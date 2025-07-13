Цены на старые квартиры в 2-м квартале выросли на 27 % в годовом исчислении до 77 343 крон за м2

Новости 420on 13 июля 2025 09:30 465

Старые квартиры в крупных городах подорожали во втором квартале в среднем на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7 % по сравнению с первым кварталом. Квадратный метр теперь продается в среднем за 77 343 крон. Наибольший рост цен на квартиры наблюдался в Усти-над-Лабем и Остраве, то есть в городах, где квартиры самые дешевые.