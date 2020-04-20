Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»

Мирослав Кржижек, экономист, преподаватель Высшей школы экономики, предприниматель, политик, директор нескольких организаций, поддерживающих предпринимательство в Чешской Республике, написал новую колонку для iDnes.cz. Предлагаем вам ее перевод.

Фото: facebook.com/miroslav.krizek.56

Эта чешская пословица вспомнилась мне, когда я на неделе читал о личном опыте обращения предпринимателей за помощью, предлагаемой государством во время коронакризиса. Через все истории красной нитью проходят слова о некомпетентности, плохой организации, чрезмерной сложности, медлительности и бездействии со стороны чиновников.

В частности, к программе Antivirus от Министерства труда и социальных дел с первого раза не смогли подключиться 70% предпринимателей, обратившихся за пособием по курцарбайту, то есть за выплатой части заработной платы работникам со стороны государства. Курцарбайт сам по себе — хороший способ помочь сохранить рабочие места, но подход к нему государственных чиновников и самого министерства, очевидно, оставляет желать лучшего. Надеюсь, вы не считаете, что среди нас с вами 70% предпринимателей, не способных заполнить хорошо структурированный формуляр, так что ошибка в данном случае, скорее всего, должна быть на стороне министерства. Последнее утверждает, что с технической точки зрения система была в порядке, но чиновникам стоит признать, что проблемы с ней были. Среди них в основном путаница с обязательными и необязательными данными. Так, сначала от заявителя не требовали заполнять предполагаемую сумму доплаты, а потом ему звонили из министерства, сообщая, что его заявление неполное. Также вскрылось недоверие между министерствами: если Министерству финансов хватает номера счета в системе ARES, то Министерство труда и социальных дел требует подтверждения об открытии счета в банке. Конечно, предпринимателю, находящемуся в затруднительном положении, сейчас нечем заняться, кроме как тратить время на получение этого документа в банке.

Государственная бюрократия не смогла проявить себя с лучшей стороны даже в случае индивидуальных предпринимателей. Многим из них пока не поступили на счет обещанные 25 тысяч крон, а финансовое управление уже угрожает «черным пассажирам» тюремным заключением сроком до восьми лет. У меня нет иллюзий, что таковых нет, но, по моему мнению, в данный момент публиковать в СМИ угрозы тюрьмой преждевременно, а чиновникам скорее стоило бы направить усилия на обработку всех запросов. Угрозы проверок и санкций удерживают множество предпринимателей от подачи заявок, ведь условия в этот момент неясны даже налоговым консультантам. Если их не понимают специалисты, как в них должны разобраться ваш сантехник, массажист или парикмахер?

Есть проблемы и в Министерстве промышленности. Претенденты на беспроцентные кредиты в рамках программы Covid часто ждут ответа по несколько недель, не зная, могут ли они рассчитывать на поддержку. По истечении месяца некоторые получают отказ без объяснения причин. Разве это не похоже на знаменитый роман «Уловка-22»?

Государство должно выступать в роли не злого хозяина, а честного и трудолюбивого слуги. Граждане не должны бояться просить государственных служащих о помощи в чрезвычайных ситуациях, они здесь для граждан, а не наоборот. Из опыта функционирования государственного аппарата в период кризиса коронавируса следует сделать выводы. Бюрократия должна измениться в сторону меньшего количества хорошо оплачиваемых чиновников и отмены избыточных ведомств. Знаете ли вы, что из наших налогов оплачивается, например, деятельность ведомства CENIA? Слышите о нем в первый раз? Неудивительно, ведь оно занимается оценкой и интерпретацией экологической информации «всего» за 64 млн крон в год. И таких контор можно найти довольно много. Если бы состав их чиновников затянул пояса, мы бы, возможно, стали платить меньше налогов, просто потому что мы бы их меньше кормили.

Еще одно больное место — отсутствие взаимодействия между отдельными органами власти и министерствами, здесь мы должны идти по пути современного государства с идеальными услугами в области электронного правительства, которые должны быть прозрачными для всех, быстрыми и надежными. Нынешнее электронное общение с властями порой становится для предпринимателей и рядовых граждан проверкой их терпения. Это должно измениться. Современные электронные инструменты также могут обеспечить экономию и более эффективное использование рабочего времени чиновников.

В «Триколоре» мы твердо придерживаемся мнения, что государство здесь для людей, а не наоборот, для нас немыслимо, чтобы государственная повестка дня, регулирование и ненужные законы чрезмерно вмешивались в жизнь всех нас. Мы предпочитаем снижение бюрократического бремени во всех сферах, и лично я считаю, что мы не маленькие дети, которых нужно постоянно контролировать и направлять. Наоборот, мы страна трудолюбивых и способных людей, полностью ответственных за свои действия. Государство должно помогать нам в наших усилиях, а не вставлять нам палки в колеса. Процветание еще никогда не вырастало из оголтелой бюрократии, а только из честной и упорной работы.

Источник: idnes.cz