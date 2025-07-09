Hypoindex: Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла, в июле она составила 5,03%
9 июля 2025
12:00
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Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июля вернулась к отметке выше 5%, по сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,09 процентного пункта до 5,03%. Об этом свидетельствуют данные Swiss Life Hypoindex, которые обрабатываются на основе ставок, предлагаемых в начале каждого месяца. Методика отражает текущую среднюю офертную ставку по ипотечному кредиту на 80% стоимости недвижимости.
Наиболее значительный рост зафиксирован по ставкам с пятилетней фиксацией и оценочной стоимостью недвижимости LTV до 80%, которые выросли почти на четверть процентного пункта. Напротив, по ставкам с годовой фиксацией по сравнению с июнем произошли лишь минимальные изменения.
«Несмотря на этот рост, реальные рыночные ставки для хорошо подготовленных клиентов остаются практически без изменений. Клиенты с хорошим рейтингом, стабильным доходом и требуемым разумным уровнем LTV могут по-прежнему получить ставку от 4,3 до 4,9%, то есть на уровне июньских предложений. Центральный банк пока держит репо-ставку без изменений, сдерживая тем самым более быстрое снижение ставок, однако конкурентная борьба между банками оказывает естественное давление, препятствующее более значительному удорожанию», — отметил ипотечный аналитик Swiss Life Select Йиржи Сикора.
По его мнению, за июльским ростом Hypoindex стоят в первую очередь технические факторы. Некоторые банки прекратили свои акционные предложения, что привело к повышению публикуемых ставок. Кроме того, свою роль играет ежегодный летний спад спроса, который регулярно наблюдается на ипотечном рынке с наступлением отпускного сезона, добавил он.
В начале июля Банковский совет Чешского национального банка оставил двухнедельную репо-ставку без изменений на уровне 3,50% и одновременно дал понять, что будет и дальше осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. «Эта осторожность проявилась и на межбанковских рынках, ставки FRA и IRS, по которым банки обеспечивают фиксацию, немного выросли. Но пока не настолько, чтобы это привело к повсеместному подорожанию ипотеки. Кроме того, продолжается конкурентная борьба за кредитоспособных клиентов. Таким образом, банки оставляют пространство для индивидуальных скидок. «Официальный тарифный план показывает пять, но после индивидуальной оценки кредитоспособности и добавления страхования платежеспособности клиенты получают предложение, начинающееся с четырех», — отметил Сикора.
Он ожидает аналогичного развития во второй половине этого года, то есть очень медленного снижения или стагнации на уровне около 4,5%. Причинами этого, среди прочего, являются повышенная нервозность на мировых финансовых рынках, вызванная непредсказуемой политикой американской администрации. «Без четкого направления, в котором пойдет мировая экономика, нельзя ожидать каких-либо значительных изменений в настройках ипотечных ставок», — предупредил руководитель продуктового отдела Swiss Life Select Том Кадерабэк.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, оформленному на 80% LTV со сроком погашения 25 лет и средней ставкой 5,03%, в июле составляет 20 518 крон. По сравнению с июньским показателем в 20 334 кроны она выросла на 184 кроны.
«Несмотря на этот рост, реальные рыночные ставки для хорошо подготовленных клиентов остаются практически без изменений. Клиенты с хорошим рейтингом, стабильным доходом и требуемым разумным уровнем LTV могут по-прежнему получить ставку от 4,3 до 4,9%, то есть на уровне июньских предложений. Центральный банк пока держит репо-ставку без изменений, сдерживая тем самым более быстрое снижение ставок, однако конкурентная борьба между банками оказывает естественное давление, препятствующее более значительному удорожанию», — отметил ипотечный аналитик Swiss Life Select Йиржи Сикора.
По его мнению, за июльским ростом Hypoindex стоят в первую очередь технические факторы. Некоторые банки прекратили свои акционные предложения, что привело к повышению публикуемых ставок. Кроме того, свою роль играет ежегодный летний спад спроса, который регулярно наблюдается на ипотечном рынке с наступлением отпускного сезона, добавил он.
В начале июля Банковский совет Чешского национального банка оставил двухнедельную репо-ставку без изменений на уровне 3,50% и одновременно дал понять, что будет и дальше осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. «Эта осторожность проявилась и на межбанковских рынках, ставки FRA и IRS, по которым банки обеспечивают фиксацию, немного выросли. Но пока не настолько, чтобы это привело к повсеместному подорожанию ипотеки. Кроме того, продолжается конкурентная борьба за кредитоспособных клиентов. Таким образом, банки оставляют пространство для индивидуальных скидок. «Официальный тарифный план показывает пять, но после индивидуальной оценки кредитоспособности и добавления страхования платежеспособности клиенты получают предложение, начинающееся с четырех», — отметил Сикора.
Он ожидает аналогичного развития во второй половине этого года, то есть очень медленного снижения или стагнации на уровне около 4,5%. Причинами этого, среди прочего, являются повышенная нервозность на мировых финансовых рынках, вызванная непредсказуемой политикой американской администрации. «Без четкого направления, в котором пойдет мировая экономика, нельзя ожидать каких-либо значительных изменений в настройках ипотечных ставок», — предупредил руководитель продуктового отдела Swiss Life Select Том Кадерабэк.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, оформленному на 80% LTV со сроком погашения 25 лет и средней ставкой 5,03%, в июле составляет 20 518 крон. По сравнению с июньским показателем в 20 334 кроны она выросла на 184 кроны.
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