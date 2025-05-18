Как банки зарабатывают на ипотеке. Деньги для них подешевели, но они по-прежнему дают кредиты по высоким ставкам

Новости 420on 18 мая 2025 13:00 370

Затраты банков на финансирование ипотечных кредитов снижаются, а процентные ставки по ипотечным кредитам, напротив, стагнируют. Банки не хотят повторять ошибки прошлого и предпочитают подождать с удешевлением ипотечных кредитов.