Арендная плата в Чехии весной выросла в среднем на три процента
27 июня 2025
10:30
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В настоящее время квадратный метр в среднем сдается за 373 кроны. Больше всего аренда подорожала в Пльзеньском крае, меньше всего — в Устецком крае.
С конца марта по конец июня средняя арендная плата в Чешской Республике выросла на 3%. В среднем квадратный метр в настоящее время сдается за 373 кроны. Об этом свидетельствует анализ риелторской платформы Bezrealitky.cz, который имеется в распоряжении ČTK.
Согласно ему, арендная плата в Чехии по-прежнему растет, но уже не так значительно, как в предыдущие месяцы. Сократилось количество желающих арендовать жилье, а срок аренды увеличился. В Праге и Брно по-прежнему много желающих.
В Праге средняя арендная плата за сезон выросла с 429 крон до 440 крон за квадратный метр, что представляет собой рост на 2,6%. Квартира площадью 65 квадратных метров сдавалась примерно за 28 600 крон. Однако, согласно анализу, в некоторых частях центра цены превышают даже 500 крон за квадратный метр. Они растут, несмотря на снижение спроса, который сократился с более чем 100 заинтересованных лиц на рубеже года до 72 заинтересованных лиц на одно объявление.
Южноморавский край, где значительная часть съемных квартир находится в Брно, зафиксировал рост цен на 1,2% до 333 крон за квадратный метр. Здесь спрос в основном на небольшие квартиры с хорошим транспортным сообщением с центром Брно.
В Среднечешском крае с конца марта аренда выросла на 1% до 301 кроны за квадратный метр. Самыми дорогими остаются районы, расположенные в непосредственной близости от границы Праги и имеющие железнодорожное сообщение. В городах на внешних границах края цены немного снизились.
Больше всего, на 3,7%, с конца марта подорожали аренда в Пльзеньском крае. Она выросла с 268 крон до 278 крон за квадратный метр. Средняя квартира площадью 65 квадратных метров здесь сдается за 18 000 крон в месяц. Платформа Bezrealitky ожидает, что Пльзень будет одним из региональных городов, где в ближайшие месяцы можно ожидать роста арендной платы.
Арендная плата также выросла в Южночешском крае на 2,4% до 251 кроны за квадратный метр, в Пардубицком крае на 1,9% до 268 крон за квадратный метр и менее чем на 1% в Краловеградецком крае, где владельцы требуют 261 крону. В Либерцком крае цены выросли до 246 крон за квадратный метр.
Напротив, наибольшее квартальное снижение арендной платы произошло в Устецком крае. Там аренда подешевела на 5,6% до 201 кроны за квадратный метр. На 1,4% до 217 крон они снизились также в Карловарском крае и менее чем на 1% до 250 крон за квадратный метр в Оломоуцком крае.
Согласно данным Bezrealitky, срок поиска аренды снова немного увеличился. В настоящее время заинтересованные лица ищут идеальное жилье в течение шести недель, а в столице — даже двух месяцев. Согласно анализу, предложений по аренде в целом меньше, и домохозяйства чаще остаются в существующем жилье. По оценкам платформы, средний срок проживания в арендованном жилье в настоящее время приближается к четырем годам.
Согласно ему, арендная плата в Чехии по-прежнему растет, но уже не так значительно, как в предыдущие месяцы. Сократилось количество желающих арендовать жилье, а срок аренды увеличился. В Праге и Брно по-прежнему много желающих.
В Праге средняя арендная плата за сезон выросла с 429 крон до 440 крон за квадратный метр, что представляет собой рост на 2,6%. Квартира площадью 65 квадратных метров сдавалась примерно за 28 600 крон. Однако, согласно анализу, в некоторых частях центра цены превышают даже 500 крон за квадратный метр. Они растут, несмотря на снижение спроса, который сократился с более чем 100 заинтересованных лиц на рубеже года до 72 заинтересованных лиц на одно объявление.
Южноморавский край, где значительная часть съемных квартир находится в Брно, зафиксировал рост цен на 1,2% до 333 крон за квадратный метр. Здесь спрос в основном на небольшие квартиры с хорошим транспортным сообщением с центром Брно.
В Среднечешском крае с конца марта аренда выросла на 1% до 301 кроны за квадратный метр. Самыми дорогими остаются районы, расположенные в непосредственной близости от границы Праги и имеющие железнодорожное сообщение. В городах на внешних границах края цены немного снизились.
Больше всего, на 3,7%, с конца марта подорожали аренда в Пльзеньском крае. Она выросла с 268 крон до 278 крон за квадратный метр. Средняя квартира площадью 65 квадратных метров здесь сдается за 18 000 крон в месяц. Платформа Bezrealitky ожидает, что Пльзень будет одним из региональных городов, где в ближайшие месяцы можно ожидать роста арендной платы.
Арендная плата также выросла в Южночешском крае на 2,4% до 251 кроны за квадратный метр, в Пардубицком крае на 1,9% до 268 крон за квадратный метр и менее чем на 1% в Краловеградецком крае, где владельцы требуют 261 крону. В Либерцком крае цены выросли до 246 крон за квадратный метр.
Напротив, наибольшее квартальное снижение арендной платы произошло в Устецком крае. Там аренда подешевела на 5,6% до 201 кроны за квадратный метр. На 1,4% до 217 крон они снизились также в Карловарском крае и менее чем на 1% до 250 крон за квадратный метр в Оломоуцком крае.
Согласно данным Bezrealitky, срок поиска аренды снова немного увеличился. В настоящее время заинтересованные лица ищут идеальное жилье в течение шести недель, а в столице — даже двух месяцев. Согласно анализу, предложений по аренде в целом меньше, и домохозяйства чаще остаются в существующем жилье. По оценкам платформы, средний срок проживания в арендованном жилье в настоящее время приближается к четырем годам.
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