Чехи берут все больше ипотечных кредитов, но покупать нечего
26 июня 2025
13:30
1930
Процентные ставки не снижаются, но чехи снова массово обращаются за кредитами на жилье. Средний размер ипотечного кредита стабильно превышает 4 миллиона. В этом году ипотеку возьмут более 80 000 человек. Но покупать нечего, говорит эксперт.
В прошлом году цены на квартиры выросли на 12%, на дома — на 7%, на землю — на 5%. Бешеный рост цен продолжился и в первом полугодии этого года. А высокий спрос будет и дальше подталкивать цены вверх.
«Лично я считаю, что рост цен на недвижимость в Чехии будет чуть более 10%, но, например, на дачи и некоторые объекты недвижимости в Горной и Дольной, которые не так привлекательны, там, наоборот, можно действительно поторговаться», — говорит эксперт по ипотеке компании Golem Finance и Broker Trust Либор Остатек.
В то время как в начале года выдавали 5 000-6 000 ипотечных кредитов в месяц, во второй половине года это число составит около 7 000-8 000 ипотечных кредитов в месяц. Интерес вызван несколькими факторами. Люди не хотят больше ждать. Их доходы растут. В то же время процентные ставки по ипотечным кредитам немного снизились. Хотя снижение, вероятно, будет продолжаться медленными темпами, ждать дальнейшего снижения процентных ставок, по мнению Либора Остатека, не стоит. Клиент сэкономит на выплатах несколько тысяч в год, но за это время цена недвижимости подскочит на полмиллиона.
Например, на дом за 10 миллионов банк предоставит ипотеку на 80%. Если ипотечная ставка снизится, скажем, на 0,2%, то клиент сэкономит на ежемесячном платеже 1 000 крон. За год это 12 000.
«Но проблема в том, что каждые три месяца ожидания эта конкретная недвижимость в хорошем районе с большой вероятностью подорожает на 125 000 крон. И это очень консервативный расчет, я рассчитываю на 5% рост цены, то есть в общей сложности 500 000 в год. Это игра, в которую невозможно выиграть», — подсчитывает Остаток в подкасте Ve vatě, который вы можете посмотреть в видео выше.
Как снижаются процентные ставки
Так где же находятся текущие процентные ставки? Практически все банки, за исключением Moneta и FIO banka, которые уже снижали ставки ранее, в июне пошли на снижение процентных ставок. Наиболее значительно снизила ставки Air Bank — на 0,2 процентного пункта. Самую дешевую ипотеку с трехлетней фиксацией предлагает Moneta (3,99 %).
«Частично клиент должен сам собрать пакет, никаких дополнительных услуг не предоставляется», — объясняет ценообразование Moneta Остатек. Однако подавляющее большинство банков предлагают ставки около 4,5%. До конца года не будет никаких крупных скидок. «Приближается новая норма, можно назвать это дном процентных ставок. Я не ожидаю никакого большого праздника», — говорит эксперт по ипотеке.
Однако ипотечный рынок переживает бум. Он наиболее активен с середины 2021 года. «В этом году объем ипотечных кредитов достигнет второго по величине результата за последние тридцать лет, превысив 300 миллиардов крон. Средний размер ипотечного кредита уже два-три месяца держится на уровне свыше 4 миллионов крон», — цитирует последние оценки компании Broker Trust Либор Остатек. По сравнению с доковидными годами, когда средний показатель составлял менее 3 миллионов, это резкий рост.
Однако с точки зрения количества заключенных ипотечных кредитов мы все еще не достигли исторического максимума. По оценкам компании Broker Trust, ежегодно заключается около 80 000–85 000 кредитов. Это ниже стандартного уровня доковидных лет, когда заключалось 100 000 ипотечных кредитов в год, но все же это значительный сдвиг.
Нечего купить
Ипотечная машина работает на полную мощность, но купить нечего. Рынок недвижимости практически опустошен. Владельцы, естественно, отдают предпочтение покупателям, которые имеют готовые наличные средства и не должны ждать, пока покупатель оформит финансирование. Поэтому часть банков предлагает кредиты на жилье, которые можно заключить, даже не имея выбранной недвижимости. Они называются «досрочные ипотеки» или «ипотеки без недвижимости».
Согласно правилам, дом или квартиру необходимо выбрать в течение трех лет. «Самый быстрый запрос на поиск недвижимости поступил в ČSOB Hypoteční banka, которая недавно внедрила этот продукт, и он составляет девять месяцев», — добавляет Остатек. В течение всего этого срока согласованная процентная ставка не меняется. Кроме того, когда клиент наконец находит подходящий дом, деньги благодаря заранее оговоренным условиям поступают на счет через несколько дней, а не через несколько месяцев, как в случае с классической ипотекой.
