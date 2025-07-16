НДС и недвижимость после поправок 2025 года: что изменилось с 1 июля?

Новости 420on 16 июля 2025 09:00 4720

Поправка к Закону об НДС № 461/2024 уже частично вступила в силу 1 января 2025 года. Некоторые изменения, внесенные этой поправкой, особенно касающиеся недвижимости, вступили в силу с 1 июля 2025 года. Ниже представлен обзор наиболее важных изменений: