Сердечная недостаточность в Чехии: число пациентов растет рекордными темпами
18 июня 2025
21:00
429
С возрастом у жителей Чехии растет количество случаев сердечной недостаточности, когда орган функционирует плохо — тогда люди задыхаются и у них появляются отеки. По данным Института медицинской информации и статистики (ÚZIS), за десять лет количество больных увеличилось на пятую часть. Болезнь полностью вылечить невозможно, но врачи ищут способы улучшить качество жизни пациентов.
Например, в Общей факультетской больнице в Праге (VFN) первым пациентам заменяют изношенный трехстворчатый сердечный клапан, который раньше врачи скорее игнорировали, на искусственный.
Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не способно перекачивать достаточное количество крови. Наиболее частыми причинами являются повреждение после инфаркта, высокое кровяное давление, диабет или их сочетание. 80% пациентов с этим диагнозом старше 65 лет.
Большинству пациентов достаточно лекарств или менее сложной операции, при которой сердечные клапаны укрепляются с помощью специальных скоб. В прошлом году была представлена процедура, при которой неисправный трехстворчатый клапан пациента заменяют двумя новыми искусственными в верхней и нижней полой вене.
Такая операция подходит не всем, количество операций в год оценивается в единицы. Раньше пациентам с сердечной недостаточностью назначали только диуретики, и прогноз был плохим. Это новое вмешательство является прогрессом, но оно не может быть решением для всех.
Новая операция пока не оплачивается медицинской страховкой, врачи должны запрашивать для пациента исключение и собирать данные для возможного будущего возмещения.
Число пациентов, которым потребуются подобные операции, со временем будет расти. Сердечная недостаточность неизлечима, в большинстве случаев можно только замедлить ухудшение симптомов.
В 2023 году было пролечено 374 837 пациентов, новых пациентов добавилось 57 877. По прогнозам ÚZIS, в этом году будет поставлен примерно 61 300 новых диагнозов и пролечено 471 000 пациентов. В 2030 году их число достигнет 607 000, а через десять лет — 885 000.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1486
10:30
17 ИЮНЯ 2025
1678
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1274
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1449
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2140
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1302
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1501
15:00
9 ИЮНЯ 2025
1491
16:30
6 ИЮНЯ 2025
2938
19:30
3 ИЮНЯ 2025
2709
15:00
1 ИЮНЯ 2025
5686