Однако, если клиент не найдет недвижимость в установленный срок, может быть наложена санкция. Плата обычно составляет несколько десятков тысяч крон.
«Лично я считаю, что рост цен на недвижимость в Чехии будет чуть более 10%, но, например, на дачи и некоторые объекты недвижимости в Горной и Дольной, которые не так привлекательны, там, наоборот, можно действительно поторговаться», — говорит эксперт по ипотеке компании Golem Finance и Broker Trust Либор Остатек.
В то время как в начале года выдавали 5 000-6 000 ипотечных кредитов в месяц, во второй половине года это число составит около 7 000-8 000 ипотечных кредитов в месяц. Интерес вызван несколькими факторами. Люди не хотят больше ждать. Их доходы растут. В то же время процентные ставки по ипотечным кредитам немного снизились. Хотя снижение, вероятно, будет продолжаться медленными темпами, ждать дальнейшего снижения процентных ставок, по мнению Либора Остатека, не стоит. Клиент сэкономит на выплатах несколько тысяч в год, но за это время цена недвижимости подскочит на полмиллиона.
Например, на дом за 10 миллионов банк предоставит ипотеку на 80%. Если ипотечная ставка снизится, скажем, на 0,2%, то клиент сэкономит на ежемесячном платеже 1 000 крон. За год это 12 000.
«Но проблема в том, что каждые три месяца ожидания эта конкретная недвижимость в хорошем районе с большой вероятностью подорожает на 125 000 крон. И это очень консервативный расчет, я рассчитываю на 5% рост цены, то есть в общей сложности 500 000 в год. Это игра, в которую невозможно выиграть», — подсчитывает Остаток в подкасте Ve vatě, который вы можете посмотреть в видео выше.
Как снижаются процентные ставки
Так где же находятся текущие процентные ставки? Практически все банки, за исключением Moneta и FIO banka, которые уже снижали ставки ранее, в июне пошли на снижение процентных ставок. Наиболее значительно снизила ставки Air Bank — на 0,2 процентного пункта. Самую дешевую ипотеку с трехлетней фиксацией предлагает Moneta (3,99 %).
«Частично клиент должен сам собрать пакет, никаких дополнительных услуг не предоставляется», — объясняет ценообразование Moneta Остатек. Однако подавляющее большинство банков предлагают ставки около 4,5%. До конца года не будет никаких крупных скидок. «Приближается новая норма, можно назвать это дном процентных ставок. Я не ожидаю никакого большого праздника», — говорит эксперт по ипотеке.
Однако ипотечный рынок переживает бум. Он наиболее активен с середины 2021 года. «В этом году объем ипотечных кредитов достигнет второго по величине результата за последние тридцать лет, превысив 300 миллиардов крон. Средний размер ипотечного кредита уже два-три месяца держится на уровне свыше 4 миллионов крон», — цитирует последние оценки компании Broker Trust Либор Остатек. По сравнению с доковидными годами, когда средний показатель составлял менее 3 миллионов, это резкий рост.
Однако с точки зрения количества заключенных ипотечных кредитов мы все еще не достигли исторического максимума. По оценкам компании Broker Trust, ежегодно заключается около 80 000–85 000 кредитов. Это ниже стандартного уровня доковидных лет, когда заключалось 100 000 ипотечных кредитов в год, но все же это значительный сдвиг.
Нечего купить
Ипотечная машина работает на полную мощность, но купить нечего. Рынок недвижимости практически опустошен. Владельцы, естественно, отдают предпочтение покупателям, которые имеют готовые наличные средства и не должны ждать, пока покупатель оформит финансирование. Поэтому часть банков предлагает кредиты на жилье, которые можно заключить, даже не имея выбранной недвижимости. Они называются «досрочные ипотеки» или «ипотеки без недвижимости».
Согласно правилам, дом или квартиру необходимо выбрать в течение трех лет. «Самый быстрый запрос на поиск недвижимости поступил в ČSOB Hypoteční banka, которая недавно внедрила этот продукт, и он составляет девять месяцев», — добавляет Остатек. В течение всего этого срока согласованная процентная ставка не меняется. Кроме того, когда клиент наконец находит подходящий дом, деньги благодаря заранее оговоренным условиям поступают на счет через несколько дней, а не через несколько месяцев, как в случае с классической ипотекой.
Однако, если клиент не найдет недвижимость в установленный срок, может быть наложена санкция. Плата обычно составляет несколько десятков тысяч крон.
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