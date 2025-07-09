Hypoindex: Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла, в июле она составила 5,03%

Новости 420on 9 июля 2025 12:00 419

Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июля вернулась к отметке выше 5%, по сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,09 процентного пункта до 5,03%. Об этом свидетельствуют данные Swiss Life Hypoindex, которые обрабатываются на основе ставок, предлагаемых в начале каждого месяца. Методика отражает текущую среднюю офертную ставку по ипотечному кредиту на 80% стоимости недвижимости.