Рекордная загрузка и дефицит мощностей: что ждет стройкомпании в 2025 году

Новости и статьи 29 июня 2025 13:00 691

Строительство в этом году может вырасти на 2,7%, а в 2026 году — еще на 2,4%. Отрасли должно пойти на пользу оживление экономики, а также более высокие государственные инвестиции и более низкие процентные ставки. Улучшение ситуации на чешском рынке в этом и следующем году ожидают 81% из 165 компаний, согласно анализу компании CEEC Research, представленному на конференции в Пражском Граде.