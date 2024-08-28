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С ноября 1989 года цены на товары в Чехии увеличились на сотни процентов, но зарплаты выросли значительно больше
10 сентября 2024
10:00
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Большинство товаров и услуг в Чехии за последние 35 лет значительно подорожали, в некоторых случаях более чем в 10 раз. Рост цен отстает от роста заработной платы и пенсий. Так, в 1989 году средняя чистая зарплата после уплаты налогов и пенсионных отчислений составляла в Чехии 2 451 крону.
Как изменились средние цены с ноября 1989 года
По сравнению с революционным годом и 2024 годом средняя чистая зарплата выросла почти в 14 раз, а пенсионеры ежемесячно получают почти в 12,5 раза больше. Это следует из сравнения, опубликованного Чешским статистическим управлением.
В 1989 году средняя чистая зарплата после уплаты налогов и пенсионных отчислений составляла в Чехии 2 451 крону. Эта сумма могла варьироваться в зависимости от количества детей, но незначительно. В прошлом году средняя чистая зарплата составила 34 617 крон. Средняя пенсия увеличилась с 1 496 до 19 963 крон.
«Рост до финансового кризиса 2008 года, а затем и спустя некоторое время после него, примерно с 2014 года до ковида, сильно способствовал росту заработной платы», — сказал Мирослав Новак из Akcenta CZ.
Рост номинальной заработной платы выше среднего в прошлом году был аналогичен росту пенсий, на которые положительно повлияли чрезвычайные повышения оценок из-за инфляции.
Цены росли не так быстро
Что касается уровня цен, то с 1989 года он по большинству товаров, отслеживаемых статистическим управлением, вырос меньше, чем заработная плата. Например, в 1989 году 10 яиц стоили 13 крон, а в прошлом году в среднем они стоили 37 крон. Рост составил более 185%.
Рост цен был меньшим на электронику и бытовую технику, которые также были значительно улучшены благодаря технологическому развитию последних десятилетий.
После округления цена сахара выросла с 7,30 до 25,70 кроны, то есть на 252%. Цена за килограмм курицы выросла с 30 крон до почти 72,80 кроны.
По сравнению с 1989 годом цены на большинство продуктов питания выросли на сотни процентов, хотя есть и исключения. Например, литр полуобезжиренного молока, который стоил две кроны, подорожал в 11 раз.
Рост цен был значительно меньшим на электронику и бытовую технику, которые, к тому же, были значительно улучшены благодаря технологическому развитию последних десятилетий. В прошлом году за автоматическую стиральную машину человек платил в среднем 10 164 кроны, что всего на 71% больше, чем в ноябре 1989 года. Цена пылесоса выросла почти вдвое.
Годы инфляции
В то же время инфляция в период с 2021 по 2023 год сыграла значительную роль в развитии цен. «Она подняла уровень цен более чем на 30%, последние несколько лет были действительно экстремальными», — заявил главный экономист Banka Creditas Петр Дуфек.
«В 1993 году половина прироста произошла за счет введения налога на добавленную стоимость. За два года до этого рынок был либерализован, когда цены на большинство товаров и услуг были освобождены, и они искали баланс», — добавил Дуфек, добавив, что произошел переход от централизованного ценообразования к свободному рынку.
Высокий рост, приближающийся почти к 3 000%, наблюдался по бурому и каменному углю, что связано с высокими настроениями по поводу их добычи.
Однако за последние 33 года лишь минимум показателей, контролируемых Чешским статистическим управлением, превысил рост заработной платы и пенсий. Это относится, например, к картофелю, стоимость которого выросла с 1,60 кроны до 21 кроны, то есть примерно в 13 раз.
Цена килограмма хлеба с тмином для потребления выросла с 2,80 до 44,40 кроны, то есть почти в 16 раз. При этом цены на него взлетели в 2022 году, до этого он стоил менее 30 крон.
«Во многом в этом виновато вторжение России в Украину. Цены на зерно, а впоследствии и на муку, выросли очень быстро, потому что все боялись, что торговцы из Северной Африки и Азии скупят его запасы в Европе из-за отсутствия украинских», — рассказал Дуфек. Однако с тех пор цены на тминный хлеб не снизились.
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