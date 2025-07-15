Высокоскоростные железные дороги повлияют на рынок недвижимости. Квартиры за пределами Праги могут подорожать
15 июля 2025
10:30
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В последние недели Чехия сделала еще один шаг к проекту, который изменит представления людей о транспорте и жилье. В начале июня в процессе EIA, изучающего влияние строительства на окружающую среду, была одобрена первая часть из запланированных сотен километров высокоскоростных железнодорожных линий. По опыту других стран, в ближайшие годы они могут существенно повлиять на цены и доступность недвижимости.
«Когда улучшается транспортное сообщение, это определенно стимулирует рост цен на недвижимость», — сказал в интервью Novinky Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas.
Однако Дюфек добавляет, что, учитывая сложную систему разрешений, вопрос о том, когда строительство высокоскоростной железной дороги со скоростью до 320 километров в час действительно начнется в полном объеме и когда это начнет влиять на цены на дома и квартиры, остается открытым.
По данным Министерства транспорта, строительство первого действительно высокоскоростного участка между Просенице-у-Пршерова и Остравой — Свиновом должно начаться в 2028 году.
Высокоскоростные линии обещают значительное сокращение времени в пути до крупных городов. Государство предполагает, что до трех крупнейших городов — Праги, Брно и Остравы — можно будет добраться из большей части страны за час езды. Например, из Усти-над-Лабем до Праги можно будет доехать всего за 25 минут, сейчас поездка занимает более часа. Доехать из Йиглавы в Брно можно будет за 35 минут вместо нынешних почти двух часов.
К 2050 году в Чехии должно появиться до 767 километров высокоскоростных железнодорожных линий. Однако нет уверенности, что проект не будет снова отложен. Поэтому его влияние на цены на недвижимость пока не ощущается. Квартиры в городах, через которые должна проходить железная дорога, по данным сайта Sreality, дорожают примерно так же, как и в среднем по отдельным регионам.
Небольшие города станут более привлекательными
Однако международный опыт показывает, что потенциал высокоскоростных поездов в плане влияния на рынок жилья огромен. Например, исследование, проведенное на выборке из 285 городов Китая, показало, что цены в районах, обслуживаемых новой железной дорогой, росли примерно на 10% быстрее, чем в других районах. Более быстрый рост цен по сравнению со средним показателем был зафиксирован и после ввода в эксплуатацию высокоскоростных линий в Испании и некоторых французских городах.
Однако влияние на рынок недвижимости проявляется только после ввода линий в эксплуатацию, а не на стадии обсуждений, как в Чехии. В то же время, как показывает практика, цены растут быстрее в небольших и средних городах, которые благодаря железной дороге становятся более привлекательными для новых жителей.
В Чехии благодаря высокоскоростным железнодорожным линиям могут подорожать квартиры и дома, например, в таких районах, как Роуднице-над-Лабем, Лоуны или Усти-над-Лабем. Однако влияние может ощутить и, например, Пардубице, который уже сейчас выигрывает от хорошего сообщения с Прагой.
Влияние новых проектов на цены на недвижимость показывает и опыт Чехии с открытием новых автомагистралей и обычных железнодорожных линий. Они также оказывают существенное влияние на города, которые соединяют с более крупными центрами. По данным риелторской службы Bezrealitky, недвижимость вблизи этих новых транспортных сооружений за последние пять лет подорожала на 30% быстрее, чем в среднем по региону.
«Наибольшее влияние наблюдается там, где автомагистраль сократила время доезда до ближайшего регионального центра на 10–15 минут», — констатировал глава службы Мартин Понзер.
«Второй по величине рост мы зафиксировали там, где железная дорога соединила привлекательный региональный центр с столицей. Это привлекло в первую очередь семьи, которые ищут сочетание проживания за пределами большого города, но в то же время нуждаются в разумном времени доезда», — добавил он.
К более быстрому росту цен также способствует то, что они растут с низкого уровня. Это будет также иметь место в некоторых населенных пунктах, расположенных на трассах будущих высокоскоростных железных дорог. Низкие цены на недвижимость, например, в городах Устецкого края.
Облегчение для Праги?
Опыт других стран показывает, что именно упомянутый Понзером эффект, когда люди решают переехать из столицы, может после завершения строительства высокоскоростной трассы помочь охладить перегретый рынок недвижимости в Праге.
Подобный эффект наблюдался, например, в Японии. Исследование, посвященное развитию в период с 1964 по 2010 год, показало, что высокоскоростные железнодорожные линии способствовали желанию людей жить за пределами крупнейших мегаполисов, что снизило давление на рост цен на недвижимость в них. Цены не снизились, но росли медленнее, чем это было бы без новой линии.
Однако Дюфек предупреждает, что в Чехии на силу подобного эффекта может повлиять и то, насколько дорого будет пользоваться высокоскоростной железной дорогой. «Цены на проезд будут выше, чем на обычной железной дороге. Совершенно не обязательно, что люди будут регулярно приезжать в Прагу из других городов», — заявил он.
