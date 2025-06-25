На заброшенных промышленных территориях планируется построить десятки тысяч квартир
25 июня 2025
16:30
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В Чехии постепенно заканчиваются участки, на которых можно строить крупные объекты недвижимости. Поэтому застройщики и муниципалитеты все больше внимания уделяют строительству на неиспользуемых бывших промышленных площадках, так называемых браунфилдах. На них возводятся как коммерческие здания, например офисы, так и жилые дома. Более широкое использование браунфилдов хочет поддержать и государство.
По данным Национальной базы данных браунфилдов, на конец прошлого года в Чехии насчитывалось 4 627 таких объектов. Они привлекательны для компаний, потому что часто расположены в центрах населенных пунктов или вблизи них, где есть необходимая инфраструктура.
В ближайшие годы на браунфилдах планируется построить десятки тысяч квартир и крупные коммерческие объекты. Одним из самых известных примеров является реконструкция территории бывшего грузового вокзала в пражском районе Жижков, где создается новый район для проживания до 20 000 человек.
Подобные стройки ведутся также в Смихове и на Роганском острове в Праге, в них участвуют девелоперские группы, такие как Central Group, Sekyra Group и J&T Real Estate.
Еще одна крупная группа, CPI PG, строит в Брно на месте бывшего оружейного завода район с 2 500 квартирами, офисными помещениями и магазинами. Девелоперская компания Redstone перестраивает бывший химический завод в Оломоуце и ликероводочный завод в Пардубице.
Государство планирует поддержать строительство на браунфилдах новыми субсидиями, которые облегчат муниципалитетам доступ к финансированию для подготовки проектной документации, экспертизы и технико-экономических обоснований.
Превращение промышленных зон в новые центры городов наталкивается на устаревшие планы застройки, которые часто не позволяют использовать земли для других целей, кроме тех, для которых они были первоначально предназначены. Процесс изменения территориального плана может занять более десяти лет.
Улучшение ситуации могли бы принести новые правила составления территориальных планов, которые готовит Министерство местного развития, но в этом избирательном периоде их уже не успеют принять.
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