Высокоскоростные железные дороги повлияют на рынок недвижимости. Квартиры за пределами Праги могут подорожать

Новости 420on 15 июля 2025 10:30 980

В последние недели Чехия сделала еще один шаг к проекту, который изменит представления людей о транспорте и жилье. В начале июня в процессе EIA, изучающего влияние строительства на окружающую среду, была одобрена первая часть из запланированных сотен километров высокоскоростных железнодорожных линий. По опыту других стран, в ближайшие годы они могут существенно повлиять на цены и доступность недвижимости.