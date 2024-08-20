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Число компаний с русскими владельцами в Чехии сокращается, а со словацкими и венгерскими — увеличивается
2 сентября 2024
14:00
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Больше всего в этом году в Чехии сократилось количество компаний, принадлежащих белорусам и россиянам. Напротив, быстрее всего увеличивается число собственников фирм из Венгрии и Словакии. Это следует из анализа консалтинговой компании Dun & Bradstreet, которая занимается предоставлением информации о компаниях.
Число российских владельцев чешских компаний сократилось почти на 12% в годовом исчислении, сейчас их в Чехии 9 463. Еще большее процентное падение зафиксировано у компаний, принадлежащих белорусам, число которых сократилось на 12,7%, до 914 компаний. Последние три года мы наблюдаем значительное снижение количества компаний, принадлежащих россиянам. Наибольшее количество компаний (14 646) было в руках россиян в 2021 году, добавила Катержина Клосова, директор по продажам Dun & Bradstreet.
Напротив, быстрее всего растет число компаний с венгерскими владельцами: по сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 115 (рост на 4,64%). Выросло и число компаний со словацкими владельцами — на 495 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 3,25%). «С весны прошлого года словаки добавили в свои портфели еще 495 чешских компаний, что является вторым по величине ростом за последние пять лет», — пояснила Катержина Клосова, добавив, что экспансия на чешский рынок является логичным шагом для наших восточных соседей. Важную роль играет общее прошлое обоих государств, практически нулевой языковой барьер и территориальная близость.
Словаки остаются наиболее частыми иностранными владельцами чешских компаний, контролируя, в частности, 15 746 компаний. Второе место занимают украинцы с 12 803 компаниями, а россияне по-прежнему остаются третьими, несмотря на значительное падение.
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