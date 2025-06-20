Albert продает литр сока по «доступной» цене 130 крон. У соседей он почти наполовину дешевле
20 июня 2025
15:00
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Хотя высокая инфляция в магазинах уже закончилась, порой создается впечатление, что она все еще бушует. Например, когда видишь цену на сок почти 130 крон за литр. Речь идет о 100-процентном апельсиновом соке марки Pfanner, продаваемом в сети супермаркетов Albert. При этом в Словакии, а также в Германии тот же напиток предлагается по значительно более низкой цене.
Расценки на этот сок в целом высокие, но, к примеру, в интернет-магазине Tesco его можно купить на 30 крон дешевле, в Billa он стоит 104,90 крон, в Rohlík — 114,90 крон.
Согласно ценовому агрегатору Kupi, средняя обычная цена этого сока в настоящее время составляет около 125 крон, однако по акции его можно купить и за около 70 крон. По сравнению с 2023 годом, когда он стоил в среднем 60 крон, а по акции — 35 крон, его цена удвоилась. В то же время скидки значительно сократились. В Albert он был самым дорогим.
Даже если учесть, что это продукт более дорогой марки, его цены на внутреннем рынке по-прежнему значительно выше, чем в соседних странах. Например, в словацком Tesco тот же сок почти на четверть дешевле, чем в чешском. В словацком Košíku он стоит примерно 81 крону. В немецком Globus его можно купить приблизительно за 72 кроны.
Мировые цены на апельсиновый концентрат в последние годы претерпели значительные изменения — только с конца 2022 года по конец 2024 года они выросли почти в три раза, главными причинами чего стали неблагоприятные погодные условия и развитие бактериальных заболеваний цитрусовых.
С начала этого года цена снижается, но это еще не обязательно отразилось на ранее произведенных продуктах.
Компания Pfanner гордится соблюдением принципов справедливой торговли, то есть справедливых цен и заработной платы для фермеров. Таким образом, она делает ставку на экологию и лучшие условия для фермеров, что приводит к более высоким ценам на продукцию.
Однако причиной высоких цен является и ценовая политика розничной торговли. «Альберт» не ответил на вопросы о причинах высокой цены на сок.
Высокую стоимость нельзя объяснить только экологичностью. Существует убеждение, что если на чем-то есть маркировка «справедливая торговля» или «био», то это автоматически должно быть дороже. В Германии это совсем не так.
Выгодные цены в Словакии, вероятно, отражают низкую покупательную способность — на дорогие соки Pfanner спрос был бы ниже, особенно если на рынке представлены дешёвые продукты той же категории.
В Германии о низкой покупательной способности говорить не приходится. Низкая цена на местном рынке связана скорее с высокой конкуренцией.
Недорогие продукты есть, конечно, и в Чехии. Сопоставимый сок Relax, согласно сравнительному анализу цен Kupi, в настоящее время стоит в среднем 75 крон, а в акции — 50. Стопроцентный апельсиновый сок Solevita, который является частной торговой маркой Lidl, стоит в среднем 57 крон.
Однако высокая цена сока может быть не только стратегией продавцов. На сайте Pfanner.cz предприниматели могут купить его за 84,32 кроны без НДС. С учетом НДС это будет примерно 102 кроны.
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