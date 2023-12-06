ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Баррандовские террасы: реконструкция и модернизация знаменитого ресторана
7 декабря 2023
23:00
327
Пражский ресторан «Баррандовские террасы», который когда-то привлекал знаменитостей и тысячи других посетителей, возвращается к жизни после долгих лет запустения. Деликатное обновление исторического ресторана и строительство многоквартирных домов спонсирует предприниматель Михалис Дзикос. Но окрестности изменились со времен Первой республики — как будут выглядеть новые террасы?
Баррандовские террасы, построенные в 1929 году отцом бывшего президента Чехии бизнесменом Вацлавом Марией Гавелом, купил предприниматель из Либерца Михалис Дзикос. Он решил отреставрировать ресторан и пристроить к зданию два жилых комплекса. За этот амбициозный проект отвечают известные архитекторы Kuba & Pilař, которые в настоящее время работают над завершением пристроек.
Первое новое здание в форме белой волны повторяет оригинальное расположение террас, а стилистически это крыло следует традициям функционализма. Второе новое здание призвано создать контраст благодаря своей современной трапециевидной форме и темному фасаду. В двух местах из здания выступают широкие эркеры с лоджиями, откуда открывается уникальный вид на пражский горизонт. Оба дома используют переработанные материалы, что подчеркивает экологический подход к реконструкции. Зеленые экспансивные крыши удерживают дождевую воду и способствуют охлаждению квартир. Архитекторы также уделили внимание экологии и устойчивому развитию, используя переработанные материалы и внедряя проверенные принципы охлаждения воздуха.
Внутри здания архитекторы открыли атриум, напоминающий внутренний двор классического пражского дома. Внутри новых зданий будет 61 квартира разной площади, а строительство планируется завершить в конце 2023 года. Само историческое здание ресторана, изначально спроектированное функционалистом Максом Урбаном в 1929 году, находится в стадии комплексной реконструкции. Восстановление железобетонной конструкции, ремонт крыши и работа над интерьером требуют тщательного подхода. Проектом руководит Ондржей Кукрал, архитектор, специализирующийся на реконструкции памятников, и он подробно консультирует специалистов. Работы по обновлению интерьера займут еще несколько месяцев, их завершение намечено на конец 2024 года, после чего ресторан начнет работать.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
7 ДЕКАБРЯ 2023
21:00
234
7 ДЕКАБРЯ 2023
19:00
421
6 ДЕКАБРЯ 2023
22:00
1198
6 ДЕКАБРЯ 2023
07:00
976
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM