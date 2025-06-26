Чехи берут все больше ипотечных кредитов, но покупать нечего

Новости 420on 26 июня 2025 13:30 1930

Процентные ставки не снижаются, но чехи снова массово обращаются за кредитами на жилье. Средний размер ипотечного кредита стабильно превышает 4 миллиона. В этом году ипотеку возьмут более 80 000 человек. Но покупать нечего, говорит эксперт.