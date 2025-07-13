Цены на старые квартиры в 2-м квартале выросли на 27 % в годовом исчислении до 77 343 крон за м2
13 июля 2025
09:30
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Старые квартиры в крупных городах подорожали во втором квартале в среднем на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7 % по сравнению с первым кварталом. Квадратный метр теперь продается в среднем за 77 343 крон. Наибольший рост цен на квартиры наблюдался в Усти-над-Лабем и Остраве, то есть в городах, где квартиры самые дешевые.
Об этом свидетельствует анализ риэлторской платформы FérMakléři.cz, который имеется в распоряжении ČTK. Согласно ему, хотя межквартальное сравнение показывает замедление роста цен, они по-прежнему растут из-за высокого спроса на собственное жилье.
Согласно данным FérMakléři и компании Valuo, в восьми исследованных городах годовое подорожание старых квартир составило от 11 до 29 процентов. В абсолютных цифрах цены за квадратный метр выросли с 8600 крон в Оломоуце до 16 400 крон в Праге. Однако, несмотря на замедление роста цен в некоторых городах, по словам исполнительного директора FérMakléři Лумира Кунце, в ближайшие месяцы не следует ожидать стагнации или снижения цен.
В Праге цены на вторичные квартиры выросли на 13 процентов в годовом исчислении и на три процента в квартальном. Старая квартира в хорошем состоянии в среднем стоила 145 542 кроны за квадратный метр. При покупке квартиры площадью 80 квадратных метров люди должны были заплатить примерно на 1,31 миллиона крон больше, чем в том же периоде прошлого года. За такую большую квартиру они бы сейчас заплатили в среднем 11,64 миллиона крон. В Брно цена квартиры аналогичной площади, по данным, в среднем составляла около 9,15 млн. крон, что на 1,1 млн. крон больше, чем во втором квартале прошлого года. Таким образом, в пересчете на квадратный метр во втором по величине городе страны цена составляет 114 400 крон. В Остраве цена превысила 61 000 крон за квадратный метр, а в Усти-над-Лабем такая же площадь продается примерно за 45 550 крон.
Интерес к жилью, по словам Кунце, подтверждается и активностью на ипотечном рынке, с чем согласен и заместитель председателя правления компании Gepard Finance Давид Эим. «Спрос на ипотечные кредиты не ослабевает даже в период отпусков. В конце концов, необходимость решения жилищного вопроса нельзя откладывать на бесконечное время из-за более высоких ставок, к тому же цены на жилую недвижимость по-прежнему имеют выраженную тенденцию к росту», — добавил Эим.
По данным Swiss Life Hypoindex на полдень, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июля вернулась выше пяти процентов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,09 процентного пункта до 5,03 процента. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 млн крон, заключенному с LTV до 80% на срок 25 лет и средней ставкой 5,03%, в июле составляет 20 518 крон. По сравнению с июньским показателем в 20 334 кроны она выросла на 184 кроны.
Согласно данным FérMakléři и компании Valuo, в восьми исследованных городах годовое подорожание старых квартир составило от 11 до 29 процентов. В абсолютных цифрах цены за квадратный метр выросли с 8600 крон в Оломоуце до 16 400 крон в Праге. Однако, несмотря на замедление роста цен в некоторых городах, по словам исполнительного директора FérMakléři Лумира Кунце, в ближайшие месяцы не следует ожидать стагнации или снижения цен.
В Праге цены на вторичные квартиры выросли на 13 процентов в годовом исчислении и на три процента в квартальном. Старая квартира в хорошем состоянии в среднем стоила 145 542 кроны за квадратный метр. При покупке квартиры площадью 80 квадратных метров люди должны были заплатить примерно на 1,31 миллиона крон больше, чем в том же периоде прошлого года. За такую большую квартиру они бы сейчас заплатили в среднем 11,64 миллиона крон. В Брно цена квартиры аналогичной площади, по данным, в среднем составляла около 9,15 млн. крон, что на 1,1 млн. крон больше, чем во втором квартале прошлого года. Таким образом, в пересчете на квадратный метр во втором по величине городе страны цена составляет 114 400 крон. В Остраве цена превысила 61 000 крон за квадратный метр, а в Усти-над-Лабем такая же площадь продается примерно за 45 550 крон.
Интерес к жилью, по словам Кунце, подтверждается и активностью на ипотечном рынке, с чем согласен и заместитель председателя правления компании Gepard Finance Давид Эим. «Спрос на ипотечные кредиты не ослабевает даже в период отпусков. В конце концов, необходимость решения жилищного вопроса нельзя откладывать на бесконечное время из-за более высоких ставок, к тому же цены на жилую недвижимость по-прежнему имеют выраженную тенденцию к росту», — добавил Эим.
По данным Swiss Life Hypoindex на полдень, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июля вернулась выше пяти процентов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,09 процентного пункта до 5,03 процента. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 млн крон, заключенному с LTV до 80% на срок 25 лет и средней ставкой 5,03%, в июле составляет 20 518 крон. По сравнению с июньским показателем в 20 334 кроны она выросла на 184 кроны.
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