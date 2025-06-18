Сердечная недостаточность в Чехии: число пациентов растет рекордными темпами







Например, в Общей факультетской больнице в Праге (VFN) первым пациентам заменяют изношенный трехстворчатый сердечный клапан, который раньше врачи скорее игнорировали, на искусственный.

Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не способно перекачивать достаточное количество крови. Наиболее частыми причинами являются повреждение после инфаркта, высокое кровяное давление, диабет или их сочетание. 80% пациентов с этим диагнозом старше 65 лет.





Большинству пациентов достаточно лекарств или менее сложной операции, при которой сердечные клапаны укрепляются с помощью специальных скоб. В прошлом году была представлена процедура, при которой неисправный трехстворчатый клапан пациента заменяют двумя новыми искусственными в верхней и нижней полой вене.





Такая операция подходит не всем, количество операций в год оценивается в единицы. Раньше пациентам с сердечной недостаточностью назначали только диуретики, и прогноз был плохим. Это новое вмешательство является прогрессом, но оно не может быть решением для всех.







Новая операция пока не оплачивается медицинской страховкой, врачи должны запрашивать для пациента исключение и собирать данные для возможного будущего возмещения.





Число пациентов, которым потребуются подобные операции, со временем будет расти. Сердечная недостаточность неизлечима, в большинстве случаев можно только замедлить ухудшение симптомов.







В 2023 году было пролечено 374 837 пациентов, новых пациентов добавилось 57 877. По прогнозам ÚZIS, в этом году будет поставлен примерно 61 300 новых диагнозов и пролечено 471 000 пациентов. В 2030 году их число достигнет 607 000, а через десять лет — 885 000.