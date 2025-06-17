Я вам не нянька. Почему современные бабушки не хотят сидеть с внуками

Новости и статьи 17 июня 2025 21:00 319

Раньше это было само собой разумеющимся. Бабушка была дома, готовила ужин, вязала свитер и все каникулы сидела с внуками в деревне вместе с дедушкой. Но времена изменились. Сегодняшние бабушки и дедушки уже не те люди, которые «жили для семьи» и оставались на втором плане. У них есть своя жизнь, работа, хобби и часто свои ограничения.