Строительство деревянных домов вдвое больше нынешних норм одобрят уже летом

Новости и статьи 11 июля 2025 16:30 318

На внутреннем рынке недвижимости грядут перемены, которые после многих лет ожидания откроют путь для строительства жилых домов и коммерческих зданий из дерева. Теперь они смогут возвышаться на высоту до восьми этажей вместо нынешних четырех. Новый стандарт, который это позволит, должен вступить в силу уже летом.