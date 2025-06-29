ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рекордная загрузка и дефицит мощностей: что ждет стройкомпании в 2025 году

Новости и статьи
29 июня 2025
13:00
691
Строительство в этом году может вырасти на 2,7%, а в 2026 году — еще на 2,4%. Отрасли должно пойти на пользу оживление экономики, а также более высокие государственные инвестиции и более низкие процентные ставки. Улучшение ситуации на чешском рынке в этом и следующем году ожидают 81% из 165 компаний, согласно анализу компании CEEC Research, представленному на конференции в Пражском Граде.
Согласно этому анализу, в связи с оживлением отрасли выручка компаний может вырасти примерно на 2,5%. «В настоящее время мы находимся в периоде относительной экономической стабильности, благоприятной для ведения бизнеса в нашей отрасли, и, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, есть все предпосылки для процветания хорошо функционирующих строительных компаний. Дальнейшее развитие будет зависеть от общего состояния нашей экономики и от того, как будет развиваться спрос на строительные работы», — сказал Ярослав Херан, генеральный директор компании Metrostav.

Более значительного оживления рынка ожидают компании, специализирующиеся на гражданском строительстве, то есть на зданиях, таких как жилые и офисные дома. По их оценкам, рынок в этом году укрепится на 3%, а в 2026 году — на 3,1%. Напротив, компании, специализирующиеся на инженерном строительстве, то есть на транспортной и энергетической инфраструктуре, прогнозируют на этот год 2-процентный рост, а на следующий год — рост в размере 1,1%.

«В сфере инфраструктурного строительства благодаря инерции сектора можно ожидать хороших результатов в 2025 году, которые должны продолжиться и в 2026 году. Решающую роль будет играть способность обеспечить финансирование подготовленных проектов в рамках государственного бюджета на следующий год», — сказал генеральный директор и исполнительный директор компании HBH Projekt Ондрей Будик.

Согласно анализу, в настоящее время фирмы загружены на 93%, а в дальнейшей части года ожидают роста до 95%. По данным CEEC Research, высокий уровень загрузки предъявляет высокие требования к планированию проектов, доступности рабочей силы и общей логистике. Многие компании сталкиваются с ограничениями своих производственных мощностей, что в будущем может привести к увеличению сроков поставки.



В настоящее время строительные компании имеют заказы в среднем на девять месяцев вперед. Для 52% из них это тот же срок, что и в прошлом году, 32% компаний указали, что это более длительный срок, чем за тот же период 2024 года.
строительство Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
27 ИЮНЯ 2025
842
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ВЕСНОЙ ВЫРОСЛА В СРЕДНЕМ НА ТРИ ПРОЦЕНТА
13:30
26 ИЮНЯ 2025
2431
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ БЕРУТ ВСЕ БОЛЬШЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, НО ПОКУПАТЬ НЕЧЕГО
16:30
25 ИЮНЯ 2025
3364
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НА ЗАБРОШЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КВАРТИР
08:00
23 ИЮНЯ 2025
7523
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЯВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ЧЕШСКИЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ ЗАМЕРЗ. НА СЧЕТУ КАЖДАЯ КВАРТИРА
12:30
19 ИЮНЯ 2025
5736
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБРАТНУЮ ИПОТЕКУ. БЕЗ НЕДВИЖИМОСТИ
18:00
17 ИЮНЯ 2025
1459
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ МОЖНО УЛУЧШИТЬ ЗА СЧЕТ УСКОРЕНИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
22:00
16 ИЮНЯ 2025
2033
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИР В ЧЕХИИ, В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ ИХ СТАЛО НА ПЯТУЮ ЧАСТЬ МЕНЬШЕ
09:00
14 ИЮНЯ 2025
4280
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР РАССКАЗЫВАЕТ, КАК УДЕШЕВИТЬ КВАРТИРЫ НА 25 ПРОЦЕНТОВ
12:00
11 ИЮНЯ 2025
2304
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАНКИ В ЧЕХИИ НЕ ТОРОПЯТСЯ ДЕЛАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
13:00
10 ИЮНЯ 2025
21880
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
16 МЕТРОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. В ЧЕХИИ РОЖДАЕТСЯ НОВЫЙ РЫНОК МИКРОКВАРТИР
18:00
8 ИЮНЯ 2025
5377
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НА НОВУЮ КВАРТИРУ В ПРАГЕ НУЖНО 15,5 ГОДОВОЙ ЗАРПЛАТЫ, НА 1 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛГОДА НАЗАД
15:00
7 ИЮНЯ 2025
2872
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАРТИР ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧАЕТ МИЛЛИОНЫ, А ГОРОДА — ПОЧТИ НИЧЕГО
21:00
4 ИЮНЯ 2025
6954
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СВОИХ ДОМОВ, А ПОТОМ НЕ МОГУТ ИХ ПРОДАТЬ
13:30
2 ИЮНЯ 2025
2649
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА ДАЧНЫЕ ДОМА В ЧЕХИИ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛИ НА 8,8% — ДО 3,2 МИЛЛИОНА КРОН
15:00
31 МАЯ 2025
2663
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА В СОВРЕМЕННЫХ ОФИСАХ ПРАГИ ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО УРОВНЯ