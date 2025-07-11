Строительство деревянных домов вдвое больше нынешних норм одобрят уже летом
11 июля 2025
16:30
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На внутреннем рынке недвижимости грядут перемены, которые после многих лет ожидания откроют путь для строительства жилых домов и коммерческих зданий из дерева. Теперь они смогут возвышаться на высоту до восьми этажей вместо нынешних четырех. Новый стандарт, который это позволит, должен вступить в силу уже летом.
После долгих дебатов строители, ученые и пожарные пришли к соглашению по поводу нормы. Осталось только дождаться, когда после учета замечаний она будет опубликована в официальном вестнике Управления по технической нормализации, метрологии и государственному контролю.
После изменений правил можно будет строить полностью деревянные здания высотой до 18 метров, то есть примерно семи этажей. Так называемые гибридные здания, сочетающие дерево и железобетонную конструкцию, будут иметь еще на один этаж больше, а именно 22,5 метра в высоту. До сих пор для обеих категорий действовал предел в 12 метров.
За ослабление правил в первую очередь выступали застройщики, чтобы строительство было для них экономически выгодным. Благодаря таким зданиям они могут легче выполнять экологические требования Европейского союза и банков. Например, компания UBM заявила, что в своем проекте Timber Praha она смогла снизить общие выбросы углерода на 52%.
Помимо компании UBM деревянным зданиям интересуются также компании Crestyl и Skanska Residential. В прошлом намерение участвовать в строительстве подобных зданий выразил и девелопер YIT.
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