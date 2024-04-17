Россия остается доминирующим импортером нефти в Чехию, но со следующего года ситуация изменится

Из каких еще стран нефть поступает в Чехию? Азербайджан является одним из основных партнеров в этом отношении: в прошлом году его поставки составили более четверти от общего объема внутреннего потребления.





Европа ввела ряд санкций против России в ответ на ее военное вторжение в Украину в феврале 2022 года, в том числе на импорт российской нефти. Однако Чехия, а также Словакия и Венгрия договорились об исключении, чтобы продолжать принимать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».





Чехия в полной мере воспользовалась этим в прошлом году, когда доля российской нефти в общем объеме импорта составляла около 58%. В абсолютном выражении это составляет 4,3 миллиона тонн из 7,4 миллиона тонн импортируемой нефти, согласно данным Чешского статистического управления. По сравнению с 2022 годом доля российской нефти, как ни парадоксально, увеличилась на 2% пункта.





Хотя в этом году российские поставки по-прежнему будут доминировать в общем объеме импорта, в следующем году ситуация изменится, утверждает компания Mero, владелец и оператор чешской части нефтепроводов «Дружба» и IKL. Это произойдет благодаря увеличению пропускной способности итальянского трубопровода TAL, который соединен с немецким трубопроводом IKL, ведущим в Чехию.





Ожидается, что расширение пропускной способности трубопровода, известного как проект TAL-PLUS, позволит Чехии получать около 4 миллионов тонн дополнительной нефти в год начиная с 2025 года. Это позволит стране окончательно избавиться от зависимости от российской нефти, поставляемой по «Дружбе».





«Увеличение поставок полностью покроет все внутреннее потребление, а это около 7,1 миллиона тонн нефти в год. Мы больше не будем нуждаться в российской нефти», — заявил в недавнем комментарии изданию Hospodářské noviny Ярослав Пантучек, генеральный директор компании Mero.





Остается вопрос, какие страны заменят российские поставки и в каких объемах. Данные последних лет показывают, что Азербайджан является вторым по величине импортером нефти в стране: в прошлом году его доля достигла 26,5%, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в 2022 году.





Третьим по величине поставщиком выступает Казахстан, доля которого в общем объеме импорта за последние два года составляла одну десятую. Доля сырой нефти из США, напротив, снижается. Если в 2020 и 2021 годах она еще составляла 12%, то в прошлом году — всего 2%.





«После ввода в строй новых мощностей нефтепровода TAL в 2025 году я ожидаю, что большую часть поставок возьмут на себя страны, которые уже поставляют нефть в этот трубопровод — в первую очередь Азербайджан, Казахстан, США, Ирак... Но в общей сложности это около 20 стран. Так что я не думаю, что доминирующая Россия будет заменена другим доминирующим игроком. Будет больше стран с меньшей долей, и это будет зависеть от ситуации на рынке», — сказал аналитик XTB Йиржи Тылечек.





Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во вторник обратил внимание на экономическое сотрудничество в области энергоснабжения с Азербайджаном. После встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым он сообщил, что в прошлом году азербайджанская нефть покрывала более четверти чешского потребления, а Чехия была десятым по значимости партнером страны по экспорту нефти. Байрамов отметил возможность расширения сотрудничества в области поставок природного газа.