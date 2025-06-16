Поколение Z и миллениалы используют ChatGPT в качестве жизненного советника

Новости и статьи 16 июня 2025 21:00 292

Как люди используют искусственный интеллект (ИИ)? По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, это зависит от возраста. Поколение Z использует ChatGPT больше всего и не принимает без него никаких жизненных решений. Альтман сказал это в ходе лекции на мероприятии AI Ascent, организованном Sequoia Capital.