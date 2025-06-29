Рекордная загрузка и дефицит мощностей: что ждет стройкомпании в 2025 году
29 июня 2025
13:00
691
Строительство в этом году может вырасти на 2,7%, а в 2026 году — еще на 2,4%. Отрасли должно пойти на пользу оживление экономики, а также более высокие государственные инвестиции и более низкие процентные ставки. Улучшение ситуации на чешском рынке в этом и следующем году ожидают 81% из 165 компаний, согласно анализу компании CEEC Research, представленному на конференции в Пражском Граде.
Согласно этому анализу, в связи с оживлением отрасли выручка компаний может вырасти примерно на 2,5%. «В настоящее время мы находимся в периоде относительной экономической стабильности, благоприятной для ведения бизнеса в нашей отрасли, и, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, есть все предпосылки для процветания хорошо функционирующих строительных компаний. Дальнейшее развитие будет зависеть от общего состояния нашей экономики и от того, как будет развиваться спрос на строительные работы», — сказал Ярослав Херан, генеральный директор компании Metrostav.
Более значительного оживления рынка ожидают компании, специализирующиеся на гражданском строительстве, то есть на зданиях, таких как жилые и офисные дома. По их оценкам, рынок в этом году укрепится на 3%, а в 2026 году — на 3,1%. Напротив, компании, специализирующиеся на инженерном строительстве, то есть на транспортной и энергетической инфраструктуре, прогнозируют на этот год 2-процентный рост, а на следующий год — рост в размере 1,1%.
«В сфере инфраструктурного строительства благодаря инерции сектора можно ожидать хороших результатов в 2025 году, которые должны продолжиться и в 2026 году. Решающую роль будет играть способность обеспечить финансирование подготовленных проектов в рамках государственного бюджета на следующий год», — сказал генеральный директор и исполнительный директор компании HBH Projekt Ондрей Будик.
Согласно анализу, в настоящее время фирмы загружены на 93%, а в дальнейшей части года ожидают роста до 95%. По данным CEEC Research, высокий уровень загрузки предъявляет высокие требования к планированию проектов, доступности рабочей силы и общей логистике. Многие компании сталкиваются с ограничениями своих производственных мощностей, что в будущем может привести к увеличению сроков поставки.
Более значительного оживления рынка ожидают компании, специализирующиеся на гражданском строительстве, то есть на зданиях, таких как жилые и офисные дома. По их оценкам, рынок в этом году укрепится на 3%, а в 2026 году — на 3,1%. Напротив, компании, специализирующиеся на инженерном строительстве, то есть на транспортной и энергетической инфраструктуре, прогнозируют на этот год 2-процентный рост, а на следующий год — рост в размере 1,1%.
«В сфере инфраструктурного строительства благодаря инерции сектора можно ожидать хороших результатов в 2025 году, которые должны продолжиться и в 2026 году. Решающую роль будет играть способность обеспечить финансирование подготовленных проектов в рамках государственного бюджета на следующий год», — сказал генеральный директор и исполнительный директор компании HBH Projekt Ондрей Будик.
Согласно анализу, в настоящее время фирмы загружены на 93%, а в дальнейшей части года ожидают роста до 95%. По данным CEEC Research, высокий уровень загрузки предъявляет высокие требования к планированию проектов, доступности рабочей силы и общей логистике. Многие компании сталкиваются с ограничениями своих производственных мощностей, что в будущем может привести к увеличению сроков поставки.
В настоящее время строительные компании имеют заказы в среднем на девять месяцев вперед. Для 52% из них это тот же срок, что и в прошлом году, 32% компаний указали, что это более длительный срок, чем за тот же период 2024 года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
27 ИЮНЯ 2025
842
13:30
26 ИЮНЯ 2025
2431
12:30
19 ИЮНЯ 2025
5736
09:00
14 ИЮНЯ 2025
4280
12:00
11 ИЮНЯ 2025
2304
13:00
10 ИЮНЯ 2025
21880
15:00
31 МАЯ 2025
2663