Купить квартиру в Чехии могут позволить себе только 20% самых богатых людей
30 июня 2025
11:00
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Цены на недвижимость бьют рекорды, поэтому ипотечные кредиты могут позволить себе лишь немногие. Во-первых, люди должны иметь сбережения в размере не менее пятой части от стоимости покупки, а во-вторых, получать достаточный доход, чтобы справляться с выплатами, которые часто достигают десятков тысяч крон в месяц. Дело дошло до того, что, согласно последнему отчету Чешского национального банка, за исключением редких случаев, квартиры покупает только пятая часть домохозяйств с самыми высокими доходами.
«Ипотечные кредиты предоставляются в основном домохозяйствам с высоким доходом», — подтвердил после июньского заседания банковского совета ЧНБ его член Якуб Сейдлер. По его словам, чистый месячный доход домохозяйств, которые сейчас берут ипотечные кредиты, превышает 90 000 крон. При этом средний платеж по ипотеке составляет примерно 22 000 крон.
Люди с более низкими доходами могут столкнуться с проблемами при выплате ипотеки. Сейдлер предупредил, что для домохозяйств со средним доходом при текущих ценах на недвижимость и условиях ипотечного кредитования квартиры переоценены примерно на 60% по сравнению с тем, что может себе позволить такое домохозяйство.
Например, для пар с маленьким ребенком средний доход сейчас составляет примерно 54 400 крон. Медиана представляет собой уровень дохода, меньше и больше которого получает по половине домохозяйств.
«Тот факт, что только пятая часть самых богатых домохозяйств может позволить себе собственную недвижимость, является следствием субсидируемой государством финансовизации жилья и отсутствия поддержки строительства там, где спрос на жилье самый высокий», — сказал экономист PAQ Research Якуб Комарек. Он добавил, что различные налоговые льготы способствуют превращению недвижимости из места для проживания в финансовые активы, предназначенные в первую очередь для увеличения стоимости имущества.
Средний размер вновь выданных ипотечных кредитов в феврале этого года вырос до 4 миллионов крон. Это почти на пятую часть больше, чем год назад. Это в основном отражает тот факт, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10%. Рост цен продолжается и в этом году, когда, по данным ČSOB, в первом квартале цены на квартиры также выросли на десятую часть в годовом исчислении.
Например, новая квартира в Праге площадью 70 квадратных метров теперь обойдется в 11,8 миллиона крон.
При этом рост доходов заметно ниже. В прошлом году они выросли в номинальном выражении в среднем на 7%, а в первом квартале этого года, по данным Чешского статистического управления, средняя брутто-зарплата составила 46 924 кроны. В годовом исчислении она выросла на 6,7%, с учетом инфляции рост реальных заработных плат составил 3,9%.
Кроме того, покупательная способность чехов в целом еще не достигла уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, что также ограничивает возможности людей приобретать собственное жилье. «Хотя зарплаты уже второй год растут быстрее, чем цены, за высокую инфляцию в 2022 и 2023 годах мы заплатили высокую цену. На среднюю зарплату мы сейчас можем купить меньше товаров и услуг, чем шесть лет назад, в начале 2019 года», — отметил главный экономист Deloitte Давид Марек.
Цены на недвижимость растут в основном из-за нехватки квартир на рынке, подорожания строительных работ и материалов, а также относительно низких темпов строительства в долгосрочной перспективе. Виной тому также являются длительные процедуры получения разрешений на новое строительство и нехватка подходящих участков. В прошлом году в нашей стране было построено меньше новых квартир, чем в 2017 году. По данным Чешского статистического управления, было построено 30 274 квартиры, что на 20% меньше, чем в предыдущем году.
«Высокая недоступность жилья представляет собой серьезную экономическую проблему для Чехии в виде снижения потребления домохозяйств и снижения мобильности рабочей силы», — отметил Комарек.
Кредитные ставки снижаются медленно
Кроме того, ипотечные ставки, которые определяют размер ежемесячных платежей, в Чехии продолжают снижаться очень медленно. Согласно индексу Swiss Life Hypoindex, средняя ставка предложения в начале июня составляла 4,94%, что всего на три десятых процентного пункта ниже, чем в конце прошлого года.
По расчетам аналитиков Swiss Life Select, при текущей средней процентной ставке ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, взятому на 80% стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет, составляет 20 334 кроны.
