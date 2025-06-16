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Поколение Z и миллениалы используют ChatGPT в качестве жизненного советника
16 июня 2025
21:00
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Как люди используют искусственный интеллект (ИИ)? По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, это зависит от возраста. Поколение Z использует ChatGPT больше всего и не принимает без него никаких жизненных решений. Альтман сказал это в ходе лекции на мероприятии AI Ascent, организованном Sequoia Capital.
Мы живем в цифровую эпоху, когда границы между нашей личной жизнью и технологическими инструментами все чаще стираются. По мере того как ChatGPT становится все более совершенным, появляется все больше случаев его практического применения. И, как показывает генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, разные поколения используют этот продукт по-разному.
Например, поколение Z и миллениалы вовлекают ChatGPT не только для выполнения домашних заданий или решения мелких задач. Многие молодые пользователи обращаются к чат-боту как к своему доверенному лицу, задействуют его для получения советов по реальным жизненным решениям, от отношений до планирования карьеры.
«На самом деле они не принимают жизненных решений, не спросив ChatGPT, что им делать», — сказал Альтман во время лекции на мероприятии AI Ascent, организованном Sequoia Capital в начале мая.
«Чат-бот имеет полный контекст о каждом человеке в рамках его жизни, а также о том, о чем он говорил ранее», — добавил он. Молодые пользователи не просто так болтают с искусственным интеллектом. Они создают с его помощью сложные рабочие процессы.
«Студенты используют искусственный интеллект скорее как операционную систему. Они делятся с чат-ботом различными файлами и задают ему более сложные задачи или вопросы», — пояснил директор. В февральском отчете OpenAI разработчики раскрыли, что американские студенты являются самыми активными пользователями. Не только по количеству, но и по тому, насколько тщательно они интегрируют этот инструмент в свою повседневную жизнь.
Более трети американцев в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что установили ChatGPT, что делает их самой активной возрастной группой на платформе. Эти цифры указывают на поколение, которое растет с искусственным интеллектом не только как с инструментом, но и как с своего рода повсеместным цифровым помощником. Хотя генеральный директор OpenAI говорил в первую очередь о поколении Z, оно не единственное, кто каким-то образом использует ChatGPT.
«В использовании ChatGPT прослеживаются поколенческие модели. Пожилые люди используют чат-бота в качестве замены поисковой системы, люди в возрасте 20-30 лет — как жизненного советника, а студенты вузов в роли операционной системы», — заключил Альтман.
Например, поколение Z и миллениалы вовлекают ChatGPT не только для выполнения домашних заданий или решения мелких задач. Многие молодые пользователи обращаются к чат-боту как к своему доверенному лицу, задействуют его для получения советов по реальным жизненным решениям, от отношений до планирования карьеры.
«На самом деле они не принимают жизненных решений, не спросив ChatGPT, что им делать», — сказал Альтман во время лекции на мероприятии AI Ascent, организованном Sequoia Capital в начале мая.
«Чат-бот имеет полный контекст о каждом человеке в рамках его жизни, а также о том, о чем он говорил ранее», — добавил он. Молодые пользователи не просто так болтают с искусственным интеллектом. Они создают с его помощью сложные рабочие процессы.
«Студенты используют искусственный интеллект скорее как операционную систему. Они делятся с чат-ботом различными файлами и задают ему более сложные задачи или вопросы», — пояснил директор. В февральском отчете OpenAI разработчики раскрыли, что американские студенты являются самыми активными пользователями. Не только по количеству, но и по тому, насколько тщательно они интегрируют этот инструмент в свою повседневную жизнь.
Более трети американцев в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что установили ChatGPT, что делает их самой активной возрастной группой на платформе. Эти цифры указывают на поколение, которое растет с искусственным интеллектом не только как с инструментом, но и как с своего рода повсеместным цифровым помощником. Хотя генеральный директор OpenAI говорил в первую очередь о поколении Z, оно не единственное, кто каким-то образом использует ChatGPT.
«В использовании ChatGPT прослеживаются поколенческие модели. Пожилые люди используют чат-бота в качестве замены поисковой системы, люди в возрасте 20-30 лет — как жизненного советника, а студенты вузов в роли операционной системы», — заключил Альтман.
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