 ИЮНЯ 2025
2702
21:00
18 ИЮНЯ 2025
1704
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1863
10:30
17 ИЮНЯ 2025
2133
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1536
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1569
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2301
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1446
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1598
15:00
9 ИЮНЯ 2025
1577