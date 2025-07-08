Тайный бизнес на муниципальных квартирах: как в центре Праги процветает коррупция





В центре этой истории — 38-летний гражданин Ирана Мехрзад Сейри, проживающий в Чехии с 1998 года, и бывший профессиональный футболист, а ныне аферист Адам Петроуш. Спустя годы от принципов честной игры он, похоже, отказался.

Как работала схема





По словам Сейри, четыре года назад он познакомился с Петроушем, когда тот бывал у него в мастерской по ремонту iPhone. Постепенно общение переросло в деловые отношения . Петроуш утверждал, что имеет связи в Trade Centre Praha (TCP) — муниципальной фирме, управляющей имуществом столицы, включая квартиры в престижных домах в центре города.

За «скромную» предоплату в 1,3 миллиона крон Петроуш обещал Сейри оформить аренду квартиры с перспективой последующего выкупа по льготной цене. Петроуш сумел убедить клиента, а позже и его родственников и друзей. В итоге через него было оформлено пять квартир для Сейри, его брата, девушки и знакомых. Общая сумма переданных составила 12,5 миллиона крон.





Ложные договоры и поддельные печати

По словам Сейри, аферист действительно организовывал оформление договоров аренды через сотрудников TCP. Квартиры сдавались официально, но обещание о будущей приватизации оказалось фикцией. В одном случае Петроуш даже предъявил договор о намерениях с поддельной печатью столичного магистрата.









Когда родственники начали требовать от Сейри документы о приватизации, он обратился к знакомому, который выяснил на магистрате, что подобные сделки невозможны. Более того, выяснилось, что представленная Петроушем печать поддельная.

Реакция магистрата





В марте 2025 года руководство Trade Centre Praha разослало всем арендаторам городских квартир официальное предупреждение. В нем сообщалось, что никакие объекты, находящиеся в управлении TCP, не подлежат приватизации, а предложения подобного рода — мошенничество

Барбора Штайнбахова, сотрудница TCP, пояснила, что заключение договора аренды не создает ни права, ни законных ожиданий на приватизацию.





Вскоре после этого компания подала заявление в полицию на неизвестного злоумышленника. TCP подтвердила факт проверки и выразила готовность сотрудничать с потерпевшими и предоставить информацию следствию.





Коррупция в новой обертке

История показала, что, несмотря на смену политических элит в Праге, с приходом к власти новых партий, включая ODS и Пиратскую партию, коррупционные схемы в управлении городским имуществом сохраняются.





Атмосфера напоминает времена начала 2000-х, когда в столице заправляли лоббист Роман Яноушек (кличка «Колибрик») и мэр Павел Бем (кличка «Мазанек»). Тогда миллионы уходили в тень даже при аренде киосков с сосисками на Вацлавской площади или при сдаче торговых мест на рождественских ярмарках.









Сегодня аферы перешли на новый уровень: под видом приватизации элитных квартир, на которых зарабатывают лоббисты, чиновники и посредники, пользуясь доверчивостью людей и пробелами в контроле над муниципальной недвижимостью.