В начале июня Банковский совет Чешского национального банка оставил без изменений правила предоставления ипотечных кредитов. Таким образом, остается в силе максимальное соотношение между суммой ипотечного кредита и стоимостью заложенной недвижимости (LTV) в размере 80%, для заявителей в возрасте до 36 лет — 90%. Остальные два ограничения, ограничивающие размер платежей и задолженность заявителя по ипотеке, остаются неактивными.
Люди с более низкими доходами могут столкнуться с проблемами при выплате ипотеки. Сейдлер предупредил, что для домохозяйств со средним доходом при текущих ценах на недвижимость и условиях ипотечного кредитования квартиры переоценены примерно на 60% по сравнению с тем, что может себе позволить такое домохозяйство.
Например, для пар с маленьким ребенком средний доход сейчас составляет примерно 54 400 крон. Медиана представляет собой уровень дохода, меньше и больше которого получает по половине домохозяйств.
«Тот факт, что только пятая часть самых богатых домохозяйств может позволить себе собственную недвижимость, является следствием субсидируемой государством финансовизации жилья и отсутствия поддержки строительства там, где спрос на жилье самый высокий», — сказал экономист PAQ Research Якуб Комарек. Он добавил, что различные налоговые льготы способствуют превращению недвижимости из места для проживания в финансовые активы, предназначенные в первую очередь для увеличения стоимости имущества.
Средний размер вновь выданных ипотечных кредитов в феврале этого года вырос до 4 миллионов крон. Это почти на пятую часть больше, чем год назад. Это в основном отражает тот факт, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10%. Рост цен продолжается и в этом году, когда, по данным ČSOB, в первом квартале цены на квартиры также выросли на десятую часть в годовом исчислении.
Например, новая квартира в Праге площадью 70 квадратных метров теперь обойдется в 11,8 миллиона крон.
При этом рост доходов заметно ниже. В прошлом году они выросли в номинальном выражении в среднем на 7%, а в первом квартале этого года, по данным Чешского статистического управления, средняя брутто-зарплата составила 46 924 кроны. В годовом исчислении она выросла на 6,7%, с учетом инфляции рост реальных заработных плат составил 3,9%.
Кроме того, покупательная способность чехов в целом еще не достигла уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, что также ограничивает возможности людей приобретать собственное жилье. «Хотя зарплаты уже второй год растут быстрее, чем цены, за высокую инфляцию в 2022 и 2023 годах мы заплатили высокую цену. На среднюю зарплату мы сейчас можем купить меньше товаров и услуг, чем шесть лет назад, в начале 2019 года», — отметил главный экономист Deloitte Давид Марек.
Цены на недвижимость растут в основном из-за нехватки квартир на рынке, подорожания строительных работ и материалов, а также относительно низких темпов строительства в долгосрочной перспективе. Виной тому также являются длительные процедуры получения разрешений на новое строительство и нехватка подходящих участков. В прошлом году в нашей стране было построено меньше новых квартир, чем в 2017 году. По данным Чешского статистического управления, было построено 30 274 квартиры, что на 20% меньше, чем в предыдущем году.
«Высокая недоступность жилья представляет собой серьезную экономическую проблему для Чехии в виде снижения потребления домохозяйств и снижения мобильности рабочей силы», — отметил Комарек.
Кредитные ставки снижаются медленно
Кроме того, ипотечные ставки, которые определяют размер ежемесячных платежей, в Чехии продолжают снижаться очень медленно. Согласно индексу Swiss Life Hypoindex, средняя ставка предложения в начале июня составляла 4,94%, что всего на три десятых процентного пункта ниже, чем в конце прошлого года.
По расчетам аналитиков Swiss Life Select, при текущей средней процентной ставке ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, взятому на 80% стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет, составляет 20 334 кроны.
В начале июня Банковский совет Чешского национального банка оставил без изменений правила предоставления ипотечных кредитов. Таким образом, остается в силе максимальное соотношение между суммой ипотечного кредита и стоимостью заложенной недвижимости (LTV) в размере 80%, для заявителей в возрасте до 36 лет — 90%. Остальные два ограничения, ограничивающие размер платежей и задолженность заявителя по ипотеке, остаются неактивными.
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