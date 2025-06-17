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Я вам не нянька. Почему современные бабушки не хотят сидеть с внуками
17 июня 2025
21:00
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Раньше это было само собой разумеющимся. Бабушка была дома, готовила ужин, вязала свитер и все каникулы сидела с внуками в деревне вместе с дедушкой. Но времена изменились. Сегодняшние бабушки и дедушки уже не те люди, которые «жили для семьи» и оставались на втором плане. У них есть своя жизнь, работа, хобби и часто свои ограничения.
Сегодняшние бабушки и дедушки часто работают даже после 60, ухаживают за своими престарелыми родителями или наконец-то посвящают время себе.
Позиция некоторых бабушек и дедушек, которые иногда прямо говорят «я не буду присматривать», часто вызывает у молодых родителей печаль, чувство непонимания и даже гнев. Почему сегодняшние бабушки и дедушки отказываются от роли «бесплатной няни»? И есть ли у них вообще какая-то обязанность помогать?
У них другая жизнь, чем раньше
Психолог Ленка Пелехова из Института психосоциальной помощи указывает на то, что сегодняшняя ситуация отличается от положения предыдущих поколений.
«Сегодняшние бабушки и дедушки часто работают даже после 60, ухаживают за своими стареющими родителями или наконец-то посвящают время себе. Многие женщины этого поколения были работающими матерями и только сейчас позволяют себе замедлить темп и не хотят снова вступать в режим круглосуточного ухода», — объясняет она.
Сдавленное поколение, или «Я должен все успеть»
То, что они говорят «нет», не означает, что они не любят своих внуков. Они просто устанавливают границы, которые раньше не умели соблюдать. И часто делают это впервые в жизни.
Когда бабушка говорит «нет», родители остаются в ловушке
На другой стороне стоят измученные родители. Сегодня они часто живут далеко от большой семьи, во многих случаях в другом городе, без тети за углом и без соседки, которая могла бы на час взять ребенка в коляске на прогулку. Балансируют между работой, уходом за маленькими детьми, домашним хозяйством и давлением на производительность, идеальным материнством и постоянно растущими расходами на жизнь.
Каждый день расписан до минуты, заканчивается поздно ночью и наполнен чувством вины за то, что они не справляются с работой и домашними делами. Когда ребенок заболевает, у них нет плана Б. Если им нужно несколько часов тишины, им некуда обратиться. Если и выгорают, они должны продолжать работать. А сходить вечером вместе на ужин или в кино? Это скорее мечты, чем реальность.
Но бабушки и дедушки уже не являются той спасительной силой, которую мы им приписываем. И когда эти ожидания сталкиваются с реальностью, это больно для обеих сторон.
Как (не)работают бабушки и дедушки в чешских семьях
Согласно исследованию 2014 года «Типология бабушек и дедушек в чешском обществе», бабушки и дедушки являются ключевой опорой в уходе за маленькими детьми, причем наиболее активную роль традиционно играют бабушки.
Позиция некоторых бабушек и дедушек, которые иногда прямо говорят «я не буду присматривать», часто вызывает у молодых родителей печаль, чувство непонимания и даже гнев. Почему сегодняшние бабушки и дедушки отказываются от роли «бесплатной няни»? И есть ли у них вообще какая-то обязанность помогать?
У них другая жизнь, чем раньше
Психолог Ленка Пелехова из Института психосоциальной помощи указывает на то, что сегодняшняя ситуация отличается от положения предыдущих поколений.
«Сегодняшние бабушки и дедушки часто работают даже после 60, ухаживают за своими стареющими родителями или наконец-то посвящают время себе. Многие женщины этого поколения были работающими матерями и только сейчас позволяют себе замедлить темп и не хотят снова вступать в режим круглосуточного ухода», — объясняет она.
Сдавленное поколение, или «Я должен все успеть»
То, что они говорят «нет», не означает, что они не любят своих внуков. Они просто устанавливают границы, которые раньше не умели соблюдать. И часто делают это впервые в жизни.
Когда бабушка говорит «нет», родители остаются в ловушке
На другой стороне стоят измученные родители. Сегодня они часто живут далеко от большой семьи, во многих случаях в другом городе, без тети за углом и без соседки, которая могла бы на час взять ребенка в коляске на прогулку. Балансируют между работой, уходом за маленькими детьми, домашним хозяйством и давлением на производительность, идеальным материнством и постоянно растущими расходами на жизнь.
Каждый день расписан до минуты, заканчивается поздно ночью и наполнен чувством вины за то, что они не справляются с работой и домашними делами. Когда ребенок заболевает, у них нет плана Б. Если им нужно несколько часов тишины, им некуда обратиться. Если и выгорают, они должны продолжать работать. А сходить вечером вместе на ужин или в кино? Это скорее мечты, чем реальность.
Но бабушки и дедушки уже не являются той спасительной силой, которую мы им приписываем. И когда эти ожидания сталкиваются с реальностью, это больно для обеих сторон.
Как (не)работают бабушки и дедушки в чешских семьях
Согласно исследованию 2014 года «Типология бабушек и дедушек в чешском обществе», бабушки и дедушки являются ключевой опорой в уходе за маленькими детьми, причем наиболее активную роль традиционно играют бабушки.
- Чешские бабушки уделяют уходу за внуками в среднем 9 часов в неделю, дедушки — около 5 часов.
- 12,6% одиноких родителей с детьми в возрасте 3–4 лет полагаются исключительно на помощь бабушек и дедушек.
- В семьях с двумя родителями этот показатель составляет 8,3%.
Однако из отчета также следует, что 44% бабушек и дедушек никогда не присматривали за своими внуками. Еще 11% присматривают за ними реже одного раза в месяц.
Помощь имеет смысл только тогда, когда она добровольна
С психологической точки зрения важно понимать, что никакой моральной или юридической обязанности не существует. «Помощь с внуками может быть прекрасной формой общения и межпоколенческой близости, но только в том случае, если она основана на добровольности и взаимном уважении», — предупреждает Ленка Пелехова.
Если она мотивирована давлением, чувством вины или упреками, она несет в себе напряжение. И это передается всем, включая детей.
«С психологической точки зрения здесь есть две потребности. Родители просят о помощи, бабушки и дедушки — о свободе», — говорит Пелехова. Напряжение возникает в тот момент, когда одна потребность перекрывает другую. Если помощь оказывается из чувства вины, отношения зацикливаются. Дети чувствуют напряжение, неуверенность, и семейные отношения превращаются в источник стресса, а не опоры.
Что же делать?
Основой является открытый и неагрессивный диалог. Без упреков, без ожиданий. С искренним вопросом вместо скрытого давления.
«Я хотела бы обсудить с тобой, как ты это воспринимаешь? Могла бы ты иногда присмотреть за детьми и что тебе подходило бы?»
«Я знаю, что у тебя есть свои планы и потребности. В то же время нам может быть трудно справиться со всем этим. Можем попробовать найти какой-то общий выход?»
А если это будет невозможно? Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью к другим.
Если бабушка не может присмотреть за детьми, какие есть варианты?
Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к кому-то, кроме семьи. Быть хорошим родителем не значит справляться со всем без посторонней помощи. Если бабушка и дедушка не могут или не хотят присматривать, можно рассмотреть следующие варианты:
- Детские группы — часто более гибкие, чем классические детские сады, некоторые работают с шести месяцев
- Детские уголки в торговых центрах или коворкингах
- Помощь соседей — установление контакта с другой мамой, «поочередный присмотр»
- Общественные центры — предлагают утренний присмотр, игровые комнаты, занятия для детей
- Профессиональные няни — от случайной помощи до регулярного присмотра
- Няни из числа студенток — например, из педагогических вузов, в качестве подработки
- Волонтерские проекты типа «заместительная бабушка» — пожилые люди, которые хотят общаться с детьми, но не имеют собственных внуков. Этим пожилым людям часто не столько нужны деньги, сколько возможность провести время с детьми
То, что сегодняшние бабушки и дедушки не нянчат внуков по умолчанию, не является провалом. Это отражение изменения времени, ценностей, возможностей и приоритетов. В этом нет злобы, просто другой подход к жизни. И родители в этом не одиноки, просто, возможно, им приходится искать поддержку за пределами традиционной семьи.
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