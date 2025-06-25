На заброшенных промышленных территориях планируется построить десятки тысяч квартир

Новости и статьи 25 июня 2025 16:30 526

В Чехии постепенно заканчиваются участки, на которых можно строить крупные объекты недвижимости. Поэтому застройщики и муниципалитеты все больше внимания уделяют строительству на неиспользуемых бывших промышленных площадках, так называемых браунфилдах. На них возводятся как коммерческие здания, например офисы, так и жилые дома. Более широкое использование браунфилдов хочет поддержать и государство.