Жилье за пределами Праги за треть цены. Рынок разделился на две части

Новости 420on 1 июля 2025 12:00 1135

В то время как Прага бьет рекорды продаж и квартиры исчезают, несмотря на высокие цены, в некоторых небольших городах Чехии рынок недвижимости, напротив, замедляется. Согласно данным Flat Zone, в некоторых районах со временем может произойти даже снижение цен.