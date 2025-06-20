Albert продает литр сока по «доступной» цене 130 крон. У соседей он почти наполовину дешевле

Новости и статьи 20 июня 2025 15:00 710

Хотя высокая инфляция в магазинах уже закончилась, порой создается впечатление, что она все еще бушует. Например, когда видишь цену на сок почти 130 крон за литр. Речь идет о 100-процентном апельсиновом соке марки Pfanner, продаваемом в сети супермаркетов Albert. При этом в Словакии, а также в Германии тот же напиток предлагается по значительно более низкой цене.