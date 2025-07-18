Рынок аренды жилья в Чехии охладел: предложений стало больше, а рост цен замедлился
18 июля 2025
15:00
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Для тех, кто ищет съемную квартиру, сейчас самые благоприятные условия за последние шесть месяцев: выбор шире, а цены растут значительно медленнее по сравнению с прошлым годом. Причина — в меняющемся поведении арендаторов, которые на фоне высоких расходов на жизнь стремятся сократить траты на жилье.
«Даже в регионах, где раньше цены росли скачкообразно, сейчас наблюдается замедление. Запросы владельцев недвижимости все чаще упираются в финансовые возможности домохозяйств. Все больше собственников идут на уступки ради стабильного арендатора», — объясняет Мартин Понзер, глава цифровой платформы Bezrealitky.
Согласно данным портала Sreality.cz, за последние полгода средняя запрашиваемая цена аренды квартиры в Праге увеличилась всего на 1,5%. Для сравнения: в предыдущие шесть месяцев рост составил 4,5%. Сейчас аренда типичной квартиры площадью 70 м² в столице обходится в среднем в 31 570 крон в месяц.
В Брно ситуация схожая: цены росли лишь незначительно и в основном в мае — июне, что, по мнению экспертов, может быть связано с временным составом предложений. Насколько это устойчивая тенденция, покажут следующие месяцы.
Цены тормозят, предложение растет
На замедление рынка указывает и рост количества предложений. Так, в Праге с конца 2024 года их число выросло с 5 200 до почти 7 500, а в Брно — с 1 000 до 1 600. Это связано с ослаблением спроса: по данным Bezrealitky, даже у самых привлекательных квартир количество заинтересованных арендаторов сократилось с 120 до 70 человек.
Тем не менее в крупных городах, как и раньше, арендаторам приходится конкурировать с десятками других претендентов. Но рынок уже не так перегрет, как, например, в начале года.
«Сейчас арендаторы чувствительнее к цене из-за роста стоимости жизни. Спрос сосредоточен на доступных вариантах, а хорошие предложения с адекватной ценой уходят быстро», — комментирует независимый риелтор Изток Топлак.
Также он указывает на влияние так называемых «залежавшихся» объектов — квартир, которые из-за завышенной стоимости долго остаются без арендаторов и искажают статистику.
По данным Eurostat, доля чехов, проживающих в арендном жилье, за последние годы выросла: если в 2020 году она составляла около 20%, то в 2024 — уже 25,3%. Это отражает тенденцию отказа от покупки жилья в пользу аренды — зачастую вынужденную, учитывая продолжающийся рост цен на рынке недвижимости.
При этом требования со стороны арендодателей остаются жесткими: от потенциальных жильцов по-прежнему требуют подтверждение личности и справки об отсутствии задолженностей.
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