Подобная проблема возникла, например, на Тайване, где цена билета была установлена настолько высокой, что обычные люди не могли себе его позволить. Это практически свело на нет влияние на рынок недвижимости.
Однако Дюфек добавляет, что, учитывая сложную систему разрешений, вопрос о том, когда строительство высокоскоростной железной дороги со скоростью до 320 километров в час действительно начнется в полном объеме и когда это начнет влиять на цены на дома и квартиры, остается открытым.
По данным Министерства транспорта, строительство первого действительно высокоскоростного участка между Просенице-у-Пршерова и Остравой — Свиновом должно начаться в 2028 году.
Высокоскоростные линии обещают значительное сокращение времени в пути до крупных городов. Государство предполагает, что до трех крупнейших городов — Праги, Брно и Остравы — можно будет добраться из большей части страны за час езды. Например, из Усти-над-Лабем до Праги можно будет доехать всего за 25 минут, сейчас поездка занимает более часа. Доехать из Йиглавы в Брно можно будет за 35 минут вместо нынешних почти двух часов.
К 2050 году в Чехии должно появиться до 767 километров высокоскоростных железнодорожных линий. Однако нет уверенности, что проект не будет снова отложен. Поэтому его влияние на цены на недвижимость пока не ощущается. Квартиры в городах, через которые должна проходить железная дорога, по данным сайта Sreality, дорожают примерно так же, как и в среднем по отдельным регионам.
Небольшие города станут более привлекательными
Однако международный опыт показывает, что потенциал высокоскоростных поездов в плане влияния на рынок жилья огромен. Например, исследование, проведенное на выборке из 285 городов Китая, показало, что цены в районах, обслуживаемых новой железной дорогой, росли примерно на 10% быстрее, чем в других районах. Более быстрый рост цен по сравнению со средним показателем был зафиксирован и после ввода в эксплуатацию высокоскоростных линий в Испании и некоторых французских городах.
Однако влияние на рынок недвижимости проявляется только после ввода линий в эксплуатацию, а не на стадии обсуждений, как в Чехии. В то же время, как показывает практика, цены растут быстрее в небольших и средних городах, которые благодаря железной дороге становятся более привлекательными для новых жителей.
В Чехии благодаря высокоскоростным железнодорожным линиям могут подорожать квартиры и дома, например, в таких районах, как Роуднице-над-Лабем, Лоуны или Усти-над-Лабем. Однако влияние может ощутить и, например, Пардубице, который уже сейчас выигрывает от хорошего сообщения с Прагой.
Влияние новых проектов на цены на недвижимость показывает и опыт Чехии с открытием новых автомагистралей и обычных железнодорожных линий. Они также оказывают существенное влияние на города, которые соединяют с более крупными центрами. По данным риелторской службы Bezrealitky, недвижимость вблизи этих новых транспортных сооружений за последние пять лет подорожала на 30% быстрее, чем в среднем по региону.
«Наибольшее влияние наблюдается там, где автомагистраль сократила время доезда до ближайшего регионального центра на 10–15 минут», — констатировал глава службы Мартин Понзер.
«Второй по величине рост мы зафиксировали там, где железная дорога соединила привлекательный региональный центр с столицей. Это привлекло в первую очередь семьи, которые ищут сочетание проживания за пределами большого города, но в то же время нуждаются в разумном времени доезда», — добавил он.
К более быстрому росту цен также способствует то, что они растут с низкого уровня. Это будет также иметь место в некоторых населенных пунктах, расположенных на трассах будущих высокоскоростных железных дорог. Низкие цены на недвижимость, например, в городах Устецкого края.
Облегчение для Праги?
Опыт других стран показывает, что именно упомянутый Понзером эффект, когда люди решают переехать из столицы, может после завершения строительства высокоскоростной трассы помочь охладить перегретый рынок недвижимости в Праге.
Подобный эффект наблюдался, например, в Японии. Исследование, посвященное развитию в период с 1964 по 2010 год, показало, что высокоскоростные железнодорожные линии способствовали желанию людей жить за пределами крупнейших мегаполисов, что снизило давление на рост цен на недвижимость в них. Цены не снизились, но росли медленнее, чем это было бы без новой линии.
Однако Дюфек предупреждает, что в Чехии на силу подобного эффекта может повлиять и то, насколько дорого будет пользоваться высокоскоростной железной дорогой. «Цены на проезд будут выше, чем на обычной железной дороге. Совершенно не обязательно, что люди будут регулярно приезжать в Прагу из других городов», — заявил он.
Подобная проблема возникла, например, на Тайване, где цена билета была установлена настолько высокой, что обычные люди не могли себе его позволить. Это практически свело на нет влияние на рынок недвижимости.
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