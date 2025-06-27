Арендная плата в Чехии весной выросла в среднем на три процента

Новости 420on 27 июня 2025 10:30 462

В настоящее время квадратный метр в среднем сдается за 373 кроны. Больше всего аренда подорожала в Пльзеньском крае, меньше всего — в Устецком крае.